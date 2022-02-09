«Зачем делать такие гадкие вещи?» Почему Вяльбе объявила бойкот журналистам из Норвегии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поругалась с норвежскими журналистами. Прославленная спортсменка и функционер неожиданно объявила бойкот всем норвежским СМИ и вряд ли поменяет своё решение до конца Олимпийских игр в Пекине. Елену Валерьевну можно понять: она всегда остро реагирует на несправедливое отношение к своим подопечным. Вяльбе вообще очень эмоциональна, когда дело касается лыжных гонок.

«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это же не таблоид типа Expressen написал, а серьёзные люди с ведущего телеканала.

Я ему сказала, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезе Йохауг и Мартина Сундбю. Почему вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Зачем делать такие гадкие вещи? Он мне пытался объяснить, что это сделал не он, но я сказала, что разницы теперь нет – с норвежскими СМИ я не говорю. Это только моё решение, на спортсменов или тренеров оно не распространяется.



Я ни на одной пресс-конференции не слышала гадких вопросов в адрес норвежских спортсменов от российских журналистов. Во всяком случае у меня такая информация. И я считаю, что это правильно. Мы должны быть выше этого, а не ворошить старое», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Мнение Вяльбе мы услышали, давайте узнаем, что именно написал норвежский журналист. Может, он выражал конструктивную критику? Для порядка стоит отметить, что Ян Петтер Сальтведт известен «горячей любовью» к нашим спортсменам и не упускает случая, чтобы отпустить шпильку в адрес российской сборной. Вот что он написал после победы Александра Большунова в скиатлоне.

«На финише одетый в красный комбинезон спортсмен размахивал большим флагом. Это был не флаг России, а флаг олимпийского комитета страны. Белый, с пятью олимпийскими кольцами, над которыми располагаются три полоски белого, синего и красного цветов. Это сбивает с толку — и это должно сбивать с толку. Ведь Россия не может быть самой собой на Олимпийских играх.

Всё, что сейчас происходит — лёгкая пародия на приговор, над которым постоянно смеются. Конечно, можно улыбаться, хотя, на самом деле, спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде. Вердикт в отношении России — клякса в истории спорта. Русских нельзя было пускать на Олимпиаду. Единственный правильный вариант — полный запрет на участие в Играх в течение четырёх лет».

Мнение Сальтведта можно было бы даже принять, если бы он с той же строгостью относился к проблеме допинга в Норвегии. Но когда дело касается его собственной страны, норвежский журналист сразу резко меняет тон.

«Что касается допинга, то мы должны постараться не судить строго. И руководители норвежских лыжных гонок уже давно выражают тревогу по поводу реалий. Но в любом случае они не приблизятся к масштабам российского скандала вокруг Сочи. Допинг там оказался систематическим, чрезвычайно всеобъемлющим и управляемым государством. И русским стоит поскорее признаться в этом и двигаться дальше, прежде всего, ради самих себя».



Поэтому мы склонны поддерживать Елену Валерьевну в данном конфликте. Ей, как руководителю высокого уровня, особенно неприятно слушать откровенно лицемерную критику норвежцев. Разве что огульно бойкотировать все норвежские СМИ — не совсем справедливое решение. Для начала стоило бы отказать в общении только Сальтведту: этот журналист точно заслужил, чтобы россияне с ним вообще не разговаривали.