Олимпиада-2022. Пятый день. В борьбу за медали вступают российские хоккеисты! LIVE

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Россияне будут бороться за медали в шорт-треке, где на дистанции 1500 м хорошие шансы есть у олимпийского чемпиона Семёна Елистратова. В санном спорте могут побороться за награды две российские мужские двойки.
Российская мужская команда по кёрлингу проведёт первый матч кругового турнира с командой США.
Также первый олимпийский матч группового этапа сыграют российские хоккеисты. Соперник нашей команды — сборная Швейцарии. Игра начнётся в 11:40 по московскому времени.
И начинается квалификация в сноуборд-кроссе. Кристина Пауль выступит 16-й, Мария Васильцова — 24-й, Екатерина Локтева-Загорская — 28-й, Александра Паршина — 29-й.
В горнолыжном слаломе сейчас проходит квалификация. Там за сборную России выступят Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова. Будем следить!
Буквально вчера были первыми в медальном зачёте, а сегодня уже седьмые. Что случилось?
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Сегодня на Олимпиаде будет разыграно лишь 6 комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
Доброе утро! Давайте для начала порадуемся медальному зачёту — у России уже десять медалей на Олимпиаде-2022.
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