«Я ему орал «Стой, не надо!» Лыжный спринт на Олимпиаде глазами тренера сборной России

Лыжный спринт получился горячим. Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль, а Сергей Устюгов после финиша грубо заявил, что упустил шанс, к которому шёл восемь лет.

Тренеру сборной России по лыжным гонкам Сергею Турышеву было о чём рассказать после эмоциональной гонки – за кадром творилось много интересного.

«Что-то пошло не так»

«Прежде всего хотел бы поздравить наших болельщиков с очередной медалью – Саша Терентьев принёс бронзу в спринте. Но чувства смешанные. К радости примешивается разочарование.

Давайте начнём с женской гонки. Мы, как обычно, с утра подготовили им всем лыжи, протестировали их работу и ждали пролог. Юля Ступак пробежала квалификацию отлично, показав, что кондиции у неё всё-таки хорошие. Перед забегами обговорили с ней, какой тактики придерживаться. Пришли к выводу, что подъём лучше не «засаживать», а сэкономить силы на финишную часть. Именно этот отрезок в прологе она прошла с лидерами в одни ноги. Мы считали, что она сможет финиш выдать и проходить дальше.

Обсудили предварительно, какие забеги выбирать, но что-то пошло не так. Изначально Маркус Крамер предлагал Юле выбрать третий, четвёртый или пятый забег. Я при этом не участвовал, занимался откаткой, но, пробегая мимо экрана, увидел, что она в первом забеге. Спросил у Маркуса, зачем так было сделано, ведь мы же говорили о другом. Он сказал, что стоял рядом с Юлей на выборе забегов и их всё устроило.

Ну окей. Проговорили с ней по тактике забега. Всё вроде сложилось неплохо, даже несмотря на то, что она заехала четвёртой. Честно говоря, думали, что в забеге с лидером и четвёртое место позволит пройти лаки-лузером, и даже успокоились. Но спортсменки из других стран думали иначе, и в итоге место в полуфинале ушло Рози Бреннен. Но я считаю, что Юля в гонке продемонстрировала неплохое состояние».

«Неудача позволит Непряевой перегрузиться»

«Наташа Непряева вроде бы достаточно уверенно пробежала пролог, а в забеге выглядела намного лучше, но всё равно была недовольна. Ей немного не повезло, я уверен, что она могла бы побороться в финале. Но отчасти это даже хорошо, что так произошло именно в спринте. После медали, как мне кажется, всё равно была какая-то эйфория, а эта относительная неудача позволит перезагрузиться и придаст ещё больше мотивации.

То, как провела финишную часть пролога Христина Мацокина, нас удивило. Мы потом сравнивали: она спуске выигрывала у Степановой две секунды, а та уступала лидерам 10 секунд. Но при этом на финишной части Вероника не проиграла лидерам ничего и с 45-го места переместилась на 12-е место, а Мацокина как была 41-й, так и осталась на этой позиции. С лыжами проблем быть не должно, поскольку все остались довольны. Я ещё не видел спортсменку и не уточнял, что случилось, но накануне спринта у неё было отличное состояние».

«Степанова сделала то, что просили от Ступак»

«Вероника Степанова провела очень классную гонку, особенно в тактическом плане. Она сделала то, что мы просили от Юли: держаться третьей-четвёртой и не тащить на себе группу. Вероника в подъём заходила даже не третьей-четвёртой, а пятой или шестой.

За счёт этого она на спуске набирала отличную скорость, обкатывала соперниц, и её прямо выносило на внешний радиус. А дальше она выдавала отличный финишный отрезок. Да, она не сумела попасть в финал, оставшись седьмой, но это здорово для молодой спортсменки и её будущего.

Радует, что у нас растёт такая молодёжь, которая может не просто шарашить на лыжне, а ещё и думать при этом».

«Артём, стой, не надо!»

«Теперь по мужской гонке. Не стартовал Саша Большунов. Очень много стартов, большая высота, тяжёлая трасса, медленно идёт восстановление – Саша решил, что спринт нужно пропустить. Я думаю, это грамотное решение. Нужно восстановиться и постараться завоевать как можно больше медалей, а не останавливаться на минимуме, хоть и золотом.

Те ребята, которые вышли на старт, очень здорово пробежали квалификацию. Наверное, небольшая неожиданность была от Артёма Мальцева, который показал в прологе 10-й результат.

На Кубке мира он уже показывал неплохие результаты, но после скиатлона мы думали, что он будет тяжеловатым. А он в подъём в своём четвертьфинале со всей дури побежал. Я ему орал: «Артём, стой, стой, не надо!» Здесь трасса тяжёлая, тут можно отработать подъём, а на финишную часть тебя можно не хватить. Я боялся, что он выдаст максимум на подъёме, а потом встанет. Но Мальцев держал скорость!»

