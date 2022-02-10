Допинг-история Валиевой выглядит странно. Есть ощущение, что это большая подстава

Микродоза, чёрт возьми…



Вот никак не получается отделаться от мысли, что допинг-история российской фигуристки Камилы Валиевой, разразившаяся на Олимпийских играх в Пекине, выглядит очень странно.



Ну очень уж всё удобно. Очень уж вовремя. Тут поневоле веришь в теорию заговора.

Олимпийская чемпионка из России, лучшая спортсменка мира, настоящий ангел Камила Валиева за один день превращена чуть ли не в главную злодейку мирового спорта. Хотя мир, прямо скажем, ещё толком не подключился к этой истории. Официальных решений не было, медаль у нас не отбирали, так что на Западе по телеканалам эту историю не крутят. Пока.



Кстати, интересно, что и у нас не крутят. По другим причинам. Но это отдельная история.

И ведь надо же случиться такому совпадению. В декабре взяли пробу – вроде бы ничего не нашли. Потом в январе на чемпионате Европы точно брали ещё одну пробу (на турнире в Таллине Валиева победила и должна была проходить тестирование) – снова ничего. И даже после триумфального проката на Олимпиаде – тоже нет свежих сенсаций.



А потом – бах! – и всплывает та самая, позабытая уже декабрьская проба.



Может быть, долго проверяли. Может быть, перепроверяли. Однако появилось всё ровно через день после триумфальной победы Валиевой и сборной России.



Ощущение, что это то ли мистическое совпадение, то ли большая подстава.

Самый интересный вопрос, на который мы, конечно, не получим ответа – кто и когда предоставил информацию о положительной допинг-пробе Валиевой (допустим, что это всё не безосновательный вымысел). Придерживал ли кто-то эту информацию?

И, кстати, а что было бы, если бы Россия, допустим, заняла третье место в командном зачёте? Информация появилась бы сейчас или на следующий день после личного финала?



В тренерском штабе Валиевой о ситуации, понятное дело, не подозревали. Иначе – не ставили бы её на командный турнир. Есть ведь Щербакова, которая точно команду не подвела бы, да и золото Олимпиады она своим трудом на протяжении четырёхлетия заслужила.

Учитывая, что спортивные чиновники, поднаторевшие в таких делах, уже три дня не могут разобраться в подробностях ситуации, всё происходящее настораживает. Да, есть множество факторов, которые могут повлиять на привычную истину «сдал положительную пробу – виновен». Но слишком уж затягивается в этот раз олимпийское правосудие.

И печально, что положительных исходов для Камилы Валиевой уже нет.

Если её признают виновной, то её олимпийская мечта будет растоптана, а спортивная карьера разрушена. И, пожалуй, она войдёт в историю как главная мошенница в истории фигурного катания. Лет через 50 никто уже не вспомнит про микродозу, которая не оказала влияния на спортивный результат. Все будут знать лишь про то, как русскую девочку, исполнявшую сложнейшие прыжки в мире, разоблачили и лишили «незаслуженного» золота.

Если её признают невиновной, то её участь, конечно, будет легче. Но клеймо и на ней, и на всех наших девочках-фигуристках останется очень надолго. Безусловно, личный финал Олимпиады пройдёт под словом «допинг». И неважно, кто выиграет золото. Стереотип: русские фигуристки сидят на запрещённых веществах пойдёт гораздо дальше, чем видео идеальных программ, ради которых наши спортсменки работали на катке всю жизнь.

Вот вам и микродоза. В «нужный» момент.