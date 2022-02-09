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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 9 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Пятый день. В борьбу за медали вступают российские хоккеисты! LIVE
Андрей Гуров Евгений Кустов
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Команда ОКР. Хоккей. Олимпиада-2022
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Ждём первые медали Олимпиады-2022 в шорт-треке!
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Россияне будут бороться за медали в шорт-треке, где на дистанции 1500 м хорошие шансы есть у олимпийского чемпиона Семёна Елистратова. В санном спорте могут побороться за награды две российские мужские двойки.

Российская мужская команда по кёрлингу проведёт первый матч кругового турнира с командой США.

Также первый олимпийский матч группового этапа сыграют российские хоккеисты. Соперник нашей команды — сборная Швейцарии. Игра начнётся в 11:40 по московскому времени.

Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

И начинается квалификация в сноуборд-кроссе. Кристина Пауль выступит 16-й, Мария Васильцова — 24-й, Екатерина Локтева-Загорская — 28-й, Александра Паршина — 29-й.

06:08 Павел Панышев

В горнолыжном слаломе сейчас проходит квалификация. Там за сборную России выступят Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова. Будем следить!

06:03 Павел Панышев

Буквально вчера были первыми в медальном зачёте, а сегодня уже седьмые. Что случилось?

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05:54 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

Сегодня на Олимпиаде будет разыграно лишь 6 комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

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05:53 Павел Панышев

Доброе утро! Давайте для начала порадуемся медальному зачёту — у России уже десять медалей на Олимпиаде-2022.

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