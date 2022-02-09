Олимпиада-2022. Пятый день. В борьбу за медали вступают российские хоккеисты! LIVE

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Россияне будут бороться за медали в шорт-треке, где на дистанции 1500 м хорошие шансы есть у олимпийского чемпиона Семёна Елистратова. В санном спорте могут побороться за награды две российские мужские двойки.



Российская мужская команда по кёрлингу проведёт первый матч кругового турнира с командой США.

Также первый олимпийский матч группового этапа сыграют российские хоккеисты. Соперник нашей команды — сборная Швейцарии. Игра начнётся в 11:40 по московскому времени.