Олимпиада-2022. 10 февраля. Главный финал дня – решение судьбы Камилы Валиевой

Да уж, в пятый день Олимпиады болельщикам сборной России было не до медалей.

Даже как-то обидно за Семёна Елистратова, вырвавшего свою бронзу. Его триумф потерялся в ужасе от положительного допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. И есть все предпосылки к тому, что завтра все продолжат следить за 15-летней россиянкой, а главным финалом дня станет заседание комиссии МОК, на котором будут решать судьбу спортсменки.

Впрочем, Олимпиада будет жить своей жизнью. В четверг в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград, и у российских спортсменов есть шансы пару-тройку медалей взять.

Начнём с главного. В 10:00 начнётся женская лыжная гонка на 10 км. У нас там Ступак, Непряева, Сорина и Васильева. У всей первой тройки есть шансы на медали.

В 14:00 нужно обратить внимание на фристайл и лыжную акробатику. Там будут разыграны медали в миксте. Россия – действующий чемпион мира, но главный наш конкурент – Китай. Дома китайцы намерены любой ценой забрать золото, но наши спортсмены без медали в этом финале точно остаться не должны.

В 16:30 последние медали будут разыграны в санном спорте. Мужчинам и в одиночке, и в двойке стоит собраться и показать свой лучший результат на этих Играх. Хотя бы для того, чтобы порадовать Татьяну Иванову второй медалью в Пекине.

В фигурном катании мужчины будут показывать произвольную программу. Россиян среди претендентов на медали нет, но посмотреть на фигуристов всегда интересно. Особенно если вас не пугает перспектива встать очень рано утром.

Конькобежка Наталья Воронина побежит в финале на 5000 метров. Но ей придётся очень постараться, чтобы на этой дистанции ворваться в тройку.

Ещё медали будут разыгрываться в женском сноуборде (хафпайп и сноуборд-кросс) и мужском горнолыжном спорте (суперкомбинация). Но тут шансов у России нет.

Женская сборная России по кёрлингу в своём первом матче сыграет с США. Мужская с американцами уже играла, их соперник по второму туру – Китай.

Рано утром по московскому времени пройдут первые три попытки в скелетоне. Там у нас и легендарный Третьяков, и молодые Романов и Рукосуев. Шансы есть!

10 февраля, четверг. День шестой. Разыгрывается 8 комплектов наград

Расписание финалов

04:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал

04:30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

10:00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Классический стиль.

10:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал

14:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2

15:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

16:30. Санный спорт. Эстафета

Полное расписание соревнований:

04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Великобритания — Швейцария

04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Дания — Китай

04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Швеция — Япония

04:05. Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Россия — США

04:30. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка

04:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал

04:30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

05:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

06:00. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка

06:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация

07:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Швеция — Латвия

09:00. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. США — Швеция

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия — Канада

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Китай — Россия

09:05. Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Великобритания — Италия

09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

09:37. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала

09:58. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала

10:00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Классический стиль.

10:15. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:20. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия — Словакия

14:00. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 1

14:50. Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2

15:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

15:05. Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Канада — Южная Корея

15:05. Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Швеция — Великобритания

15:05. Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. США — Дания

15:05. Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Китай — Швейцария

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. США — Китай

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Канада — Германия

16:30. Санный спорт. Эстафета