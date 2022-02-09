Олимпиада-2022. 10 февраля. Главный финал дня – решение судьбы Камилы Валиевой

Да уж, в пятый день Олимпиады болельщикам сборной России было не до медалей.
Даже как-то обидно за Семёна Елистратова, вырвавшего свою бронзу. Его триумф потерялся в ужасе от положительного допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. И есть все предпосылки к тому, что завтра все продолжат следить за 15-летней россиянкой, а главным финалом дня станет заседание комиссии МОК, на котором будут решать судьбу спортсменки.
Впрочем, Олимпиада будет жить своей жизнью. В четверг в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград, и у российских спортсменов есть шансы пару-тройку медалей взять.
- Начнём с главного. В 10:00 начнётся женская лыжная гонка на 10 км. У нас там Ступак, Непряева, Сорина и Васильева. У всей первой тройки есть шансы на медали.
- В 14:00 нужно обратить внимание на фристайл и лыжную акробатику. Там будут разыграны медали в миксте. Россия – действующий чемпион мира, но главный наш конкурент – Китай. Дома китайцы намерены любой ценой забрать золото, но наши спортсмены без медали в этом финале точно остаться не должны.
- В 16:30 последние медали будут разыграны в санном спорте. Мужчинам и в одиночке, и в двойке стоит собраться и показать свой лучший результат на этих Играх. Хотя бы для того, чтобы порадовать Татьяну Иванову второй медалью в Пекине.
- В фигурном катании мужчины будут показывать произвольную программу. Россиян среди претендентов на медали нет, но посмотреть на фигуристов всегда интересно. Особенно если вас не пугает перспектива встать очень рано утром.
- Конькобежка Наталья Воронина побежит в финале на 5000 метров. Но ей придётся очень постараться, чтобы на этой дистанции ворваться в тройку.
- Ещё медали будут разыгрываться в женском сноуборде (хафпайп и сноуборд-кросс) и мужском горнолыжном спорте (суперкомбинация). Но тут шансов у России нет.
- Женская сборная России по кёрлингу в своём первом матче сыграет с США. Мужская с американцами уже играла, их соперник по второму туру – Китай.
- Рано утром по московскому времени пройдут первые три попытки в скелетоне. Там у нас и легендарный Третьяков, и молодые Романов и Рукосуев. Шансы есть!
10 февраля, четверг. День шестой. Разыгрывается 8 комплектов наград
Расписание финалов
04:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
04:30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
10:00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Классический стиль.
10:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
14:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2
15:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
16:30. Санный спорт. Эстафета
Полное расписание соревнований:
04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Великобритания — Швейцария
04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Дания — Китай
04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Швеция — Япония
04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Россия — США
04:30. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
04:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал
04:30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
05:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
06:00. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
06:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Швеция — Латвия
09:00. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. США — Швеция
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия — Канада
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Китай — Россия
09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Великобритания — Италия
09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
09:37. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
09:58. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
10:00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Классический стиль.
10:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия — Словакия
14:00. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 1
14:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2
15:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
15:05. Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Канада — Южная Корея
15:05. Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Швеция — Великобритания
15:05. Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. США — Дания
15:05. Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Китай — Швейцария
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. США — Китай
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада — Германия
16:30. Санный спорт. Эстафета
- 9 февраля 2022
-
23:00
-
23:00
-
22:30
-
22:16
-
22:03
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:03
-
20:57
-
20:53
-
20:45
-
20:39
-
20:35
-
20:33
-
20:27
-
20:22
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:52
-
19:40
-
19:40
-
19:40
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:06
-
19:01