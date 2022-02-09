Почему санный спорт — это особенно нервно на Олимпиаде. Гид по олимпийским видам спорта

Коротко

Есть спортсмен, сани и ледяная трасса с крутыми поворотами и виражами. Спортсмен едет в санях, лёжа на спине, ногами вперёд. Это очень скоростной вид спорта, в котором спортсмен должен филигранно владеть своим телом, ведь счёт порой идёт на тысячные доли секунды! А кто быстрее всех проехал трассу — тот и чемпион.

Чем санный спорт отличается от бобслея и скелетона?

Трасса у них действительно одна. В Пекине она расположена на территории Национального санно-бобслейного центра, и её протяжённость — около полутора километров. Но отличается стартовая позиция. Если бобслей и скелетон начинаются с разбега, то в санном спорте приходится разгоняться, сидя в санях и отталкиваясь руками.

У атлетов особые перчатки и стропа, чтобы держать голову

Да, разгон — это максимально важно. Так что у атлетов специальные плотно прилегающие перчатки с металлическими шипами. Вариантов перчаток несколько — они подбираются в зависимости от трассы.

Есть даже специальные тренировочные тренажёры, они просчитывают силу нажатия и угол постановки шипа.

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Другой особый элемент экипировки — стропа для поддержания головы. При развитии скорости растёт сопротивление, а спортсмен мчится по трассе лёжа — нужно хоть как-то смотреть вперёд и контролировать ситуацию. Поэтому голову держит специальная стропа, которая крепится у солнечного сплетения.

Почему санный спорт уникален?

В бобслей и скелетон спортсмены часто приходят из лёгкой атлетики. Навыки разгона очень кстати. А вот с санями так не получится. «Слишком точные движения тела нужны на трассе. У саночников самая красивая траектория по виражам. Те же скелетонисты не настолько могут контролировать скелетон. У нас максимально филигранный вид», — объясняет Александр Перетягин, бывший саночник мирового уровня, а сейчас специалист по подготовке спортивного инвентаря в сборной России.

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Какую скорость развивают на трассе?

Среднее значение — 130 км/час. Рекорд в 155 км/час был зафиксирован на трассе в Ванкувере. И тут как в движении по любой трассе: если покрытие идеальное, скорость не чувствуется. Многое зависит от персонала по подготовке льда (айс-мастеров). «К скорости привыкаешь, но она воспринимается от готовности трассы, — рассказывает Перетягин. — Если лёд так подготовлен, что ты практически по нему плывёшь, скорость ощущать особо не будешь. А если лёд не готов, вибрации будут ощущаться и на 110 км/час».

Падения случаются, и подготовиться к ним сложно. Самая громкая трагедия последнего времени случилась как раз на трассе в Ванкувере, когда на тренировочных стартах перед Олимпийскими играми – 2010 разбился Нодар Кумариташвили. Перетягин считает, что случаются ситуации, когда никакие инструкции не спасут: «Там что-то сделать было сложно. Та трасса не прощала ошибок абсолютно на таких скоростях. Я сам завершил карьеру только из-за травм. Бывают ситуации, когда сани выскакивают из-под контроля».

Фото: Julian Finney/Getty Images

Зачем спортсменам дополнительный вес?

Чем больше вес — тем устойчивее сочетание «сани+спортсмен». У саней есть ограничение: они не могут быть тяжелее 23 кг, для двоек это 27 кг.

Для атлетов нет ограничений, есть средний вес — 90 кг. Если весишь больше, то не можешь надеть на себя дополнительный вес. Если меньше — получаешь эту возможность.

Дополнительный вес — это свинцовые плитки, которые надеваются на тело: жилетка, штаны. Получается своеобразный костюм по типу бронежилета. Чаще всего атлет самостоятельно изготавливает пластины под себя и решает, куда их надеть.

В какой-то степени пластины служат защитой, потому что именно они контактируют со льдом при падении. Проскользив на скорости, можно получить мощный ожог. Так что пластины спасут, но пострадает экипировка — «прожжётся» сам комбинезон.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Почему в мире не существует одинаковых саней?

Сани — отдельный вид инженерного искусства. Каждые сани максимально индивидуальны. Наш лыжник Денис Спицов на Олимпиаде-2022 выиграл серебро в скиатлоне, пробежав гонку на лыжах Натальи Непряевой. В санном спорте такое провернуть не удастся. Слишком много нюансов, объясняет Александр Перетягин: «Сани много чем могут отличаться: база саней, на которой расположены кронштейны, колея саней, сама конфигурация кронштейнов, заточка полозьев, настройка плуга, расплуга. Каждый спортсмен настраивает всё под себя. Сесть в чужие сани и поехать не получится — свой максимум не покажешь».

Обычная цена для саней — под миллион рублей. Причём каждая страна чуть ли не под грифом «Секретно» хранит информацию, где производит сани для своих атлетов.

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Как устроены двойки?

Если в одноместных стартах саночник делает всё самостоятельно, в двойках партнёры должны быть максимально на одной волне. По сути они лежат друг на друге. «Первый номер отвечает за направление, а всю силовую работу выполняет второй номер, который лежит снизу и чувствует эту трассу. Он должен чувствовать, как зашли сани в вираж, с какой силой их тянет наверх, чтобы ей что-то противопоставить», — разбирает тонкости Перетягин.

Если на входе в вираж работает второй номер, на выходе — первый. Поэтому в двойках критично важно, чтобы два человека работали как единый механизм. Важно всё: от техники до отношений и банального доверия.

А что за эстафета?

От каждой сборной команды — четыре участника. Стартует женщина, затем мужчина и потом мужская двойка. Чтобы передать эстафету, нужно коснуться тачпада — специального устройства («груша») на финише. Итоговый результат оценивается по сумме времени заездов всех трёх этапов.

Почему сани — это особенно нервно на Олимпиаде?

На Олимпийских играх слегка изменён формат. На стандартных чемпионатах по санному спорту проходят два заезда. На Играх у одиночников четыре заезда. То есть напряжение растягивается на два дня. Учитывая, насколько в санях важна психология и владение собой, ставки возрастают. А ещё не стоит забывать, что в этом виде спорта всё может решить тысячная доля секунды — такая точность хронометража на Олимпиаде есть только в шорт-треке.