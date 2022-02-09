«Это было ужасно». Откровения Клебо о дне после сокрушительного поражения Большунову на ОИ

Вчерашний мужской индивидуальный спринт в лыжных гонках на Олимпийских играх 2022 года в Пекине завершился победой 25-летнего норвежца Йоханнеса Клебо. Лидер Кубка мира нынешнего сезона завоевал свою первую медаль на нынешней зимней Олимпиаде. Для Йоханнеса это второе подряд золото зимних Игр в данном виде программы, ранее он также становился лучшим в Пхёнчхане-2018. Также норвежец побеждал в спринте на двух последних чемпионатах мира – в Зеефельде-2019 и Оберстдорфе-2021.

Для титулованного норвежца вчерашний спринт был невероятно важным стартом в психологическом плане после того сокрушительного поражения, которое он потерпел от Александра Большунова в первом виде олимпийской программы. Воскресный скиатлон завершился полным триумфом 25-летнего россиянина. Уже спустя несколько километров после начала классической части скиатлона Йоханнес начал испытывать большие проблемы на пекинской трассе. С каждым километром отставание Клебо от дуэта Большунова и финна Ийво Нисканена возрастало и возрастало.

В результате к смене лыж с классических на коньковые норвежец проигрывал своему принципиальному сопернику 1 минуту и 36 секунд. На второй половине дистанции он уже прогуливался абсолютно туристическим темпом, прекрасно понимая, что ловить ему нечего. Норвежец пропускал мимо себя одного соперника за другим, успевая обмениваться с ними парочкой фраз. В итоге он занял 40-е место в финишном протоколе, проиграв Большунову свыше девяти минут.

После завершения скиатлона в микст-зоне норвежец не смог найти большого количества слов для описания своего провала. Клебо ограничился всего одной нецензурной фразой, после чего отправился настраиваться на коронный спринт. Неудача в любимой гонке в моральном плане могла очень сильно подкосить настрой Йоханнеса на этой Олимпиаде. Неудивительно, что перед стартом спринта Клебо пережил не самые лучшие часы в своей жизни, о которых уроженец Осло и поведал норвежской прессе уже после завоевания медали.

«Сегодня было много эмоций. Не знаю, легко ли кому-то извне это понять, но этот период был тяжёлым. Одно дело – два дня после скиатлона, но и две последние недели были изматывающими. А вдобавок всё идет в комбинации с чувством, что на протяжении двух лет я многое в жизни ставил в режим ожидания ради возможности приехать сюда и выйти на старт. Поэтому нахлынуло ещё больше чувств после того, как я пересёк финишную черту.

У меня нет какого-то ответа, что именно в скиатлоне пошло не так. В той гонке я сделал всё что мог. И вообще я чувствую, что два последних года делал всё, что в моих силах. В межсезонье я провёл в условиях высоты так много суток, сколько только нужно для максимальной готовности. Но в воскресенье я был очень далёк от того, что называется хорошим выступлением.

Перед спринтом я нервничал. Весь день меня знобило. Накануне вечером я чувствовал себя настолько плохо, что сомневался, смогу ли выйти на старт, потому что практически не спал. Это было ужасно. Сейчас, думаю, меня немного отпустит. Мама учила меня, что нет смысла тратить силы на то, что ты не можешь изменить. Вот так, вообще-то, всё и началось в воскресенье. Прохлаждаясь на трёх заключительных кругах, я начал говорить себе: «Эта гонка закончилась, начинай смотреть вперёд».

Мне повезло, что сегодня представился ещё один шанс. Я решил им воспользоваться. Для начала ты пытаешься перестать сомневаться в себе, а также веришь в то, что проделанная тобой работа достаточно хороша. В последние два дня я потратил много часов на разговоры с папой. Когда после спринта я позвонил ему, может, на одну минуту, ни один из нас не смог сказать и слова. Оба сидели и плакали. Это ведь говорит о том, как много значит эта победа», – сказал Клебо.

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О том, насколько важна эта медаль была для самого Йоханнеса, свидетельствует и тот факт, насколько эмоциональным образом вчерашняя победа была воспринята всеми членами его семьи. Брат норвежского лыжника Ола не смог сдержать слёз после победы Йоханнеса. «Теперь я чертовски тобой горжусь, Йоханнес. Я знаю, чего это тебе стоило», — написал младший Клебо.

При этом стоит напомнить, что во вчерашнем спринте мы лишились возможности увидеть продолжение очной дуэли Большунова и Клебо, так как лидер нашей лыжной команды решил пропустить свою не самую любимую дистанцию, чтобы лучшим образом подготовиться к следующей гонке на Олимпиаде. Поэтому нельзя утверждать, что Клебо взял реванш у Большунова за поражение в скиатлоне.

Такая возможность норвежцу выпадет послезавтра, 11 февраля, россиянин и норвежец выйдут на старт разделки классическим стилем на 15 км. И с большой долей вероятности можно предположить, что именно между Большуновым и Клебо развернётся основная борьба за золотую медаль — наряду с финским лыжником Нисканеном, для которого классический ход является любимым и он является профильным специалистом именно в этой дистанции.