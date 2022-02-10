Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде. Фигуристка ни в чём не виновата?

На Олимпиаде в Пекине развернулась настоящая драма. После блистательной победы сборной России в командном турнире нашим фигуристам долго не вручали заслуженное золото. Как оказалось, причиной этому послужила информация о декабрьской положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. При этом официальные источники инцидент не комментировали. Всё осложнялось тем, что 15-летняя фигуристка является «защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.
Весь вчерашний день любители фигурного катания сидели как на пороховой бочке, не зная чего ожидать. Однако сегодня утром ситуация немного прояснилась. Похоже, всё складывается в пользу Камилы. Сначала девушка порадовала своим появлением на тренировке, где она не скрывала своей улыбки. А затем пресс-атташе ФФККР сообщила, что Валиева продолжит участие в Олимпиаде.
«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — приводит слова Ольги Ермолиной ТАСС.
На пресс-конференции МОК глава пресс-службы Марк Адамс и вовсе назвал информацию про допинг у Валиевой слухами и спекуляцией.
«Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт.
Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение», — сообщил Адамс.
Этери Тутберидзе, комментируя инцидент журналистам, назвала происходящее сплетнями.
Конкретики по-прежнему остаётся мало, но очевидно, что в деле Камилы Валиевой появился просвет. По сообщениям СМИ, девушка попалась на тримедазидине. Этот препарат не влияет на улучшение спортивных показателей и, по информации «Чемпионата», был обнаружен в микродозе. Смягчающим обстоятельством является и то, что Камиле всего 15 лет.
Пока что ситуация разворачивается в пользу спортсменки. Главное, чтобы вся эта шумиха никоим образом не повлияла на состояние Валиевой и она смогла собраться к личному турниру. К слову, на сегодняшней утренней тренировке Камила была прекрасна.
- 10 февраля 2022
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