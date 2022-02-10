«Я в шоке. Это лыжи, а не ММА». Легендарная разборка Большунова с финским лыжником

Россиянин сбил соперника после финиша и замахнулся на него палкой. Последовала дисквалификация, хотя дело чуть не дошло до полиции.

Практически каждая лыжная гонка на зимних Олимпийских играх в Пекине оборачивается большой историей для российского спорта. Сначала Наталья Непряева принесла нашей стране первую награду в Китае, выиграв серебряную медаль в скиатлоне на 15 км. На следующий день абсолютным триумфом россиян завершилась аналогичная дистанция у мужчин, где сильнейшим стал Александр Большунов, а второе место занял Денис Спицов.

Последующие гонки оказались менее успешными для наших спортсменов, но точно не менее драматичными. 22-летний Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в мужском спринте, а его партнёр по команде Сергей Устюгов разразился эмоциональной исповедью после упущенной возможности подняться на олимпийский пьедестал. А в четверг настоящей драмой обернулась женская разделка на 10 км, где Непряевой не хватило всего одной десятой секунды, чтобы выиграть вторую медаль на этой Олимпиаде.

В пятницу, 11 февраля, всё наше внимание будет приковано к мужской раздельной гонке на 15 км. Разумеется, основные надежды на завоевание награды высшего достоинства связаны с 25-летним Большуновым, который отказался от участия в индивидуальном спринте, чтобы лучшим образом подготовиться к классической разделке.

С мечтой о реванше на старт гонки выйдет лидер нынешнего сезона Кубка мира Йоханнес Клебо, ранее потерпевший сокрушительное поражение от Большунова в скиатлоне. У титулованного норвежца уже есть золотая медаль на этих Играх – он стал лучшим в спринте – но там ему не удалось обыграть Александра, так как россиянин не принимал участия в гонке. И наверняка Клебо надеется теперь ответить Большунову в очном споре.

С большой долей вероятности можно предположить, что именно между Большуновым и Клебо развернётся основная борьба за золотую медаль — наряду с финским лыжником Нисканеном, для которого классический ход – любимый, и он является профильным специалистом именно в этой дистанции.

Отношения россиянина с финской командой заметно обострились в январе 2021 года, когда Большунов стал участником, пожалуй, самого скандального эпизода в своей карьере. Всё произошло во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, когда Александр допустил столкновением с финном Йони Мяки на финише гонки. Уверенное первое место в эстафете заняла сборная Норвегии, выигравшая у ближайших преследователей свыше 40 секунд, а Большунов и Мяки на финишной прямой разыгрывали серебряную и бронзовую медали.

За несколько десятков метров до окончания дистанции финн Мяки действовал максимально жёстким образом, перекрыв траекторию нашему лыжнику и не пустив сборную России на второе место, заблокировав более быстрого соперника. Йони буквально закрыл Александру траекторию на финишной прямой – между спортсменами даже произошёл физический контакт, и они проехались друг другу по лыжам.

После завершения гонки Большунов не смог сбросить скорость и допустил столкновение с Мяки, который пытался принять поздравления от партнёров по эстафете. На первый взгляд показалось, что разгневанный Александр дважды пытался ударить финна палкой, а затем специально врезался в него после завершения гонки.

Именно так поведение лидера сборной России было оценено судьями. Они посчитали действия Большунова неспортивными и аннулировали результат всей сборной России. При этом финны остались безнаказанными: по мнению жюри, гонщик, который идёт первым, вправе менять финишный коридор.

Видео доступно в YouTube-канале Eurosport Russia. Права на него принадлежат Eurosport.

«Я конкретно так вывел его из себя. На финише я захотел занять внешний путь, чтобы у него не было возможности пройти меня и пришлось бы лезть внутрь. Считаю, что я заранее выбрал маршрут. А он тщетно пытался пролезть в недостаточно маленькую щель. У меня хорошо катили лыжи, гонка прошла тоже хорошо. Когда я обгонял Большунова на спуске, то он посмотрел на меня в духе: «Это ещё кто такой?» — сказал довольный собой Мяки в интервью Yle Sport после завершения гонки.

«Поведение Большунова не имеет ничего общего со спортом. Я пытался вмешаться в конфликт, чтобы защитить Мяки, если бы ситуация ещё больше накалилась», — встал на сторону соотечественника Нисканен.

