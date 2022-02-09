Может ли Россия экстренно заменить Валиеву на Олимпиаде-2022? Шансы есть, но мало

Что случилось?

На Олимпийских Играх в Пекине рванул скандал. Спустя два дня после победы российских фигуристов в командном турнире затянулось официальное награждение. В результате оно было перенесено, а днём 9 февраля посыпались инсайды:

награждение перенесено из-за юридических консультаций между МОК и ISU;

кто-то из российских фигуристов сдал положительный тест на запрещённые. вещества;

вещество — наркотики. И сомнительная проба у Камилы Валиевой;

вещество не наркотики, а медицинский препарат триметазидин. И он запрещён.

Валиеву отстраняют?

Читаем кодекс ВАДА:



Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил является любое из следующих:

наличие запрещённого вещества в пробе «А» (его метаболитов или маркеров), когда спортсмен не пользуется своим правом провести анализ пробы «Б» и она не анализируется;

когда проба «Б» анализируется и её результат подтверждает наличие запрещённого вещества (его метаболитов или маркеров), аналогичным пробе «А»;

когда проба «А» и проба «Б» разделяются на две части и анализ подтверждает наличие запрещённого вещества (его метаболитов или маркеров), аналогичных первой части разделённой пробы.

Читаем далее:



«Нарушение спортсменом или иным лицом антидопинговых правил может повлечь за собой одно или более из следующих последствий:

дисквалификация – отстранение в связи с нарушением антидопингового правила спортсмена или иного лица на определённый срок от участия в любых соревнованиях или иной деятельности, или отказ в предоставлении финансирования, как это предусмотрено статьёй 10.14;

– отстранение в связи с нарушением антидопингового правила спортсмена или иного лица на определённый срок от участия в любых соревнованиях или иной деятельности, или отказ в предоставлении финансирования, как это предусмотрено статьёй 10.14; временное отстранение – недопущение спортсмена или иного лица на время к участию в соревнованиях или деятельности до вынесения окончательного решения на слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 8.

Переводим с бюрократического на понятный язык: дисквалификация — конкретное наказание за доказанное нарушение. То есть спортсмена банят на участие в любых стартах.



Временное отстранение — спортсмен отстранён на период, пока не доказана вина или невиновность. На сайте РУСАДА объясняют: когда спортсмен получает неблагоприятный результат анализа, на него может быть наложено временное отстранение. Оно является обязательным в случае обнаружения в пробе субстанции, не относящейся к особой, или использование запрещённого метода. Важно, что официально должно быть проговорено.

То есть до заявления МОК Камила Валиева находится в обычном статусе. Пока есть только инсайды и сообщения СМИ. То есть она не является отстранённой спортсменкой. Ожидается, что МОК озвучит свою позицию рано утром 10 февраля.

Ни один спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация или временное отстранение, не имеет права принимать участие в любых соревнованиях. Но в редких случаях может сработать несовпадение результатов двух проб. После вскрытия пробы «А» вскрывается проба «Б». Если проба «Б» не подтверждает анализы пробы «А», спортсмену будет разрешено участвовать в последующих соревнованиях.

Фото: Getty Images

И что теперь? Могут ли заменить Валиеву?

Включается документ Олимпийского комитета по поздней замене спортсмена. Это указано в Late Athlete Replacement (LAR) Policy. Там прописаны правила замены:



«По истечении крайнего срока подачи заявок на участие в соревнованиях, если имеются медицинские условия, препятствующие участию спортсмена, доказанное нарушение антидопинговых правил (ADRV), положительный тест на COVID-19, изоляция или карантин из-за инфекции COVID-19 или по другим исключительным причинам, МОК после консультаций с соответствующими медицинскими экспертами IF и МОК (когда МОК сочтёт это целесообразным) может разрешить постоянную замену спортсмена другим спортсменом только в том же виде спорта, дисциплине и событии».

Фото: Late Athlete Replacement (LAR) Policy

Важнейшая часть: именно доказанное нарушение антидопинговых правил (ADRV). В случае Валиевой пока нет доказательства. Пока нет официальной дисквалификации от CAS (Спортивный арбитражный суд), спортсменка остаётся временно отстранённой и не подходит под правила LAR. Соответственно, не может быть заменена.



Статус временно отстранённой сохраняется всё время разбирательства. На Олимпиаде-2018 в допинг-пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония. Случилось это 18 февраля после завоевания бронзовой медали, а дисквалификацию он получил только в декабре. До этого времени Крушельницкий оставался временно отстранённым.



Успеть сделать замену можно только в случае скорого решения CAS: виновна или невиновна (но, допустим, получила травму). Проблема в том, что стандартная процедура CAS растягивается во времени: это слушания и время, которое суд берёт на вынесение решения. Возможно, в случае с Валиевой ключевое значение сыграет возраст (нет 16 лет), незначительная доза препарата и что триметазидин не влияет на спортивные результаты.

Если Валиеву всё-таки временно отстранят, а потом дисквалифицируют, например, завтра (что очень маловероятно), то включится алгоритм замены.

Елизавета Туктамышева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Кто может заменить Валиеву?

У сборной России было две спортсменки в статусе запасных. Первая — Елизавета Туктамышева. Вторая — Майя Хромых. Проблема в том, что обе спортсменки находятся в России. Туктамышева в Санкт-Петербурге, Хромых — в Москве.



По правилам LAR замену в индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию необходимо сделать за один час до жеребьёвки. Дедлайн для женщин — 13 февраля 9:30 по пекинскому времени.

Фото: Правила LAR

Причём торопиться нужно и из-за требования МОК: «Пожалуйста, обратите внимание, что LAR должен быть завершён к соответствующему крайнему сроку. Пожалуйста, выделите достаточно времени, так как обработка БОЛЬШОГО файла может занять до 24 часов».

Может ли успеть ОКР провести замену?

Заявить успеть реально. Проблема в том, что спортсменка не телепортируется в Пекин. Короткая программа у женщин — 15 февраля. То есть осталось 5 дней.



Перед вылетом на Игры каждый спортсмен должен сдать два ПЦР-теста с интервалом в 24 часа (или четыре, если недавно переболел). Возможно, правила как-то будут адаптированы, но очень вряд ли. Также по приезде в Китай атлеты вынуждены соблюдать карантин, пока не придёт результат теста, сделанного в аэропорту Пекина.



Возможно, от сборной России в женском одиночном катании выступят две спортсменки. Хотя все мы надеемся, что в итоге Камилу Валиеву признают невиновной. Заявление МОК на эту тему ожидается рано утром в четверг.