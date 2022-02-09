«Я ****** не поняла». Ответ российской фигуристки на Олимпиаде оказался пророческим

Ещё вчера нам всем было весело, а теперь мы, как и Анастасия Мишина, не понимаем, если говорить цензурно, ничего.

После того как сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командных соревнованиях, ребята пришли на интервью в микст-зону. Иностранная журналистка задала вопрос Анастасии Мишиной на беглом английском с британским акцентом, и наша фигуристка растерялась. «Я нихрена не поняла» (в оригинале прозвучало более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), – немного помолчав, выдала она и рассмеялась. На помощь пришли партнёры по команде – перевели вопрос, и Анастасия ответила.

После сегодняшних новостей о допинг-тесте в фигурном катании очень хочется процитировать Настю, хотя ещё пару дней назад её реакция казалась забавной.

Сначала организаторы перенесли церемонию награждения фигуристов. Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.



Сегодня утром стало понятно, о чём шла речь. Издание Inside the Games, специализирующееся на освещении Олимпиад и инсайдах Игр, опубликовало новость: результаты командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России, который он сдал перед поездкой в Пекин.



После того как эта новость сотрясла мировое общественное пространство, Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов не вышли на тренировку. В ФФКР пока никак не прокомментировали происходящее.

Ситуация очень напоминает ту, что сложилась в Пхёнчхане после того, как Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль. Только тогда пару успели наградить, а после объявили: Крушельницкий пойман на допинге – употреблял мельдоний.



Теперь же остаётся только ждать официальной информации. И верить, что всё это слухи.