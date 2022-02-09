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Итоги командного турнира на Олимпиаде-2022 могут пересмотреть из-за положительного допинг-теста российского фигуриста

«Я ****** не поняла». Ответ российской фигуристки на Олимпиаде оказался пророческим
Полина Куимова
Ответ российской фигуристки на Олимпиаде
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Ещё вчера нам всем было весело, а теперь мы, как и Анастасия Мишина, не понимаем, если говорить цензурно, ничего.

После того как сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командных соревнованиях, ребята пришли на интервью в микст-зону. Иностранная журналистка задала вопрос Анастасии Мишиной на беглом английском с британским акцентом, и наша фигуристка растерялась. «Я нихрена не поняла» (в оригинале прозвучало более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), – немного помолчав, выдала она и рассмеялась. На помощь пришли партнёры по команде – перевели вопрос, и Анастасия ответила.

После сегодняшних новостей о допинг-тесте в фигурном катании очень хочется процитировать Настю, хотя ещё пару дней назад её реакция казалась забавной.

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Сначала организаторы перенесли церемонию награждения фигуристов. Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации.

Сегодня утром стало понятно, о чём шла речь. Издание Inside the Games, специализирующееся на освещении Олимпиад и инсайдах Игр, опубликовало новость: результаты командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России, который он сдал перед поездкой в Пекин.

После того как эта новость сотрясла мировое общественное пространство, Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов не вышли на тренировку. В ФФКР пока никак не прокомментировали происходящее.

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Ситуация очень напоминает ту, что сложилась в Пхёнчхане после того, как Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль. Только тогда пару успели наградить, а после объявили: Крушельницкий пойман на допинге – употреблял мельдоний.

Теперь же остаётся только ждать официальной информации. И верить, что всё это слухи.

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