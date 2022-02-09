Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Лыжные гонки на зимней Олимпиаде 2022: бронзовая медаль в спринте глазами тренера сборной России — эмоции и подробности

«Я ему орал «Стой, не надо!» Лыжный спринт на Олимпиаде глазами тренера сборной России
Сергей Турышев
Лыжный спринт на Олимпиаде глазами тренера
Комментарии
Почему Юлия Ступак сделала странный выбор забега и какой недочёт допустил Сергей Устюгов — эмоциональный разбор с Сергеем Турышевым.

Лыжный спринт получился горячим. Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль, а Сергей Устюгов после финиша грубо заявил, что упустил шанс, к которому шёл восемь лет.

Тренеру сборной России по лыжным гонкам Сергею Турышеву было о чём рассказать после эмоциональной гонки – за кадром творилось много интересного.

«Что-то пошло не так»

«Прежде всего хотел бы поздравить наших болельщиков с очередной медалью – Саша Терентьев принёс бронзу в спринте. Но чувства смешанные. К радости примешивается разочарование.

Давайте начнём с женской гонки. Мы, как обычно, с утра подготовили им всем лыжи, протестировали их работу и ждали пролог. Юля Ступак пробежала квалификацию отлично, показав, что кондиции у неё всё-таки хорошие. Перед забегами обговорили с ней, какой тактики придерживаться. Пришли к выводу, что подъём лучше не «засаживать», а сэкономить силы на финишную часть. Именно этот отрезок в прологе она прошла с лидерами в одни ноги. Мы считали, что она сможет финиш выдать и проходить дальше.

«Норвежский сервисёр пришёл к нам и поклонился». Невидимые подробности победы Большунова «Норвежский сервисёр пришёл к нам и поклонился». Невидимые подробности победы Большунова

Обсудили предварительно, какие забеги выбирать, но что-то пошло не так. Изначально Маркус Крамер предлагал Юле выбрать третий, четвёртый или пятый забег. Я при этом не участвовал, занимался откаткой, но, пробегая мимо экрана, увидел, что она в первом забеге. Спросил у Маркуса, зачем так было сделано, ведь мы же говорили о другом. Он сказал, что стоял рядом с Юлей на выборе забегов и их всё устроило.

Ну окей. Проговорили с ней по тактике забега. Всё вроде сложилось неплохо, даже несмотря на то, что она заехала четвёртой. Честно говоря, думали, что в забеге с лидером и четвёртое место позволит пройти лаки-лузером, и даже успокоились. Но спортсменки из других стран думали иначе, и в итоге место в полуфинале ушло Рози Бреннен. Но я считаю, что Юля в гонке продемонстрировала неплохое состояние».

«Неудача позволит Непряевой перегрузиться»

«Наташа Непряева вроде бы достаточно уверенно пробежала пролог, а в забеге выглядела намного лучше, но всё равно была недовольна. Ей немного не повезло, я уверен, что она могла бы побороться в финале. Но отчасти это даже хорошо, что так произошло именно в спринте. После медали, как мне кажется, всё равно была какая-то эйфория, а эта относительная неудача позволит перезагрузиться и придаст ещё больше мотивации.

То, как провела финишную часть пролога Христина Мацокина, нас удивило. Мы потом сравнивали: она спуске выигрывала у Степановой две секунды, а та уступала лидерам 10 секунд. Но при этом на финишной части Вероника не проиграла лидерам ничего и с 45-го места переместилась на 12-е место, а Мацокина как была 41-й, так и осталась на этой позиции. С лыжами проблем быть не должно, поскольку все остались довольны. Я ещё не видел спортсменку и не уточнял, что случилось, но накануне спринта у неё было отличное состояние».

«Степанова сделала то, что просили от Ступак»

«Вероника Степанова провела очень классную гонку, особенно в тактическом плане. Она сделала то, что мы просили от Юли: держаться третьей-четвёртой и не тащить на себе группу. Вероника в подъём заходила даже не третьей-четвёртой, а пятой или шестой.

«Дайте мне уже эстафету! Меня просто прёт!» Вероника Степанова дерзко начала Олимпиаду «Дайте мне уже эстафету! Меня просто прёт!» Вероника Степанова дерзко начала Олимпиаду

За счёт этого она на спуске набирала отличную скорость, обкатывала соперниц, и её прямо выносило на внешний радиус. А дальше она выдавала отличный финишный отрезок. Да, она не сумела попасть в финал, оставшись седьмой, но это здорово для молодой спортсменки и её будущего.

Радует, что у нас растёт такая молодёжь, которая может не просто шарашить на лыжне, а ещё и думать при этом».

«Артём, стой, не надо!»

«Теперь по мужской гонке. Не стартовал Саша Большунов. Очень много стартов, большая высота, тяжёлая трасса, медленно идёт восстановление – Саша решил, что спринт нужно пропустить. Я думаю, это грамотное решение. Нужно восстановиться и постараться завоевать как можно больше медалей, а не останавливаться на минимуме, хоть и золотом.

Те ребята, которые вышли на старт, очень здорово пробежали квалификацию. Наверное, небольшая неожиданность была от Артёма Мальцева, который показал в прологе 10-й результат.

