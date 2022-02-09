«Мы ничего не знаем. Позор». Реакция журналистки из США на скандал с нашими фигуристами

Самое страшное в ситуации с фигуристами – неопределённость. Анастасия Мишина пару дней назад, беседуя с журналисткой, на один из её вопросов ответила, что ничего не поняла. Вот и вся Россия, переживающая за сборную по фигурному катанию, ничего не понимает.

Есть обрывочные слухи, что речь идёт о положительном допинг-тесте. Кто-то говорит даже о наркотиках. По поводу виновного – тоже разная информация. Всё это слухи, слухи, слухи.

Понятно, что ситуация сложная и нестандартная. С простым решением вряд ли бы стали тянуть уже третий день. Но загадочность всей этой истории начинает напрягать всех, кто причастен к Олимпиаде. Причём не только россиян, но и представителей других стран.

Американская журналистка Линн Рутерфорд, на Олимпиаде в Пекине представляющая Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) называет позором эту игру в молчанку со стороны МОК. Интересно, что к российской стороне у ней при этом никакого негатива нет.

«Люди придумывают истории, а мы не знаем, правда это или нет»

— Я не знаю, что происходит, но хотела бы, чтобы МОК предоставил больше информации, это моё самое большое желание. Не уверена, почему они молчат – не могут сделать это легально или есть другая причина. Но они хотя бы должны объяснить, что именно расследуют, потому что сейчас слишком много спекуляций по этой теме. Кто-то говорит, что у фигуриста положительный драг-тест или что фигурист не был честен про тест на ковид.

— По-прежнему непонятно, драг-тест – это наркотики или допинг?

— Я тоже не понимаю. Люди просто предполагают, будто они знают, что происходит. Но они не знают.

— В пресс-службе ФФККР сказали – ждите официального заявления.

— Нам говорят то же самое – ждите заявления. Люди придумывают истории, и мы даже не имеем представления, правдивые они или нет.

— Если это допинг, то в фигурном катании это нечастое явление.

— Нечастое, но не беспрецедентное. Были проблемы с допингом и раньше, пусть и немного. Помню, много лет назад Елена Бережная, великая русская фигуристка в парном катании, принимала неправильное лекарство от простуды и не смогла участвовать в чемпионате мира. Так что это случается.

А ещё бывает, что фигурист не пришёл на допинг-тест или не предоставил пробу. Это случалось в США с парной фигуристкой Кёко Ина. Так что всякое может случиться, но это не обычное дело.

«Не думаю, что допинг – чисто русская проблема»

— Думаете, русские фигуристы могли бы что-то принимать специально?

— Конечно, могли бы, но любые фигуристы из других стран тоже могли бы. Не думаю, что это чисто русская проблема.

— То есть когда прочитали новости, не подумали: «А, это снова русские с их допингом?»

— Нет, нет. Подумала, возможно, дело в каком-то ковид-тесте. Знаю, что их отслеживают, чтобы попытаться найти, где люди могли заразиться. Винсент Чжоу заразился ковидом, пока был здесь. Я подумала, тут что-то может быть связано с этим, это была моя первая мысль.

Всё просто очень туманно, многие выдумывают всякие вещи. Мы ничего не знаем, и всё это затягивается. Чем дольше это длится, тем больше люди будут об этом говорить. Это позор, не хочется, чтобы эта ситуация довлела над турниром. Мужчины выступают уже завтра утром.

— Вы имеете в виду позор МОК?

— Да. Я не делаю вид, что знаю ответ, но хотелось бы, чтобы они уже разрешили ситуацию и сказали нам, что происходит.