Фото: «Чемпионат»

«Серый, держись от него подальше»

«Сергей Устюгов в прологе продемонстрировал свою мощь и показал, что с ним всё в порядке. В четвертьфинале он выбрал забег с Йоханнесом Клебо. Признаюсь, в этот момент внутри всё перевернулось: «Блин, Серый, держись от него подальше, зачем ты выбрал опять этот забег?» Свежи ещё воспоминания о спринте на ЧМ-2019 в Зеефельде, да и вообще у них всегда искрит, когда они на спринтах вместе бегут. Но после четвертьфинала я успокоился, ведь он достаточно уверенно прошёл дальше.



Саша Терентьев отлично пробежал пролог, а свой четвертьфинал провёл в стиле Вероники Степановой: очень грамотно отсиделся за спинами, а вломил уже тогда, когда надо. Это было очень убедительно».

«Зачем он встал за Шанава?»

«Все тренеры, которые стояли возле нас с Маркусом, говорили, что первый полуфинал с участием Устюгова и Клебо – это скрытый финал. Но оказалось, что второй полуфинал был сильнее, и для всех это стало шоком. Так вот, мне показалось со своего места, а я стоял на спуске и смотрел на финиш по диагонали, что Сергей вообще выиграл. То же самое показалось и Маркусу! Мы порадовались и обнялись, но тут же тренеры сообщили, что он лишь четвёртый.

И радость сменилась шоком. Потом уже мы поняли, где была если не ошибка, но недочёт. Я не понял, зачем он встал за французом Лукой Шанава. Он ведь очень хорошо бегает пролог, хорошо – четвертьфинал, но в основном на стадии полуфинала вылетает, так как просто встаёт на трассе и ему не хватает сил. А Сергей упёрся в него именно перед выходом на финишную прямую. Не знаю, анализировал он это или нет, но именно эти лишние движения, чтобы обойти француза, возможно, стоили ему места в финале».

«Куда энергию беречь? Это Олимпиада!»

«Перед вторым полуфиналом у нас была дилемма – что посоветовать Артёму Мальцеву с учётом того, как он тащил в четвертьфинале. Маркус считал, что нужно сохранить силы и энергию на финиш и больше не шарашить на этом подъёме. Мальцеву передали по рации, а Артём сам взял рацию и заявил: «Маркус, куда энергию беречь, это Олимпийские игры! Но сделаю что смогу».

Он на первом спуске всех обкатил и даже отрыв сделал. В подъём он держал этот отрыв и вышел в финал! Да, Артём выбил Сергея Устюгова, поскольку задал высокую скорость, но он ведь и двух сильных норвежских спринтеров отцепил. Я думаю, он мог бы побиться за медали, но после финала Мальцев сказал, что ему просто не хватило сил. Возможно, как раз в этот момент и сказалось то, что он бежал скиатлон.

Саня Терентьев – просто красавец. Впервые забежал в финал конькового спринта в карьере и тут же на подиум. И сделал это на Олимпиаде! Он добавляет и в коньке, а в классике он и так силён. Радует, что у нас появился не «одноногий» спринтер, а спортсмен, который готов биться любым стилем. А ведь у него ещё и микротравма была. Терентьев все забеги провёл невероятно грамотно. У него большое будущее».

«Не любят Олимпиады Серёгу»

«Что касается выплеска эмоций Сергеем Устюговым… В отсутствие Александра Большунова именно на Сергея Устюгова у нас было всё внимание и надежды. Я был абсолютно уверен, что медаль от него никуда не уйдёт, поскольку он в отличной форме, в фантастической форме. Он доказал это и в прологе, и в четвертьфинале. Но это настоящая трагедия, ему просто не повезло. Не любят Олимпиады Серёгу: в Сочи его уронили, в Пхёнчхан не пустили, в Пекине – не пробился в полуфинал.

Маркус тоже видел, что у Сергея должна быть медаль! Ведь мы делаем свои выводы не потому, что в кого-то верим, а потому, что видим, какая работа была проделана, как он резко прибавил за последний месяц. Я знаю, что он сказал после гонки – этот месяц дался ему невероятно тяжело. Думаю, Сергей имел в виду психологическую нагрузку. Он не бежал этапы Кубка мира, пропустил «Тур де Ски», отменили соревнования, на которые мы планировали поехать. Готовишься к гонкам, а их нет. Плюс он четыре месяца не видел дочку и жену и не имел никакой возможности встретиться с ними. Ты хочешь разгрузить голову, у тебя не получается. И все это переносят по-разному».