Заплатила 2 миллиона гадалке и стала тренером. Где сейчас олимпийская чемпионка Сотникова

Аделина пыталась раскрутиться в шоу-бизнесе, но нашла себя совсем в другом деле. Жизнь фигуристки после Игр в Сочи складывалась непросто.

Фигуристка Аделина Сотникова принесла России первое олимпийское золото в женском одиночном катании. Этой победы на Олимпиаде в Сочи от неё никто не ожидал, но от этого она стала лишь ярче. «Ещё одна девочка», которую даже не взяли в командные соревнования, так откаталась в обеих программах, что обошла признанную королеву Юну Ким и навсегда вписала своё имя в историю.

Однако после этого триумфа спортивная карьера Сотниковой быстро сошла на нет, и она отправилась покорять шоу-бизнес. И лишь спустя годы нашла себя в тренерском деле и открыла собственную школу фигурного катания.

«Ещё одна девочка»

На Олимпийских играх в 2014 году Аделине не дали шанса выиграть золото в командном турнире. Пока 15-летняя Юлия Липницкая катала обе программы на тёплом сочинском льду, в холодной Москве тренировалась другая российская фигуристка и недоумевала, почему она не в команде. Единственной возможностью стать олимпийской чемпионкой для неё стали личные соревнования. И эту возможность она использовала на 100%.

Когда Липницкая неважно откаталась в произвольной, российские болельщики вспомнили про существование другой фигуристки. Правда, её имя не было у них на устах. «Ну, там у нас ещё одна девочка есть», — вот кем для них являлась Сотникова. Едва ли кто-то прочил ей золото. Но эта «ещё одна девочка» взяла и с такой решимостью и страстью исполнила обе свои программы, что взлетела на верхнюю ступень пьедестала. Кореянка Юна Ким, намеревавшаяся завоевать в Сочи второй для себя титул олимпийской чемпионки, довольствовалась серебряной медалью. Аделина не просто победила, она победила главную звезду среди одиночниц по тем временам. И эту победу ей многие не простили.

Фото: РИА Новости

Вместе с почётом и золотом новоиспечённая чемпионка получила волну критики. Причём её медаль называли липовой не только за рубежом, но и в России. И, как назло, доказать обратное на деле она уже не смогла из-за травмы. Оставалось не обращать внимания на возгласы критиков и искать себя в другом деле.

Сотникова прервала карьеру из-за травмы

Продолжить выступать на соревнованиях Аделине помешала травма ноги. Выиграв в Сочи, она решила сделать перерыв на восстановление и отдых, но он затянулся, а девушка посвятила себя шоу-бизнесу. В феврале 2015 года она появилась на экранах телевизоров в качестве участницы «Танцев со звёздами». Проект, по её мнению, должен был помочь быстрее прийти в форму, чтобы вернуться в большой спорт. Молодая и дерзкая, она и её партнёр — танцор Глеб Савченко — стали одной из самых эффектных пар проекта и выиграли приз зрительских симпатий.

В сезоне-2015/2016 Аделина попыталась перезагрузить свою спортивную карьеру, но, кроме бронзы домашнего этапа Гран-при, похвастаться ей было нечем. А шестое место на чемпионате России перечеркнуло для неё поездку на главные старты. После неудачного сезона на соревнованиях фигуристку больше не видели. Теперь она каталась исключительно в ледовых шоу.

Шоу-бизнес и переход к Плющенко

Осенью 2016 года Аделина блеснула в «Ледниковом периоде» в паре с актёром Александром Соколовским, с которым они победили. Тем не менее болельщики продолжали ждать от олимпийской чемпионки других побед — спортивных. Карьеру официально она не завершала, а значит, оставалась надежда на её возвращение. Но через несколько месяцев после «Ледникового периода» Аделина ушла от своего тренера, с которой стала олимпийской чемпионкой, Елены Буяновой, в недавно открывшуюся академию «Ангелы Плющенко». С новым наставником посидеть в «кисс энд край» ей так и не довелось, вместо турниров она каталась в различных ледовых шоу.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Окончательно о спортивной карьере фигуристке пришлось забыть из-за тяжёлой травмы позвоночника. О борьбе за поездку на Олимпийские игры в Пхёнчхане не могло быть и речи, и Сотникова ещё больше погрузилась в шоу-бизнес.

Вместе с Яной Рудковской спортсменка участвовала в детском конкурсе моделей «Топ Мини Моделс» и очень радовалась за маленьких красавиц, которым улыбнулась удача проявить себя в столь юном возрасте. А в 2018 году Аделина вошла в члены жюри другого детского проекта — «Ледниковый период. Дети». Кроме того, олимпийская чемпионка снималась в музыкальных клипах и телепередачах, поздравляла вместе с другими звёздами страну с Новым годом в «Голубом огоньке».

Завершение карьеры и уголовные истории

Однако не только шоу-бизнесом занималась Сотникова всё это время. Вместе со своей мамой она открыла в центре Москвы салон красоты Be happy. Но вскоре ей пришлось столкнуться с криминальным происшествием: неизвестный ворвался в салон, напал на охранника и украл средства для волос. В этом странном преступлении Аделина заподозрила одного из фанатов, который ранее её преследовал.

Фото: РИА Новости

К сожалению, это была не единственная уголовная история в жизни фигуристки. Через год её обманула гадалка: доверчивая девушка заплатила ей два миллиона рублей. По одной из версий, с помощью магии она хотела решить любовный вопрос, но представители Сотниковой всё отрицали.

В 2020 году Аделина перенесла серьёзную операцию на позвоночнике и наконец-то объявила о завершении карьеры. Тогда же она воплотила в жизнь ещё один бизнес-проект — собственную школу фигурного катания SotkaSchool, в которой сейчас занимаются маленькие фигуристы. Пока о больших достижениях речи не идёт, но, кто знает, возможно, однажды мы увидим, как Аделина Сотникова выводит на лёд свою воспитанницу на Олимпийских играх.

Под конец года спортсменка выпустила свою автобиографию, в которой рассказала правду о своей карьере. Ей хотелось развеять мифы, активно плодившиеся после её победы на Олимпиаде, и поделиться своим опытом.

В 2021-м Аделина совмещала тренерскую деятельность с участием в различных съёмках и ледовых шоу. Осенью она должна была вновь стать участницей «Ледникового периода», но из-за травмы партнёра мы увидели её лишь один раз в членах жюри, и на этом проект для неё закончился. Героиня Сочи поначалу расстроилась, но затем отбросила переживания и теперь думает о других проектах. Благо предложений о работе олимпийской чемпионке вполне хватает.