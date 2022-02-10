«Если Уно близится к космосу, то Чен уже его исследует». Эмоции Ягудина от мужского финала

Олимпийский чемпион из России не понял прикола Ханю, похвалил Семененко и Кондратюка и предположил, кто должен выступить на чемпионате мира.

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин после завершения личных соревнований в мужском одиночном фигурном катании на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине пообщался с журналистами – подвёл итоги мужского турнира, поделился мнением о Нэйтане Чене, попытке четверного акселя Юдзуру Ханю, о наших фигуристах – Марке Кондратюке, Андрее Мозалёве и Евгении Семененко, а также прокомментировал туманную ситуацию вокруг Камилы Валиевой.

Про ситуацию с Валиевой

— Нет же веры, что история с Валиевой – это вообще реально?

— Понятия не имею, что происходит, информации нет.

— В целом допинг может помочь в фигурном катании?

— В целом я знаю, что я, например, недавно завтракал и сейчас пока есть не хочу.

— А в ваше время было такое в фигурном катании?

— Завтрак до 10 утра. Это бесполезно, слушайте!

— А как вообще такое могло случиться?

— Хотел забрать с завтрака еду, и его остановили, у нас такая ситуация вот была (смеётся). Нашли завтрак в контейнере. Европеец! А китаец со значком компартии.

— Вы нормально выносите?

— Мне хватает.

— Как вам зелёная лапша китайская (на олимпийских объектах в столовых два вида дошираков – зелёный острый и красный неострый. — Прим. «Чемпионата»)?

— Я беру зелёную, разламываю пополам и делаю её менее острой. А красную делаю чуть-чуть острой. Вообще зелёная нормально, я обожаю острое!

Про Ханю и Чена

— Может, про Чена тогда?

— Сегодня не было такой лёгкости, как в короткой. Видно, что всё равно тяжело кататься последним. Боролся за каждый прыжок, тянул. Хотя мы посмеялись, что человек в начале сделал два четверных флипа и уже набрал 35 баллов. Потом сделал четыре первых элемента — и уже за 50. Это явление, я рад. Несколько лет назад я сказал, что он выиграет следующую Олимпиаду. Естественно, все ополчились, многие сказали, что нельзя заранее говорить и всякое может быть. Хотя начало сезона у него было не очень удачным. Ну, это космос. Если те же Шома Уно, Кагияма – это приближённые к космосу, то Чен – вообще исследователь.



— Ему стоит продолжать?

— Думаю, да.

— А зачем?

— Хороший вопрос, но меня больше волнует другой вопрос. Зачем Ханю шёл на четверной аксель? Кому это надо. Для истории надо сделать, а заходить можно на всё что угодно. Я тоже сейчас могу на шоу для истории в Екатеринбурге зайти на тройной сальхов. Тоже разобьюсь, но войду в историю, свою личную.

Я не понял прикола. Если бы он его хотя бы периодически выезжал, но я даже приближённо к чистому у него не видел. Причём ладно бы база была 20 и с падением он бы набирал, как четверной флип или лутц. Но база-то мизерная – 12.

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— Справедливая база?

— Только эти (крутит пальцем у виска) идут на такие прыжки, когда у тебя его нет. Ну нет!

— Но база маленькая – 12,5.

— Маленькая, надо увеличить. Не понял, в чём прикол. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Он ехал с двумя задачами – четверной аксель и выиграть олимпийскую медаль. В итоге ни того, ни другого.

— У него же дома куча зайцев уже.

— У тебя может быть сколько угодно медалей, но вряд ли он приезжал сюда быть четвёртым. Всё равно он был нацелен на тройку.

— А он мог Чена обыграть?

— Думаю, нет. Только идеальное катание в короткой и произвольной. У него нет лутцев, флипов, риттбергеров. А Чен даже облегчил себе программу, понимал, что ему нужно для победы. Катался с головой.

— Ханю стоит продолжать?

— Если просто по приколу кататься — тогда стоит. Но мне кажется, человек, у которого два олимпийских золота, всегда ставит самые амбициозные цели. И вряд ли ему хочется просто так по фану кататься и приезжать на четвёртых-пятых местах. Бывших чемпионов не бывает. Смотря что он для себя хочет.

Конечно, не хотелось бы, чтобы он уходил. Всё равно по катанию, скольжению он крутой. Видели сегодня — он единственный, кто так ушел со льда. Красиво, театрально. Как танцор. И это не наигранно. Он благодарил лёд. Так для него всё сложилось.

Про российских фигуристов

— Кто круче — Валиева или Чен?

— Пападакисы.

— Почему?

— Потому что их двое. Вообще клёво, что у мужиков есть Нэйтан Чен, у девчонок Валиева, в танцах Пападакисы, в парах есть китайцы и наши, там нет такого отрыва. Здорово воочию наблюдать за ними, ты просто не понимаешь, как они это всё делают. Кагияма тот же — надеюсь, это будущее. Он подучит ещё прыжки, риттбергер у него появился. Посмотрим, будет ли он чемпионом мира, олимпийским чемпионом.

— Марк сделал всё?

— Марк сделал всё для командника. Нельзя ничего больше вставить. Там он выложился на 200%. Ещё раз говорю — мы тут не боремся за тройку. Понятное дело, что шанс есть у всех и всегда, но надо быть реалистами. Женя Семененко сделал личку, Марк — командник.

— А Мозалёв?

— А Мозалёв не сделал ничего.

— Это провал?

— Ну… Это плохо. Не ужасно, он поднялся чуть-чуть. Но если бы он не мог кататься, как мы знаем, тогда сказали бы — ну, опыт. Да, действительно, первый опыт. Но такой же первый опыт был и у Кондратюка в команднике. Тот же самый адреналин, тоже страшно! Это реальное положение наших ребят.

— Но Марк выходил на командник в более спокойном состоянии — не было этих скандалов.

— Я думаю, может, у них есть дополнительная информация. Кондратюк был опустошён психологически. Даже вещи, работающие от электричества, надо подзаряжать. Ты как бы можешь быть не полностью разряженным, но нужен отдых. Возможно, Соколовская и дала ему этот выходной вчера. Если честно, там уже 15-е или 18-е место — уже никакого значения. Самое главное — каждый выполнил свою работу.

— На чемпионат мира, может, надо послать других ребят? Всё-таки такая выхолащивающая Олимпиада...

— Я думаю, на мире это будут Кондратюк, Семененко и Коляда.

— А у девочек?

— Надо посмотреть, что будет в личке. Надеюсь, все трое будут на пьедестале. Тогда только такую троицу надо посылать.

— И не дать шанс Лизе?

— Ну, слушайте, это немного другой уровень. Надо посмотреть, что будет в личном.