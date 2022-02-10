Нереальный американец не заметил соперников на Олимпиаде. Чен оставил Ханю без медали!

Нэйтан взял реванш после неудачи в Пхёнчхане и завоевал золото. А его соперник так и не исполнил свою главную мечту.

Шансы российских одиночников на медали на Олимпиаде в Пекине изначально были ничтожно малы. Три дебютанта без серьёзного опыта международных соревнований — очевидно, что расклады были не в пользу Кондратюка, Семеменко и Мозалёва. Тем не менее, даже несмотря на ошибки, ребята неплохо себя проявили и получили отличную практику. Женя и вовсе зацепился за десятку!

Награды же разыгрывали совершенно другие люди. Нэйтан Чен после неудачи в Пхёнчхане шёл к своему первому олимпийскому золоту, и, наконец, это свершилось.

Нереальный американец не заметил соперников в Китае, а заодно подвинул с пьедестала своего главного конкурента, который так и не смог исполнить свою главную мечту.

Мозалёв не справился с олимпийским давлением

Не для всех российских одиночников Олимпиада в Пекине началась успешно. Андрей Мозалёв не смог справиться с нервами и грубо ошибся в короткой программе. После приземления каскада из четверного и тройного тулупов ученик Кирилла Давыденко сорвал сольный квад-сальхов, а затем совершил «бабочку» на тройном акселе. За неудачный прокат Андрей набрал всего 77,05 балла и едва не пролетел мимо произвольной программы.

Фигуристу нужно было срочно реабилитироваться, но объективно сделать это было трудно. Психологическое давление на 18-летнего спортсмена усилилось, когда на него обрушился шквал критики со стороны иностранных фанатов Юдзуру Ханю. Японец в первый день соревнований тоже не блистал и объяснил провал на одном из элементов выбоиной на льду. Его поклонники решили обвинить в случившемся Мозалёва, так как именно он выступал перед двукратным олимпийским чемпионом. В адрес фигуриста посыпались угрозы и пожелания смерти, которые, к сожалению, не прошли мимо Андрея. Естественно, в такой обстановке ему было непросто собраться духом.

Старт у фигуриста был стремительным. На высокой скорости фигурист зашёл на четверной сальхов, но упал. Последующий каскад 4+3 вышел у него филигранным, однако в движениях Мозалёва по-прежнему чувствовалась излишняя резкость. Привычная плавность и музыкальность исчезли из его проката, что отразилось на исполнении прыжковых элементов. Падение на сольном квад-тулупе стало финальной точкой в выступлении Андрея, после чего качественная программа об открытии Америки потеряла весь шарм и рассыпалась на глазах. Судьи невысоко оценили прокат россиянина — 156,28 балла, в сумме — 233,33. Как бы ни хотелось это констатировать, но стресс, который перенёс фигурист, окончательно задавил его и не позволил ему реализовать весь потенциал.

Кондратюку не хватило сил после командника

В иной ситуации оказался коллега Андрея по сборной Марк Кондратюк. После сверхуспешных выступлений в командном турнире подопечный Светланы Соколовской заметно ослаб. Катать четыре олимпийские программы за неделю — задача непосильная порой даже для самых опытных фигуристов, что уж говорить о дебютанте международных стартов.

В короткой программе Кондратюк допустил несколько помарок, но в целом выглядел очень прилично. Тем не менее спортсмен отнёсся к себе критично, сославшись на то, что это не его уровень. В произвольной Марк пообещал исправиться. Однако сил на это у фигуриста уже не осталось. После чистого четверного сальхова он сделал степаут на одном тройном акселе, оставшись без каскада, и скрутил один оборот на втором. Жуткое падение с места произошло, когда россиянин исполнял каскад четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Причём не справился он именно с последним элементом. Очевидно, что прокат у Марка не получился, — энергетически фигурист не дожал его, но вины фигуриста в этом нет. Всё-таки плотное расписание у мужчин между командником и личкой сыграло свою роль. 162,71 балла получил Кондратюк за свою произвольную, всего — 248,82.