«Плохая новость для наших лыжников». Что пишет норвежская пресса после победы Клебо «Плохая новость для наших лыжников». Что пишет норвежская пресса после победы Клебо

На Кубке мира он уже показывал неплохие результаты, но после скиатлона мы думали, что он будет тяжеловатым. А он в подъём в своём четвертьфинале со всей дури побежал. Я ему орал: «Артём, стой, стой, не надо!» Здесь трасса тяжёлая, тут можно отработать подъём, а на финишную часть тебя можно не хватить. Я боялся, что он выдаст максимум на подъёме, а потом встанет. Но Мальцев держал скорость!»

Фото: «Чемпионат»

«Серый, держись от него подальше»

«Сергей Устюгов в прологе продемонстрировал свою мощь и показал, что с ним всё в порядке. В четвертьфинале он выбрал забег с Йоханнесом Клебо. Признаюсь, в этот момент внутри всё перевернулось: «Блин, Серый, держись от него подальше, зачем ты выбрал опять этот забег?» Свежи ещё воспоминания о спринте на ЧМ-2019 в Зеефельде, да и вообще у них всегда искрит, когда они на спринтах вместе бегут. Но после четвертьфинала я успокоился, ведь он достаточно уверенно прошёл дальше.

Саша Терентьев отлично пробежал пролог, а свой четвертьфинал провёл в стиле Вероники Степановой: очень грамотно отсиделся за спинами, а вломил уже тогда, когда надо. Это было очень убедительно».

«Зачем он встал за Шанава?»

«Все тренеры, которые стояли возле нас с Маркусом, говорили, что первый полуфинал с участием Устюгова и Клебо – это скрытый финал. Но оказалось, что второй полуфинал был сильнее, и для всех это стало шоком. Так вот, мне показалось со своего места, а я стоял на спуске и смотрел на финиш по диагонали, что Сергей вообще выиграл. То же самое показалось и Маркусу! Мы порадовались и обнялись, но тут же тренеры сообщили, что он лишь четвёртый.

«Просрал старт своего восьмилетия». Исповедь Сергея Устюгова «Просрал старт своего восьмилетия». Исповедь Сергея Устюгова

И радость сменилась шоком. Потом уже мы поняли, где была если не ошибка, но недочёт. Я не понял, зачем он встал за французом Лукой Шанава. Он ведь очень хорошо бегает пролог, хорошо – четвертьфинал, но в основном на стадии полуфинала вылетает, так как просто встаёт на трассе и ему не хватает сил. А Сергей упёрся в него именно перед выходом на финишную прямую. Не знаю, анализировал он это или нет, но именно эти лишние движения, чтобы обойти француза, возможно, стоили ему места в финале».

«Куда энергию беречь? Это Олимпиада!»

«Перед вторым полуфиналом у нас была дилемма – что посоветовать Артёму Мальцеву с учётом того, как он тащил в четвертьфинале. Маркус считал, что нужно сохранить силы и энергию на финиш и больше не шарашить на этом подъёме. Мальцеву передали по рации, а Артём сам взял рацию и заявил: «Маркус, куда энергию беречь, это Олимпийские игры! Но сделаю что смогу».

Он на первом спуске всех обкатил и даже отрыв сделал. В подъём он держал этот отрыв и вышел в финал! Да, Артём выбил Сергея Устюгова, поскольку задал высокую скорость, но он ведь и двух сильных норвежских спринтеров отцепил. Я думаю, он мог бы побиться за медали, но после финала Мальцев сказал, что ему просто не хватило сил. Возможно, как раз в этот момент и сказалось то, что он бежал скиатлон.

Без Большунова тоже можем! Молодой Терентьев не смог обыграть Клебо, но забрал свою медаль Без Большунова тоже можем! Молодой Терентьев не смог обыграть Клебо, но забрал свою медаль

Саня Терентьев – просто красавец. Впервые забежал в финал конькового спринта в карьере и тут же на подиум. И сделал это на Олимпиаде! Он добавляет и в коньке, а в классике он и так силён. Радует, что у нас появился не «одноногий» спринтер, а спортсмен, который готов биться любым стилем. А ведь у него ещё и микротравма была. Терентьев все забеги провёл невероятно грамотно. У него большое будущее».

«Не любят Олимпиады Серёгу»

«Что касается выплеска эмоций Сергеем Устюговым… В отсутствие Александра Большунова именно на Сергея Устюгова у нас было всё внимание и надежды. Я был абсолютно уверен, что медаль от него никуда не уйдёт, поскольку он в отличной форме, в фантастической форме. Он доказал это и в прологе, и в четвертьфинале. Но это настоящая трагедия, ему просто не повезло. Не любят Олимпиады Серёгу: в Сочи его уронили, в Пхёнчхан не пустили, в Пекине – не пробился в полуфинал.

Маркус тоже видел, что у Сергея должна быть медаль! Ведь мы делаем свои выводы не потому, что в кого-то верим, а потому, что видим, какая работа была проделана, как он резко прибавил за последний месяц. Я знаю, что он сказал после гонки – этот месяц дался ему невероятно тяжело. Думаю, Сергей имел в виду психологическую нагрузку. Он не бежал этапы Кубка мира, пропустил «Тур де Ски», отменили соревнования, на которые мы планировали поехать. Готовишься к гонкам, а их нет. Плюс он четыре месяца не видел дочку и жену и не имел никакой возможности встретиться с ними. Ты хочешь разгрузить голову, у тебя не получается. И все это переносят по-разному».

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022