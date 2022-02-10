У Норвегии беда с лыжной эстафетой. Всё так плохо, что хотели взять биатлонистку

Уже 12 февраля на Олимпиаде в Пекине будут разыграны медали в женской эстафете. Фаворитом этой гонки должна была стать норвежская сборная, но у неё возникла беда с набором состава. Всё так плохо, что команда решила позвать в состав биатлонистку. Предложение от лыжников получила именитая норвежка Тириль Экхофф. Правда, тренеры её не отпустили.

Почему возник такой вариант

Экхофф завоевала золотую медаль Игр в смешанной эстафете, однако её стрельба на огневых рубежах вызывает большие вопросы. Она закрыла всего 15 мишеней из 20 в индивидуальной гонке, а также зашла на три штрафных круга в смешанной эстафете. При этом её скорость впечатлила даже представителей лыжной сборной. У норвежской команды появились трудности с составом, поскольку Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво не приехали в столицу Китая. В составе сборной на данный момент есть только три проверенных бойца на эстафету: Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм и Рагниль Хага. Остальные – спринтеры. При этом из названной тройки на Олимпиаде своими результатами впечатляет лишь Йохауг.

«Мы действительно рассматривали вариант с приглашением Экхофф. Ни для кого не секрет, что половина нашей эстафетной команды осталась дома», – сказал тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен в беседе с Nettavisen.

Лыжной команде необходима хорошая спортсменка на классический этап. Но это стиль, который Экхофф не использует в биатлонных гонках. «У нас есть право пригласить биатлониста в состав лыжной сборной. Если Экхофф действительно была бы хороша в классике, мы бы сделали всё, чтобы уговорить её», – сказал менеджер сборной Эспен Бьёрвиг.



Лыжная эстафета состоится 12 февраля, а биатлонные спринт и гонка преследования у девушек – 11-го и 13-го числа. Участие Экхофф в лыжной гонке было бы возможно, но, конечно, сказалось бы на подготовке спортсменки к своим стартам. Иверсен отправил сообщение тренеру женской сборной по биатлону Эгилю Кристиансену, но тот ответил отказом и не отпустил Экхофф.



Сама Тириль отметила, что польщена интересом со стороны лыжной сборной.



«Я рада, что о нас, биатлонистах, думают. Весело и приятно, что нас рассматривают всерьёз. Воспринимаю это как комплимент», – сказала Экхофф на пресс-конференции.

«Норвегии будет очень сложно в эстафете»

Норвегии придётся очень сложно в эстафетной гонке. Йохауг завоевала две золотые медали в личных гонках, но её соотечественницы совсем не впечатляют. Ни одна из норвежек не пробилась в финал в спринте, а в дистанционных гонках никто не попал даже в топ-15 (кроме Йохауг). Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что Норвегия не входит в число фаворитов предстоящей гонки.



«У Норвегии состав на эстафету-то не очень хороший собирается, потому что все, кроме Йохауг, на 20-х местах. Им будет очень сложно. Наши девчонки оживают. На эстафету вижу трёх главных фаворитов: Швеция, Финляндия и Россия. Будем надеяться на лучшее», — сказал Легков.



Йохауг, в свою очередь, высоко оценила российских лыжниц.



«Я бы назвала российскую команду одними из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны», — цитирует трёхкратную олимпийскую чемпионку «Матч «ТВ».



Четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане Норвегия одержала победу в эстафете, опередив шведок всего на две секунды. Тогда в составе триумфаторов бежали Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген. Йохауг пропускала Игры из-за дисквалификации по причине проваленного допинг-теста. Из той чемпионской команды в нынешнем составе осталась лишь Хага, поскольку Бьорген и Якобсен завершили карьеру, а Эстберг не приехала в Пекин по состоянию здоровья. При этом на Играх в Сочи норвежек ждал оглушительный провал — пятое место с отставанием от победителей в 53 секунды. А ведь тогда за команду бежали и Венг, и Йохауг, и Бьорген. Есть ощущение, что и нынешней команде будет непросто рассчитывать на медали. Если только Йохауг не совершит очередное чудо.