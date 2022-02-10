Главная причина смотреть кёрлинг на Олимпиаде. В сборной России всегда играют красотки!

И в Сочи, и в Пхёнчхане, и в Пекине – наша команда всегда очаровательна.

Говоря откровенно, кёрлинг — не совсем «наш» вид спорта. Это единственная дисциплина зимних Олимпиад, в которой Россия никогда не завоёвывала медалей, если не учитывать печально известную историю с дуэтом Александр Крушельницкий — Анастасия Брызгалова. Напомним, тогда наши спортсмены добыли в микст-кёрлинге бронзу, которую у них отобрали через пару дней после допинг-пробы. Тем не менее олимпийский кёрлинг наши болельщики смотрят охотно, особенно женский. Причина проста – за сборную России всегда играют красотки!

Для начала вспомним прекрасных девушек, которые в Пекин не поехали.

Перечислять можно долго, но в голову сразу приходит Анна Сидорова, которая могла бы сыграть в Китае, но, увы, не пробилась на Олимпиаду-2022 в миксте. Красотой Анны всегда восхищались не только наши любители спорта, но и зарубежные – вполне заслуженно.

Ничуть не меньшее внимание привлекала в 2018 году Анастасия Брызгалова. За Брызгаловой, которая сейчас приостановила карьеру ради семьи, и вовсе закрепилось броское звание «девушки Джеймса Бонда». Разве можно с этим поспорить?

А помните обаятельную Людмилу Прививкову, выступавшую на двух Олимпиадах – в Турине в 2006 году и в Ванкувере в 2010-м? Она была в списке самых красивых спортсменок Игр!

Людмила Прививкова Фото: РИА Новости

Сейчас сборная России, которая рвётся к первым в истории олимпийским медалям, тоже может похвастать нереальной красотой своих участниц. Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова – просто прекрасны. Мало того, они ещё и талантливые спортсменки, у которых есть неплохой шанс ворваться в тройку призёров. Да, Игры начались с поражения в матче с США (3:9), но главные дуэли ещё впереди.

Если спортивная фортуна вдруг от девушек отвернётся, мы в любом случае продолжим за них болеть. Даже если вы ничего не понимаете в кёрлинге, всё равно включите трансляцию и поддержите россиянок. Им будет очень приятно. А если наши красавицы доберутся до медалей, то вы сможете стать свидетелем по-настоящему исторического события.