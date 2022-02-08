Российского фигуриста обвиняют в провале японца на ОИ. Мозалёва люто затравили в соцсетях

Болельщики Ханю уверены, что именно Андрей сделал злосчастную дыру во льду, из-за которой ошибся их кумир.

Болельщики легендарного Юдзуру Ханю тяжело переживают поражение своего любимого фигуриста в короткой программе на Олимпиаде. Совершив «бабочку» вместо четверного прыжка, японец практически лишился шансов на третью подряд победу на Играх. По словам самого Юдзуру, досадная ошибка случилась из-за выбоины, которая была на льду. От этого его болельщикам стало только больнее, ведь восьмое место фигуриста, по сути, предрешил случай.

Фанаты Ханю отказались мириться с ситуацией и решили во что бы то ни стало найти виноватого. Им назначили российского фигуриста Андрея Мозалёва, который выступал прямо перед Юдзуру. Болельщики японского идола гнобят 18-летнего спортсмена в соцсетях и обвиняют в намеренной атаке на Ханю, приводя при этом достаточно сомнительные доказательства.

Андрея люто затравили в соцсетях.

«Нэйтан заплатил Мозалёву, чтобы он устроил атаку»

Сомнения о главном фаворите Олимпиады в Пекине развеялись в первый же день личных соревнований одиночников. Нэйтан Чен идеальным образом исполнил самую сложную программу в мире и установил рекорд, в то время как его главный конкурент Юдзуру Ханю сорвал прыжок и откатился на восьмое место. Болельщики легендарного японца рассчитывали, что их кумир поборется за третье подряд золото Олимпиады. Однако Ханю практически потерял шанс на победу в первый же день. Отставание в 18 баллов от Чена — непростительно, учитывая невероятно сложный контент американца. Японец просто сдал борьбу на первом же прыжке.

После выступления на Юдзуру не было лица — он сам всё понимал. Во время общения с журналистами фигурист рассказал о причине своей ошибки: ею стала глубокая выбоина во льду. Говоря с прессой, он едва сдерживал слёзы. На всё это было безмерно больно смотреть болельщикам Ханю. Они решили во что бы то ни стало найти виновника положения и наказать его.

После недолгих раздумий фанаты Юдзуру решили повесить всю вину на нашего Андрея Мозалёва, который выступал прямо перед японцем. Никаких доказательств они не приводят — лишь оскорбляют и угрожают 18-летнему фигуристу. Вместе с ним некоторые винят и выигравшего короткую программу Нэйтана Чена. Якобы спортсмены сговорились друг с другом, чтобы навредить Ханю. И никого не волнует, что у американца и без того шансы на победу были больше благодаря более сложному набору прыжков, а Мозалёв при всём желании Ханю пока что не конкурент. В чём выгода — непонятно. Но свою порцию хейта фигуристы получили.

Если вбить в «Твиттере» фамилию Мозалёва на английском, становится страшно. Посты яростных фанатов Ханю полны пожеланиями смерти и матерными оскорблениями. Читать всё это просто невыносимо.

Приведём лишь несколько самых безобидных комментариев:

— Это безумие, я клянусь, что именно там катался Мозалёв. Никакого этикета на катке, я сам затащу ему.

— Он (Нэйтан) фактически держал в заложниках водителя заливочной машины и заплатил Мозалёву, чтобы он устроил вихревую рубящую атаку.

— Мозалёв, вероятно, причина, по которой во льду была дыра, потому что он пошёл раньше Юзу и Нэйтана.

— Нэйтан и Мозалёв сговорились. Неважно, на каких они местах. Распространите информацию.

— Никогда не прощу Мозалёва. Он — причина всего этого.

— Мозалёв сделал эту дыру.

«Мозалёв намеренно пытается отвлечь бога Юдзуру»

Как оказалось, ненависть к нашему фигуристу у фанатов Ханю зародилась ещё вчера. Андрей и Юдзуру тренировались на льду в одно и то же время и, судя по комментариям, россиянин якобы всё время мешался под ногами японца и не давал ему выполнить прогон программы. Болельщики Ханю уверены, что и это было спланированной провокацией.

— Почему Мозалёв постоянно мешает Юзу? Разве ему никто не сказал, что он не должен вращаться посреди катка, когда играет музыка другого фигуриста, и что этот фигурист должен иметь право безопасного проезда?

— Он жужжит вокруг Юзу как пчела. Похоже, он делает это нарочно, потому что много раз вмешивался. Я надеюсь, Мозалёв провалится.

— Фигурист Мозалёв намеренно пытается отвлечь бога Юдзуру и подвергнуть его опасности во время выступления. Позор тебе.

— Да, Мозалёв определённо делает это нарочно. Это должно привести к дисквалификации.

— Кто-то должен научить Мозалёва этикету, прежде чем отправлять его на Олимпиаду.

— Не любитель оправданий. Фигуристам с небольшим опытом на международных выступлениях удаётся не мешать Юзу, даже если они незнакомы с его программой. А у Мозалёва беда.

— Чувак, как Мозалёву удалось дважды встать у него на пути за 20 секунд. Бро, уйди от центра.

«Мозалёв отключил комментарии в своём «инстаграме»? О, бедный ребёнок»

Ладно бы всё это оставалось между иностранными болельщиками, в пределах «Твиттера» и форумов. Но оскорбления добрались и лично до Мозалёва. Неадекватные фанаты начали писать фигуристу в «инстаграм», из-за чего он даже на время отключил комментарии. Страшно представить, как такое количество грубых оскорблений может отразиться на психике молодого парня. Его карьера только начинается, а он уже столкнулся с жуткой травлей. К счастью, есть множество болельщиков, которые поддерживают Мозалёва в этой ужасной ситуации.

— Фанаты винят Мозалёва во всех проблемах в их жизни и желают ему смерти. Надеюсь, ты больше никогда не коснёшься холодной части подушки. Оставьте Андрея в покое, он не сделал ничего плохого. Давай, детка, мы покажем им в произвольной программе, что ты умеешь.

— Мозалёв отключил комментарии в своём «инстаграме»? О, бедный ребёнок получает ненависть от российских медиа, а теперь и от остальных. Чёрт возьми, я ненавижу это.

— Лично я не видел ни одного из этих сообщений, но слышал, что некоторые люди обвиняют Мозалёва в печально известной дыре? Просто подумать об этом смешно. Он не виноват в качестве льда, и эти утверждения настолько ошибочны. Просыпайтесь, люди…

— Видимо, некоторые из фанатов Ханю угрожали смертью Мозалёву за то, что он сделал вращение во время разминки и сделал дыру во льду? В чём ваша проблема, оставьте Мозалёва в покое, сумасшедшие.

— Бедный Юдзу… Он не заслуживает каких-то сумасшедших фанатов, которые выдвигают глупые обвинения, а теперь угрожают Мозалёву смертью, потому что он «проделал эту дыру во льду!». Что с людьми не так?

— Пожалуйста, оставьте Мозалёва в покое. Это может быть кто угодно из разминки. Что с вами не так на самом деле?