Допинговый взрыв на Олимпиаде! Попавшаяся фигуристка от России — 15-летняя Валиева

Олимпиада в Пекине российским фигуристам запомнится на всю жизнь. Столько стресса они, должно быть, не испытывали никогда. Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов самоотверженно боролись за команду и вымучили для России долгожданное золото. Два дня наши спортсмены пробыли в статусе олимпийских чемпионов, но медали вручать им не спешили. Всё откладывали и откладывали. Для того чтобы затем явить миру новость о том, что в российской команде нашли допинг.

Утро 9 февраля началось для любителей фигурного катания неспокойно. Сердце разрывалось из-за того, что российские спортсмены, которые доминировали в этом олимпийском цикле, могут лишиться командного золота. Весь день болельщики обменивались подозрениями о том, кто же стал злосчастным нарушителем, выискивая причины, по которым могли принимать запрещённые вещества те или иные фигуристы. Реже всех в качестве подозреваемой упоминали Камилу Валиеву. Но именно ей, по информации Inside The Games, принадлежит положительная допинг-проба.

На чём именно попалась 15-летняя фигуристка — неизвестно. По правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста, является «Защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.

Информации от официальных источников по-прежнему нет, и пока неизвестно, чем этот инцидент может грозить фигуристке и сборной России. Спортивный юрист Артём Пацев объяснил в интервью «Чемпионату», что просто так отнять золото у нашей команды не получится.

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если вдруг речь идёт действительно о пробе и она взята до Олимпиады, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить», — сказал Пацев «Чемпионату».