Настоящая драма в лыжах на Олимпиаде! Россиянке Непряевой на финише не хватило 0,1 секунды

Лыжные гонки – традиционно один из самых интересных видов спорта на зимних Олимпиадах. Игры в Пекине не стали исключением: драматичных моментов всего за четыре гонки накопилось немало. Российские лыжники пока весьма хороши, записали в актив уже четыре медали. Александр Большунов и Денис Спицов стали лучшими в скиатлоне, Наталья Непряева там же добыла серебро, а Александр Терентьев стал третьим в спринте. Сегодня нас ожидала женская гонка классическим стилем с раздельным стартом на 10 километров.

Естественно, главные медальные надежды России были связаны с великолепной Натальей Непряевой, которая в скиатлоне уступила только Терезе Йохауг. Но и другие наши девушки вполне были готовы преподнести сюрприз: в «классике» участвовали также талантливые Юлия Ступак, Лилия Васильева и Татьяна Сорина. Тем не менее главной фавориткой гонки считалась всё та же норвежская «ракета» Йохауг, в Пекине снова демонстрирующая какую-то невероятную скорость.

Большинство участниц начинало в «плавном» темпе: в частности, тренеры россиянок тоже посчитали, что тратить все силы на старте — не самое правильное решение. Первой начинала казахстанская лыжница Валерия Тюленева, Лилия Васильева шла под девятым номером, остальные россиянки получили номера от 42-го до 60-го. Йохауг, кстати, ушла первой среди лидеров – под 36-м номером.

Стартовый отрезок прошёл без ярких эмоций — никаких падений зрители не увидели. Все лыжницы работали в своём темпе, постепенно привыкая к трассе. Васильева шла первой из россиянок и выглядела неплохо, на первых отсечках опережая практически всех конкуренток. Так продолжалось до выхода лидирующей группы, где несколько лыжниц во главе с Кертту Нисканен стартовали с места в карьер.

Йохауг тоже стартовала мощно, но при этом, очевидно, экономила силы, на отсечке в 1,8 км немного уступив Татьяне Сориной и Наталье Непряевой. Как это и бывает в подобных гонках, долгое время было непонятно, кто способен серьёзно добавить ближе к финишу, помимо признанных лидеров.

Лилия Васильева завершила гонку, легко опередив спортсменок, которые вышли раньше неё. Увы, вскоре Лилию оттеснили из первой тройки девушки, стартовавшие в «красной» группе фавориток. Вся надежда оставалась на Сорину, Непряеву и Ступак, которым приходилось бороться с Йохауг и спортсменками из Финляндии – Нисканен и Пярмякоски. Йохауг, кстати, на финише набрала такую скорость, будто абсолютно не устала за предыдущие десять километров — на всю трассу у неё ушло 28 минут и шесть секунд.

Вскоре приехала Кертту Нисканен: финская лыжница отчаянно «гнала» последний километр и имела все шансы сбросить Йохауг с первого места, но уступила выдающейся норвежке 0,4 секунды.

Пярмякоски обосновалась на третьем месте. Была надежда, что отчаянно сражавшиеся на лыжне Ступак и Сорина смогут посоперничать с финкой за бронзу, но нет. В реальное сражение включилась только Наталья Непряева. За полтора километра до финиша она отставала от Пярмякоски почти на 10 секунд, но на финише отдала буквально всё. И проиграла… 0,1 секунды.

Настоящая драма для российский лыжницы. Вторая медаль была так близка!

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