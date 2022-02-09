Поцелованная Богом. 5 причин, почему Камила Валиева — гениальная фигуристка

Камила Валиева — главная сенсация Олимпийских игр в Пекине. Ей всего 15 лет, и на Олимпиаде она выступает впервые, но её безграничным талантом и гениальностью уже восхищаются голливудские актёры.

Кажется, Камила — лучшее, что случалось с женским одиночным, да и фигурным катанием в целом. Но чем же вызваны бесконечные оды и гимны, посвящаемые ей? В чём её уникальность и превосходство над остальными фигуристками?

Пора разобраться.

«Душераздирающая красота для этого мира»

Золотые медали и чемпионские титулы Камиле прочили ещё три года назад, когда она даже не владела элементами ультра-си, но и без них поражала воображение своим невероятным катанием. А стоило ей усложниться, как стало понятно, что хрупкая длинноногая девочка станет одной из главных фавориток будущих Олимпийских игр. Так и случилось. Сегодня о чудесной российской фигуристке говорят все. Её выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине привело в невероятный восторг весь мир. Китайские болельщики назвали юную спортсменку феей, сошедшей с небес, а звезда американского кино Алек Болдуин сравнил катание Валиевой с искусством, которое разрывает душу своей красотой.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет.

Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в своём «инстаграме».

Такие комплименты Камиле и хвалебные отзывы о ней неслучайны. Она действительно уникальная фигуристка, опережающая время и соединяющая в своём катании то, что у других одиночниц мы наблюдаем лишь по отдельности. У Камилы, что называется, полный пакет, а ещё целый список рекордов, которые она регулярно обновляет, повышая и без того, на первый взгляд, недостижимую планку.

Причина № 1. Потрясающая растяжка и гибкость

Когда маленькая Камила Валиева только начинала свой путь в фигурном катании, она параллельно занималась художественной гимнастикой и балетом. Продолжалось это недолго: её мама хотела, чтобы дочь выбрала что-то одно, и девочка предпочла станку и булавам коньки. Но полученные на балете и гимнастике навыки не потеряла, и они очень помогли ей в дальнейшей спортивной карьере. Главным образом это касалось растяжки и гибкости: Камиле не требовалось дополнительно тянуться, чтобы делать красивые спирали и бильман. Они получались у неё безупречно, а первые тренеры юной фигуристки вовсю использовали этот козырь и вставляли в её программы затяжки, переводы ног и другие фишки, недоступные её подругам по катку. Посмотрите, как однажды в детстве Камила каталась в образе балерины: изображала прекрасного лебедя в белой пачке. Запись этой программы сейчас очень популярная в интернете, остаться равнодушным к 9-летней девочке, пушинкой скользящей по льду, невозможно.

Повзрослевшая Камила ещё более хороша. Вращение в поперечном шпагате стало её фирменным элементом, который каждый раз завораживает, будто видишь его впервые. Бильман повторяет полный продольный шпагат, а так высоко и легко удерживать ногу на выезде из прыжков, как это делает Камила, не способна ни одна фигуристка.

Причина № 2. Тройной аксель и квады в одном флаконе

На сегодняшний день Камила Валиева — единственная взрослая фигуристка, которая выполняет тройной аксель и четверные прыжки в одной программе. Русская ракета Александра Трусова и то пока не может соединить в своей произвольной квады с трикселем, хотя давно и упорно тренирует прыжок в три с половиной оборота. Камила же очень быстро дополнила свои четверные тулупы и сальхов тройным акселем и теперь демонстрирует судьям и зрителям полное разнообразие технического арсенала.

Причина № 3. Фантастические рекорды

Едва выйдя во взрослые, Валиева стала бить один рекорд за другим. Разделавшись с рекордами Трусовой и Косторной по набранным в короткой, произвольной и обеих программах баллам, она продолжила превосходить свои же достижения.

Только вдумайтесь: на этапе Гран-при в Сочи она набрала 185,29 балла за произвольную и 272,71 балла в общем зачёте. А на чемпионате Европы —90,45 балла за короткую программу. Просто запредельные цифры! И это не потолок. Для Камилы, возможно, его вообще не существует, особенно если учесть, что первые рекорды она установила, не обладая ещё ни одним взрослым титулом.

Причина № 4. Высочайшие компоненты

Будучи юниоркой, Валиева уже могла похвастаться благосклонностью судей: для девочки с безупречными движениями и красивейшими прыжками не жалко высоких компонентов. На взрослых стартах эта тенденция не изменилась, Камила превзошла во второй оценке даже действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Сложилась уникальная ситуация, когда дебютантка взрослых стартов обыгрывает более опытных конкуренток не только техникой, но и компонентами. Алине Загитовой в своё время приходилось рассчитывать, прежде всего, на технику.

Причина № 5. Баланс технической и художественной составляющих

Камила Валиева — та фигуристка, которая при сложнейшем контенте не теряет эстетичности катания. Она не ездит от прыжка к прыжку, а творит на льду искусство, не позволяет отдыхать себе на вращениях и дорожках — делает всё по высшему разряду. Камила доказала, что возможно прыгать ультра-си и сохранять художественную целостность. Ей не приходится отдавать все силы на четверные и тройной аксель, чтобы потом с трудом докатывать программу. Нет, её запаса энергии хватает до самого конца.

«Все спортсменки Этери Георгиевны в чём-то талантливы. Но Камила отличается тем, что у неё есть всё. Она и хорошо прыгает, и хорошо скользит, и вторая оценка есть, и вращения туда же. Очень важно, что у неё есть все качества, которые нужны в наше время. Это и женственность катания, и прыжки сложные — ультра-си. Когда она катает программу, то следит за всем. Бывает такое, что есть хорошие прыжки, но на вращениях спортсмен, как говорится, «отдыхает». А Камила отличается тем, что у неё ни к чему не придраться. Всё сделано «с иголочки». Это очень подкупает и судей, и зрителей. Сейчас Камила — уникальная и самая универсальная фигуристка», — отметила серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова.

Смотрите фигурное катание на Олимпийских играх, наслаждайтесь катанием Камилы Валиевой и помните, что на ваших глазах творится невероятная история уникальной спортсменки!