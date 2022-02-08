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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: дерзкий спринт в исполнении Вероники Степановой — она хочет попасть в эстафету

«Дайте мне уже эстафету! Меня просто прёт!» Вероника Степанова дерзко начала Олимпиаду
Ангелина Николаева
Вероника Степанова дерзко начала Олимпиаду
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Медаль в спринте не завоевала, но показала, что никого не боится.

Вероника Степанова стала единственной из россиянок, кому удалось попасть в полуфинал спринтерской гонки свободным стилем на Олимпийских играх. Вероника не боялась отпускать соперниц, после чего мощным рывком обгоняла их на последнем подъёме.

Да, россиянки остались без медалей в спринте, но дерзость, грамотность и смелость Степановой в дебютной гонке на Олимпиаде показали, что у неё есть все шансы скоро попасть на пьедестал.

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Единственная россиянка в полуфинале

По итогам квалификации три из четырёх россиянок прошли в 1/4 финала. Юлия Ступак финишировала четвёртой, уступив лидеру Йонне Сундлинг 7,98 секунды. Вероника Степанова стала 12-й, Наталья Непряева на финише показала 20-й результат. Не удалось попасть в четвертьфинал Христине Мацокиной, которая заняла только 45-е место и проиграла норвежке 20,61 секунды.

В 1/4 финала Юлия Ступак выбрала самый сильный забег и финишировала только четвёртой. Ей не хватило обидных 0,05 секунды для выхода в полуфинал лаки-лузером. Наталья Непряева стала третьей в своём забеге и также выбыла из борьбы за попадание в полуфинал.

А вот Вероника Степанова проявила настоящую дерзость в своём забеге, и ей это помогло! Самая молодая лыжница олимпийской команды России шла последней весь свой забег, и в какой-то момент казалось, что шансов финишировать в числе лидеров уже нет. Однако на последнем подъёме Степанова резко выбежала вперёд и финишировала первой с отрывом! Этот очень смелый ход позволил Веронике стать единственной россиянкой в полуфинале спринта.

До финала не хватило секунды!

В 1/2 финала Степанова выбрала тактику, которая помогла ей в четвертьфинале. Большую часть дистанции она шла четвёртой-шестой и начала атаковать только на последнем подъёме. Однако обойти Эмму Рибом и Джессику Диггинс было трудно, и с подъёма Вероника вышла четвёртой.

Степанова не побоялась, рискнула и опасный поворот перед финишем решила пройти по внешнему радиусу. Вероника растолкалась на заключительной прямой, но на финише стала только третьей. Всего лишь секунды не хватило Степановой до второго места и выхода в финальный забег.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
08 февраля 2022, вторник. 14:59 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:09.6
2
Майя Дальквист
Швеция
+2.9
3
Джессика Диггинс
США
+3.2

Обидно, что сегодня россиянкам не удалось побороться за медали в финале. Однако дерзость, смелость и грамотность 21-летней Степановой на лыжне показали, что Вероника уже сейчас способна биться с лидерами. Она доказала, что умеет рисковать, и скоро это даст результат.

Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Эта гонка меня раззадорила»

Да и сама Степанова рассказала, что этот спринт её только «раззадорил».

«Настроение отличное. Это мой первый старт на Олимпиаде, и я очень рада своему результату. Задача минимум была выполнена. Я даже немного удивлена! Я на этапах Кубка мира в тридцатку не попадала, а тут такая конкуренция.

Мне кажется, такой результат можно объяснить тем, что трасса подошла мне. Первый подъём я экономлюсь, сначала всех немного отпускала, а уже на финише съедала соперников. К финишу я ощущала готовность взорваться и показать, что могу.

Меня эта гонка раззадорила, я ничуть не расстроена и готова хоть завтра стартовать. Дайте мне уже эстафету! Меня просто прёт! Столько эмоций! Сегодня я ощущаю себя в своей тарелке. Если девочки устанут, то я готова их заменить на тридцатке. Задача минимум — попасть в полуфинал — была выполнена», — поделилась Степанова после финиша.

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В финале спринта три шведки лидировали на протяжении всего забега. Сундлинг ещё до финишной прямой вырвалась вперёд и выиграла с отрывом. Шведке Майе Дальквист также удалось удержать второе место. А вот Эмме Рибом не хватило сил, и в самом конце на третье место вырвалась американка Джессика Диггинс, а сама Эмма финишировала только шестой.

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