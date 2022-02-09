«Бред и ещё раз бред». В России отказываются верить в положительный допинг-тест Валиевой

Тема с подозрительным допинг-тестом одного из российских фигуристов будоражит не только Россию, но и мир с самого утра. Вот только до сих пор непонятно, что происходит, так как официальных заявлений ещё ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный союз конькобежцев (ISU), ни Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не делало.

Вечером издание Inside The Games пролило небольшой свет на происходящий инцидент – подозрительный допинг-тест сдала 15-летняя Камила Валиева. Но Россия верить в это отказывается.

«О каких наркотиках мы говорим?»

Ещё до появления информации о Валиевой в иностранных СМИ сообщалось, что в пробе российского фигуриста найдены «drugs», который с английского переводятся и как «наркотики», и как «лекарство». Поэтому возникло два варианта трактовки инсайда, которые с равномерной силой распространялись в мире. Как итог – после того как все узнали, что сомнительный допинг-тест у Камилы, её стали подозревать в употреблении запрещённых наркотических веществ.

Панику сразу постарался снять спортивный юрист Артём Пацев: «Тема с наркотиками — бред. Просто неправильно перевели слово «drug». Девочке 15 лет!».

Мнение об абсурдности такого предположения поддержала и бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт.

«Я в шоке от заявления, что там наркотические вещества. Камила ещё ребёнок. О каких наркотиках мы говорим? Она живёт под надзором родителей. Девочка явно выглядит не как человек, принимающий наркотические средства. Не знаю, зависит ли как-то наказание от возраста, да и какое оно будет. Заявление ещё неофициальное и обвинять ребёнка в таких серьёзных нарушениях — для меня странно», — призналась Гербольдт.

«Бред, бред и ещё раз бред»

Кажется, в России могли бы примириться с допингом у любого спортсмена, но только не у юной звёздочки Валиевой. И это понятно. Камила – не просто главная надежда сборной России и едва не лучшая фигуристка мира, но и обычная девочка-подросток. Главная эмоция, которую испытывают болельщики и легенды российского спорта, — непонимание и шок.

«Не верю! Не верю и не поверю никогда. Бред, бред и ещё раз бред», — в красках сказала известный тренер Татьяна Тарасова.

Аналогично заявляет и олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова: «Это полный бред. Всё, что я могу сказать».

В возможный допинг у Камилы не верят и в Государственной Думе. Депутат и глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв уверен, что фигуристка не могла употреблять допинг.

«Я на 95% уверен, что это не Валиева. Этого не может быть. Если это так, то я вообще ничего не понимаю», — заверил Свищёв.

А вот известный комментатор Дмитрий Губерниев не исключил, что допинг Валиева могла всё-таки принять, но уж точно не по своей воле. Журналист выдал мощную тираду в адрес тренеров фигуристки и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Если проба взята в декабре и если это не допинг, значит, это пищевая добавка. Допустим, что это случайно. Почему об этом никто не знал? Кто контролировал девочку до Олимпиады? Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда хрена вы ждали? Почему не сказали тогда? Её же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном? Вопросы к федерации, вопросы ко всем! Что это вообще такое? К ВАДА тоже есть вопросы. Какого хрена так поздно? Это не борьба с допингом! Это просто попытка по-хамски выбить Россию и Валиеву с Олимпиады. Мы же не идиоты, мы бы не повезли её туда, если бы знали. Значит, кто-то скрыл. Что происходит вообще?» — эмоционально выпалил Губерниев.

«За лидерами всегда идёт охота»

Вслед за недоверием в правдивость появляющейся в СМИ информации возникает и мысль о том, что подозрительный допинг-тест Валиевой – лишь очередная нападка на сборную России. Особенно когда страна выступает в нейтральном статусе, особенно когда она выигрывает золото. Именно такая идея и возникла у депутатов Госдумы.

«За лидерами всегда идёт охота. Это абсолютно нормальная вещь, другой вопрос — видно, СМИ Запада привычно работать такими методами. То мы на них нападаем, то мы их отравляем, теперь мы их обыгрываем», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка и политик Ирина Роднина.

С ней согласилась и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова:

«Понятно, что ведётся специальная работа. Пока информация не проверена, нельзя допускать раздувание ситуации. В первую очередь нужно думать о спортсменах и защитить их психологическое состояние и настрой. Сто процентов это была запущена утка, что дальше будет — мы не знаем».

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С обвинениями накинулся и хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков, вставший на защиту Валиевой.



«Все спортсмены уже по сто раз сдали эти пробы, но почему-то только сейчас вдруг стали эту тему поднимать, после командного золота. Но раньше где они были?! Я не верю в это, это провокация. Уж кто-кто, но Валиева очень здравомыслящая спортсменка. Ей ли с такой формой что-то там употреблять. Как по Станиславскому: «Не верю!». По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальных заявлений, то давайте не будем верить этой информации, потому что она наверняка лживая», — подытожил Железняков.