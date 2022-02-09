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Лыжные гонки на ОИ-2022: конфликт Елены Вяльбе с норвежскими СМИ, почему сборная России объявила им бойкот

«Зачем делать такие гадкие вещи?» Почему Вяльбе объявила бойкот журналистам из Норвегии
Александр Фролов
Конфликт Елены Вяльбе с норвежскими СМИ
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Босса российских лыж «задрали» безосновательной критикой в адрес её подопечных.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поругалась с норвежскими журналистами. Прославленная спортсменка и функционер неожиданно объявила бойкот всем норвежским СМИ и вряд ли поменяет своё решение до конца Олимпийских игр в Пекине. Елену Валерьевну можно понять: она всегда остро реагирует на несправедливое отношение к своим подопечным. Вяльбе вообще очень эмоциональна, когда дело касается лыжных гонок.

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«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это же не таблоид типа Expressen написал, а серьёзные люди с ведущего телеканала.

Я ему сказала, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезе Йохауг и Мартина Сундбю. Почему вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Зачем делать такие гадкие вещи? Он мне пытался объяснить, что это сделал не он, но я сказала, что разницы теперь нет – с норвежскими СМИ я не говорю. Это только моё решение, на спортсменов или тренеров оно не распространяется.

Я ни на одной пресс-конференции не слышала гадких вопросов в адрес норвежских спортсменов от российских журналистов. Во всяком случае у меня такая информация. И я считаю, что это правильно. Мы должны быть выше этого, а не ворошить старое», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Расписание ОИ-2022

Мнение Вяльбе мы услышали, давайте узнаем, что именно написал норвежский журналист. Может, он выражал конструктивную критику? Для порядка стоит отметить, что Ян Петтер Сальтведт известен «горячей любовью» к нашим спортсменам и не упускает случая, чтобы отпустить шпильку в адрес российской сборной. Вот что он написал после победы Александра Большунова в скиатлоне.

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«На финише одетый в красный комбинезон спортсмен размахивал большим флагом. Это был не флаг России, а флаг олимпийского комитета страны. Белый, с пятью олимпийскими кольцами, над которыми располагаются три полоски белого, синего и красного цветов. Это сбивает с толку — и это должно сбивать с толку. Ведь Россия не может быть самой собой на Олимпийских играх.

Медальный зачёт ОИ-2022

Всё, что сейчас происходит — лёгкая пародия на приговор, над которым постоянно смеются. Конечно, можно улыбаться, хотя, на самом деле, спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде. Вердикт в отношении России — клякса в истории спорта. Русских нельзя было пускать на Олимпиаду. Единственный правильный вариант — полный запрет на участие в Играх в течение четырёх лет».

Мнение Сальтведта можно было бы даже принять, если бы он с той же строгостью относился к проблеме допинга в Норвегии. Но когда дело касается его собственной страны, норвежский журналист сразу резко меняет тон.

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«Что касается допинга, то мы должны постараться не судить строго. И руководители норвежских лыжных гонок уже давно выражают тревогу по поводу реалий. Но в любом случае они не приблизятся к масштабам российского скандала вокруг Сочи. Допинг там оказался систематическим, чрезвычайно всеобъемлющим и управляемым государством. И русским стоит поскорее признаться в этом и двигаться дальше, прежде всего, ради самих себя».

Поэтому мы склонны поддерживать Елену Валерьевну в данном конфликте. Ей, как руководителю высокого уровня, особенно неприятно слушать откровенно лицемерную критику норвежцев. Разве что огульно бойкотировать все норвежские СМИ — не совсем справедливое решение. Для начала стоило бы отказать в общении только Сальтведту: этот журналист точно заслужил, чтобы россияне с ним вообще не разговаривали.

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