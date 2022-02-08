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Биатлон на Олимпийских играх: как Антон Шипулин упустил золото в спринте, промахнувшись по последней мишени

«Теперь понимаю, что ощущал Шипулин». Цветков напомнил нам трагедию на Олимпиаде в Сочи
Полина Куимова
Биатлон на Олимпийских играх
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Антон тоже должен был брать золото, но промахнулся последним выстрелом.

Максим Цветков на последнем огневом рубеже мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде промахнулся последним выстрелом, получил штрафной круг и лишился золотой медали. После гонки он с досадой признался, что теперь понимает чувства Антона Шипулина в Сочи – его история оказалась очень похожей на трагедию биатлониста на домашней Олимпиаде.

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Во время спринтерской гонки в Сочи Шипулин с запасом лидировал до второго огневого рубежа. Он отлично начал, без промахов отработал на первой стрельбе, на второй старался не торопиться, но допустил досадный промах во время третьего выстрела – Антон ушёл на штрафной круг. На последний отрезок дистанции он уходил в числе лидеров, но последние километры дались ему тяжело – он буквально выжимал из себя последние силы.

К финишу Шипулин приехал четвёртым, проиграв Уле-Эйнару Бьорндалену всего 6,8 секунды, а чеху, Ярославу Скоупу, взявшему бронзу, – семь десятых секунды. Если бы не этот промах, Антон однозначно лишил бы Бьорндалена седьмого золота Олимпиады.

«Обидно до слёз, сам себя лишил медали, — сокрушался Шипулин. – Причём не просто медали, а золотой. Перед последним выстрелом увидел медаль и смазал его. Ненавижу себя за это! Решалась судьба моей многолетней мечты».

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Тренер сборной Валерий Польховский говорил, что Антон просто выжег первые два круга – так сильно ему хотелось доказать свою мощь и подарить болельщикам чудо.

«И ведь он нормально с этой задачей справлялся, бежал, наверное, лучшую гонку за последние годы, – комментировал тренер. – Эх, если бы не две ошибки. Первая — нужно было, конечно, начинать чуть медленнее, чтобы остались силы на последний круг. И вторая, важнейшая, он просто поторопился на последней стрельбе».

Через две недели Шипулин всё же стал олимпийским чемпионом – вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Дмитрием Малышко в эстафете 4x7,5 км. Но тот самый промах, лишивший его медали, вспоминал ещё долго: не мог спать и в течение дня по несколько раз думал, как бы всё могло сложиться, не промажь он.

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«Но всё, что ни делается, – к лучшему, – говорил он уже после Игр. – Выиграй я спринт, ещё неизвестно, как бы сейчас тренировался, и осталось бы у меня вообще желание бегать до следующей Олимпиады. А так, из Сочи я уехал неудовлетворённым. Хочется золота в личной гонке, и это моя задача на Пхёнчхан-2018».

Но в Корею Антон не поехал. И единственного олимпийского золота тоже лишили – в 2020-м Устюгова признали виновным в употреблении допинга. Цена того рокового промаха оказалась очень высокой.

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