«Не хочется сглазить… Золото у США?» Реакция иностранцев на скандал с нашими фигуристами

За рубежом взбудоражены ситуацией с допинг-тестом у фигуриста из сборной России. Одни ждут золото у США, другие не верят в происходящее.

Перенос церемонии награждения по итогам командного турнира оказался наименьшей неприятностью для наших фигуристов. Их заслуженное золото, добытое в упорной борьбе, похоже, кому-то очень захотелось отнять. По сообщению издания Inside the Games, результаты командника могут пересмотреть, а причина — проблема с допинг-тестом у одного из фигуристов сборной России.

Мнения иностранцев на этот счёт расходятся. Но верить без каких-либо доказательств эксперты не спешат.

«Сюжет усложняется: по сообщению моего источника, четверо россиян, участвовавших в командном турнире, не явились сегодня на свои тренировки: Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Мишина/Галлямов. Мне сказали, что танцоры были на тренировке. Больше всего одного из моих источников интересует, почему сегодня не было на тренировке Марка Кондратюка. Завтра он выступает в произвольной программе у мужчин. Остальные фигуристы, в принципе, могли пропустить тренировку, так как их соревнования на Олимпийских играх состоятся позже», — отметила колумнист USA Today Кристин Бреннан.

«За последние несколько часов я поговорил с несколькими официальными лицами, представителями федераций, спортсменами, тренерами — многие пожимали плечами и слышали/знали то же самое (например, «юридическая консультация»), что мы все уже слышали.

У меня есть несколько вопросов по этому поводу, поэтому я опубликую их: Этери Тутберидзе не была на женской тренировке сегодня утром, но была на женской тренировке днём. Утренняя тренировка снова была до смешного рано — в 6 утра. Это всего лишь информация — у них в тренерской команде несколько человек.

Послушайте, это может оказаться правдой, но я не понимаю, как вы можете сообщать о чём-то и говорить, что якобы что-то имеет место, без фактической ссылки на источник (анонимный или иной). Считаете себя безответственными? Я ничего не буду публиковать, пока не смогу это подтвердить», — написал известный аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг.

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Реакция зарубежных болельщиков тоже разнится. Новость о допинге в сборной России кого-то порадовала перспективой увидеть золото у США, кого-то шокировала, а кого-то заставила посочувствовать попавшим в передрягу фигуристам.

— Ого, это будет беспрецедентно и шокирующе, если окажется, что Россия замешана в читерстве!

— Не хотелось бы сглазить, но… Золотая медаль у США?

— ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА. Независимо от того, чем всё это в конечном итоге кончится, следить за Олимпийскими играми этим утром будет очень интересно.

— Однажды Россию дисквалифицировали за допинг. Вы действительно думали, что они остановились? Может, они нашли лучшие способы скрыть употребление запрещенных препаратов?

— Так Россию ведь нельзя называть Россией из-за допинга, но она может соревноваться. Кто-нибудь удивлён, что могла возникнуть проблема с ROC? Мне кажется, урок в том, что обманывать — это очень круто. Никаких реальных последствий или наказаний за читерство. Тебя всего лишь будут называть другим именем. Продолжайте в том же духе.

— Ох, это то, что вы вытянули из своего носа!? Это уже не работает! Это просто смешно!

— Зачем они вообще утруждают себя участием, если им запретили? Глупые.

— Может быть, это даже и не Россия вовсе. Может быть, речь идёт о какой-то другой команде. Кто знает. Не то чтобы я хотел этого.

— Ок, с командным турниром определённо что-то не так.

— Камилы сегодня нет на тренировке… что-то случилось, Этери ни за что не позволила бы ей пропустить тренировку просто так. Если только что-то вышло из-под её контроля, то, что произошло в командном турнире.

— Допинг? Но в фигурном катании это кажется маловероятным. Разве что, возможно, одна из пар? Мне кажется, неправильно строить догадки. Как странно и тревожно, потому что, если все в команде потеряют свои медали из-за действий одного человека, это очень печально.

— Ничего себе, если Россию дисквалифицируют, Карен Чен станет олимпийской чемпионкой, не выиграв ни одного международного соревнования по фигурному катанию.

— Боже мой… Это просто абсурд. Я всё меньше и меньше испытываю энтузиазма по поводу этой Олимпиады.

— Возможно, это был бы один из самых шокирующих, но наименее неожиданных скандалов в истории фигурного катания.

— Кто-нибудь ещё заметил, что парник ОКР Саша выглядел так, будто был нездоров или просто измотан на соревнованиях? А ещё Камила выглядела так, словно тоже была измучена и хотела заплакать в конце. Но, может быть, она была расстроена из-за падения.

— Может быть, это что-то, что Никита принимает из-за своей спины? Допинг, как правило, не особо помогает фигуристам… но обезболивающие — это совсем другая история. Они должны проверять, прежде чем что-то брать, иногда случаются ошибки.

— Мельдоний 2.0?