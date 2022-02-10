На победы Валиевой бросили грязную тень. Камиле необходима поддержка!

Мутная история с якобы найденным у Камилы Валиевой допингом вызывает не то что возмущение, а самое настоящее отвращение. Нашу безумно талантливую девочку забросали грязью и едва не сломали только начавшуюся у неё спортивную карьеру! Как там гласит известный завет? «Репутация зарабатывается годами, а теряется в один миг».

Вот только Камила сама ничего не теряла, её доброе имя просто запятнали. Обрушили с вершины Олимпа сильнейшую фигуристку, которой недавно восхищались на первой полосе New York Street Journal. И как же подозрительно «вовремя» подгадали! Но мы-то знаем, что наша олимпийская чемпионка ни в чём не виновата и свой титул получила заслуженно. Не существует таблеток для гениальности и трудолюбия.

Всё, что творит на льду Валиева, имеет единственный рецепт, который ни один врач не пропишет: упорные многолетние тренировки и природная одарённость.

Камила ни в чём не виновата

Неужели кто-то может поверить, что Камила Валиева сама специально принимала какой-то там препарат, чтобы улучшить какие-то показатели? Растяжку? Музыкальность? А может быть, крутку? Если знаете чудо-таблетки, которые могут в этом помочь, то поделитесь «на будущее», чтобы облегчить долю фигуристов. Хотя препарат, микроскопическую дозу которого нашли (или всё-таки нет?) в допинг-пробе у Камилы, и так известен — триметазидин, но никаких преимуществ спортсмену он не даёт. Его даже называют в народе «сердечной витаминкой». Хотя когда из-за такой витаминки раздувается масштабный скандал на Олимпийских играх, от её безобидности толку мало.

Вопрос в том, что если у Камилы и были крохи этого препарата, то каким образом он у неё оказался? Как могли врачи сборной и тренеры допустить, чтобы в организм лучшей фигуристки планеты попало запрещённое вещество? Очевидно же, что речь идёт не о систематическом применении, а о единичном случае и, скорее всего, как раз по ошибке. Но ошибка эта не 15-летней девочки, а её окружения.

Правда, расплачиваться и страдать приходится именно ей.

Атака на юных российских фигуристок

Самое странное, что шум о допинге подняли аккурат после победы российских фигуристов в командном турнире. Вместо церемонии награждения устроили церемонию публичного полоскания новоявленной олимпийской чемпионки. При этом подозрительная проба была взята у Валиевой ещё в декабре, но обнародование результатов тестирования отложили до Олимпиады. Дождались, когда Камила поразит весь мир своим неземным катанием, и приступили к атаке. Не смогли смириться, что такой бриллиант принадлежит России, или не захотели чувствовать столь явно своё несовершенство на фоне неземной «феи, сошедшей с небес».

Кстати, на все эти новости о допинге у несовершеннолетней фигуристки очень удачно легло известие о повышении возрастного ценза. Буквально в один день. Очень солидный аргумент нарисовался в пользу увеличения возраста выхода во взрослые, не так ли? С непобедимыми юными фигуристками из России намерены бороться. Хотя тем же Александре Трусовой и Анне Щербаковой в этом году исполнится уже по 18 лет, но зарубежные спортсменки по-прежнему не могут с ними тягаться.

Новость по теме Пресс-атташе ФФККР: Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпийских играх

Вечное пятно на самой талантливой фигуристке

Единственное светлое пятно в этой отвратительной истории — это то, что Камила Валиева, несмотря на творящийся вокруг неё негатив, вышла сегодня на тренировку с улыбкой на лице. Она не позволит никому и ничему сломить себя. А по информации пресс-атташе нашей Федерации фигурного катания Ольги Ермолиной, Камилу не отстраняют от соревнований. На сегодняшний день. Окончательных решений пока не оглашали. Как и дату церемонии награждения по итогам командного турнира.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — приводит слова Ермолиной ТАСС.

Но даже при благоприятном исходе этого запутанного дела в карьере Камилы навсегда останется допинговое пятно, которое будет каждый раз бросать тень на её победы и рекорды. Потому что такое не забывают. Особенно, когда речь идёт о настолько безупречной спортсменке, что ей заранее приписывают всё золото мира.

Сейчас Валиевой как никогда требуется поддержка. Даже представить невозможно, сколько всего пережила эта хрупкая девочка за последние сутки. Камила, знай, мы с тобой!