В стороне от конфликта россиянина и финна не остались и представители сборной Норвегии. «Я в шоке от его поведения. Мы занимаемся лыжными гонками, а не ММА или боевыми единоборствами. Такого я никогда не видел в лыжных гонках и надеюсь, никогда не увижу снова. Такое нападение на людей должно иметь последствия. Надеюсь, FIS скажет своё слово очень скоро», – говорил тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

Впрочем, российская команда сразу же предоставила альтернативный взгляд на произошедшую ситуацию. «В тот момент, когда я начал оттормаживаться, у меня сломалось крепление. И из-за этого и произошло столкновение. После финиша я действовал неправильно, но, с другой стороны, я не понимаю, почему финна не дисквалифицировали за то, что он сделал до этого», — утверждал Большунов в интервью норвежскому телеканалу NRK.

Под неправильным поведением после финиша Александр имел в виду свои действия палкой, которой он замахнулся на финского лыжника. Градус страстей по этому поводу ещё долго кипел в прессе, а вся история была доведена до такого абсурда, что в дело едва не пришлось вмешиваться местной полиции. Кто-то из финских граждан умудрился подать заявление на Большунова в полицейский департамент с просьбой рассмотреть его поведение после завершения гонки – нашему спортсмену вменялось нанесение увечий Мяки.

«Двое граждан посредством электронной системы подачи заявления информировали полицию. Это был запрос на расследование инцидента в лыжной гонке. Сообщение о нападении зарегистрировано в полицейском управлении Хяме. В спортивных соревнованиях очень редко случается то, что классифицируется как преступление. В противном случае люди очень часто подавали бы запросы по разного рода инцидентам, в которых подозревали бы преступление. В ближайшие недели станет ясно, будет ли запущено предварительное расследование по этому делу», — приводит слова представителя полиции MTV Uutiset.

В итоге всё ограничилось тем, что на старте ЧМ-2021 Международная федерация лыжных гонок вынесла россиянину наказание в виде испытательного срока на пять соревнований и денежного штрафа. Таким образом, Большунов приехал на чемпионат мира в Оберстдорф на грани дисквалификации. Любое его неосторожное движение могло привести к пропуску стартов на главном турнире года.

К счастью, этого не случилось. На мировом первенстве в Германии Александр ни разу не нарушил никаких правил FIS. Наоборот, это Клебо нарушил против него на финишной прямой в марафоне, за что был дисквалифицирован и лишён победы. В Оберстдорфе Большунову удалось собрать целую россыпь медалей. Причём за день до пятой гонки испытательного срока FIS дала разъяснение своему решению по условной дисквалификации Александра.

Новость по теме В FIS уточнили, когда истечёт испытательный срок Александра Большунова за стычку с финном

Выяснилось, что в Международной федерации под словом events подразумевали не гонки, а цельные турниры. Таким образом, российского спортсмена наказали гораздо строже, чем мы думали. Чемпион мира вынужден был находиться на испытательном сроке практически до 2022 года – пять цельных турниров (чемпионат мира и четыре этапа Кубка мира).

Только в декабре 2021 года условная дисквалификация россиянина истекла, и дамоклов меч над его головой теперь уже не висит. Сейчас российский лыжник мечтает о завоевании второй золотой медали на Олимпиаде в Пекине, где он выступает уже без опасений за возможность дисквалификации. Тогда как легендарный эпизод годичной давности до сих пор обсуждается с разных точек зрения.

«Большунов в ситуации с Мяки ничего уже не мог сделать, кроме как въехать в борт на финишной прямой. Блокада была настолько сильна, что он уже реально не мог ничего сделать. Он не пытался ударить спортсмена по спине, он делал это от безысходности. Он просто поднимал палку и за это понёс наказание — именно за высоко поднятую палку. Да, он бил по снегу, он не пытался его ударить по спине.

Все решили, что Большунов въехал в Мяки специально, сбив после финиша. Видимо, ни один человек не посмотрел запись покадрово. Саша и не отрицает, что пытался подъехать близко. Но видно было, что у Саши перед самым разворотом ломается крепление. Именно поэтому он, упав сам, сбил и Мяки. Он просто ехал ему сказать: «Слушай, извини, кхе-кхе с Нижнего Тагила, ты охренел, что ли?» Большунова просто надо знать. Саша никогда в жизни не распустит руки», — несколько недель назад в эфире «Первого спортивного радио» сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.