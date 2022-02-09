Скорость решает. Почему у российских биатлонистов точно будут медали на Олимпиаде-2022

Биатлон на Олимпиаде-2022 для России начался достаточно удачно: смешанная эстафета принесла нашей команде бронзовые медали. Золото тоже было совсем рядом, но Эдуард Латыпов на финише немного не справился с грозными оппонентами. Главным героем гонки же стал Александр Логинов, проведший свой этап по-настоящему фантастически. К индивидуальным гонкам болельщики подходили с отличным настроением – и тем более обидным стал итоговый результат.

Сначала выступали женщины, неприятно поразившие стрельбой. Ульяна Нигматуллина и вовсе промахнулась десять раз! «Застрелилась» и Кристина Резцова, имевшая неплохие шансы на медали до стрельбы на второй лёжке. У мужчин гонка сложилась ещё драматичнее: Александр Логинов и особенно Максим Цветков явно претендовали на золото, но дрогнули на последней стрельбе, вовсе оставшись без наград. Естественно, настолько неприятный провал мог внушить кому-то мысль, что в биатлоне на ОИ-2022 «всё пропало».

Не стоит раньше времени посыпать голову пеплом. Впереди у мужчин и женщин ещё по четыре гонки, которые неплохо подходят российским спортсменам. Нужно признать, что по скорости наши парни выглядят мощно: Логинов и Цветков буквально улетают от большинства соперников. Даже в случае неудач на стрельбище шансы на медали у мужчин всё равно останутся. Всё-таки штраф за промах в том же спринте или масс-старте не такой страшный, как в индивидуальных гонках.

У женщин, конечно, положение посложнее. Основные медальные надежды мы связываем с Кристиной Резцовой, которая в Пекине никак не подружится со своей винтовкой. Зато по скорости Кристина уверенно держится в топ-10, что внушает осторожный оптимизм. Наша спортсменка точно умеет собирать воедино и стрельбу и скорость, ей просто нужно собраться психологически. Если Резцова отстреляется на высоком уровне, шанс попасть на пьедестал будет максимальным. Может, и другие девушки тогда подтянутся.

И, конечно, нельзя забывать про эстафету. От наших парней мы ждём медали: ровный и одновременно мощный состав, отличная скорость — многое будет зависеть от стрельбы. Эстафетные правила допускают неидеальную стрельбу, что сыграет россиянам на руку. У девушек всё не так бодро, учитывая, что ногами они пока проигрывают очень и очень много. С другой стороны, Россия славится своими эстафетными сенсациями, может, и наши красавицы принесут медали. Надеемся и верим в команду!