«Какие ужасные падения. Но Марк навсегда останется в наших сердцах. Он — герой. Увы, не хватило ему сил. Мы помним, как Юлия Липницкая также оставила всю себя на льду в Сочи в командном турнире, но на личный зачёт её не хватило. Перегорают спортсмены. Однако хочу заметить, что за время Олимпиады Марк вырос в плане катания, презентации. Выходит он с другим взглядом, стал более профессионален», — так объяснила причину ошибок фигуриста Ирина Слуцкая в эфире «России 1».

Ханю не исполнил мечту и остался без медали

Предпоследнюю разминку открывал Даниэль Грассль. 19-летний итальянец зашёл на три старших квада — лутц, флип и риттбергер, причём последний шёл в каскаде с тройным сальховом через ойлер, но из-за огрехов в технике оценка фигуриста немного упала — 278,07 за две программы. Другие участники не смогли обойти его, но такой шанс был у двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Японец решил ещё раз вписать своё имя в историю и заявил в произвольной программе четверной аксель. Тем не менее рекорд установить не получилось — после сложнейшего прыжка Ханю оказался на льду, сорвал он и четверной сальхов. Другие помарки также сказались на результате: 283,21 балла. Фигурист не исполнил мечту и вообще остался без медали.

Следующим на лёд вышел Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина в короткой программе оказался выше гениального японца, но в произвольной повторить это достижение ему не удалось. Падение с четверного тулупа, казалось, лишило его каскада, однако Женя поборолся и добавил элемент в другой части проката. Четверной сальхов фигурист исполнил прекрасно, но на комбинации тройной флип — двойной тулуп была заминка после первого элемента. Волнение завладело спортсменом: нарушенные оси и низкий корпус явно мешали ему. Из-за этого мощная программа «Мастер и Маргарита» выглядела неубедительно. Судьи не пощадили фигуриста и поставили 178,37 балла, всего — 274,13. Оценки российского фигуриста слегка придержали. Несмотря на некоторые неточности, Семененко цеплялся за каждую возможность, и его дебют на Олимпиаде можно признать удачным, ведь он оказался в итоге восьмым.

Чен — новый олимпийский чемпион

Беспрецедентное судейство было в Пекине в отношении одного из фигуристов, представляющих США. Джейсон Браун по обыкновению отказался от четверных, так ещё и заменил некоторые тройные прыжки на двойные, а в итоге обошёл и Грассля, и Семененко, а по компонентам превзошёл и Ханю.

«Это позор! Стыдоба. Ребята, это не уровень сильнейшей разминки», — возмущалась оценками американца Ирина Слуцкая.

Торжества справедливости любители фигурного катания ждали с появлением сильнейших участников с элементами ультра-си. Одним из них был Сёма Уно. Ученик Стефана Ламбьеля заявил пять четверных, но не выполнил свой контент на сто процентов. С флипа спортсмен упал, недокрутил риттбергер, а на сальхове приземлился на две ноги. Кроме того, не получился каскад с тройными акселем и флипом. Всё это привело к серьёзному снижению базовой стоимости элементов и общей оценки — 293 балла.

Мощное катание продемонстрировал Юма Кагияма под саундтрек из фильма «Гладиатор». Фигурист попытался зайти на четыре квада, но сорвал риттбергер. Тем не менее все остальные прыжки были исполнены великолепно, включая каскад флип-риттбергер. За свой прокат спортсмен получил 201,93 балла, в сумме — 310,05. Сумасшедший результат японца, который, казалось, никто не сможет повторить.

Никто, кроме Нэйтана Чена. Этот спортсмен уникален. В своей яркой постановке «Рокетмен» подопечный Рафаэля Арутюняна практически безупречно исполнил пять квадов. Два флипа, сальхов, лутц, тулуп — многое из этого в каскаде. Катание Чена — это реально космос. Несмотря на усталость во второй половине программы, Нэйтан выложился по полной: каждое его движение заставляло сердце замирать, равно как и его оценки: 332,60 балла. После неудачной Олимпиады в Пхёнчхане Чен взял реванш и нокаутировал своих соперников в Пекине. В мужском одиночном катании новый олимпийский чемпион!