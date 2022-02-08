Саночница Иванова — герой Олимпиады. Недавно она не могла ходить, а теперь — с медалью!

В Яньцине завершился финал Олимпийских игр в женских санях. Изначально среди россиянок за медали в этой дисциплине боролись Екатерина Катникова, Виктория Демченко и Татьяна Иванова. Но, конечно, большая часть болельщиков связывала свои надежды с Ивановой, ведь именно она – самая титулованная и закалённая из российского трио.

Вместе с тем в отношении её формы были и вполне обоснованные опасения. Ещё не так давно она получила тяжелейшую травму и могла вообще пропустить Олимпийские игры. Разрыв связок и трещина кости – диагноз звучал как приговор для олимпийской мечты. Но Татьяна проявила характер настоящей русской женщины, готовой на большие подвиги. Уже в декабре 2021 года, едва ступая на травмированную ногу, она сумела выступить на трассе в Винтерберге и занести в актив зачётные очки. А уже в январе Иванова взяла бронзу на этапе в Сигулде, чем поразила буквально всех. Тогда нашей девушке аплодировали даже соперницы.

Однако всё это далеко не гарантировало успешного выступления на Олимпиаде, тем более что все сильнейшие соперницы, казалось, были в наилучшей форме. В этих условиях стоило понимать, что сам выход Татьяны на соревнования уже был немалым достижением. Но принцип «главное участие» — не про Иванову.

Она лихо взялась за дело и уверенно отработала каждую из попыток. Шансы на медаль резко возросли после второго заезда, когда одна из фавориток соревнований Юлия Таубиц допустила грубую ошибку, фактически вычеркнув себя из числа претенденток на медали.

В результате к финальным попыткам, когда в списке осталось лишь 20 участниц, Иванова занимала третье место, находясь позади признанных фавориток – немок Натали Гайзенбергер и Анны Беррайтер. К слову, другие россиянки до топ-20 не добрались, так что Татьяна в одиночку защищала честь страны. И ей удалось это сделать на все 100%. По сути, судьба медали решилась, когда на трассу вышла австрийка Ханна Прок. Девушка занимала четвёртое место перед четвёртой попыткой и уступала россиянке чуть больше 0,1 секунды. Но в решающий момент она не справилась с нервами и допустила ошибку, потеряв даже четвёртое место.

В этих условиях задача Ивановой заметно упрощалась, ей нужно было лишь выдать ровный заезд и обойти Маделайне Эгле, которая перед четвёртой попыткой уступала Татьяне аж полсекунды.

И здесь россиянка проявила максимальное хладнокровие и, не допустив осечек, уверенно защитила третью позицию. Большего добиться не удалось, потому что немки были безупречны. Но, с учётом того, с какими трудностями попала на Олимпиаду российская саночница, нужно признать, что её бронза гораздо дороже золотой награды. Тем более что она получилась исторической: никогда прежде в истории России саночницы медалей Игр не добывали.