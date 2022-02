«Валиева — абсолютная жертва». Реакция иностранцев на инцидент с российской фигуристкой

Камила Валиева сдала положительный тест на допинг. Уже официально. Злосчастная проба была взята РУСАДА 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, а 8 февраля аккредитованная ВАДА лаборатория сообщила, что в ней был обнаружен триметазидин. После этого фигуристка была отстранена от участия в Олимпийских играх, но в этот же день оспорила это решение. Однако МОК собирается опротестовать отмену отстранения и разрешение Валиевой продолжить Олимпиаду. Дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Ситуация неутешительная.

Мнение иностранных журналистов по этому поводу единодушно. Все они считают 15-летнюю Камилу жертвой, но при этом требуют её дисквалификации.

«Две вещи могут быть истинными одновременно: 1) Камилу нельзя винить в положительном результате теста. Виноваты взрослые и тренеры в её команде, но так же 2) её нельзя допускать до участия в личном зачёте», — говорится в твиттер-аккаунте подкаста Lutz Get Down to Business Podcast.

«Камила Валиева — абсолютная жертва в этом сценарии. Однако теперь, когда мы знаем, что она действительно сдала положительный тест, ей не могут позволить участвовать в соревнованиях. Это было бы самым абсурдным, оскорбительным и нелепым решением. В это трудно поверить.

Она жертва, как и все фигуристы, если их заставят соревноваться с 15-летней девочкой, прыгающей квады, зная, что её поймали на употреблении допинга и ничего не произошло. Да ладно, это было бы абсурдно», — считает спортивный блогер Фран.

«Самое печальное в этом мало связано с тем, кто и какую медаль получит в командном зачёте. Главное, что, каким бы ни было решение, 15-летняя Валиева навсегда останется в тени, даже если кто-то из её окружения признается, что дал ей лекарство и она ничего об этом не знала», — написал американский журналист Филипп Херш.

«Рад узнать, что Россия смогла отменить временную дисквалификацию своей спортсменки. Какой фарс. CAS необходимо быстро реагировать на апелляцию МОК.

Основываясь на том, что только что сообщили ITA, это дело уже не кажется таким сложным: у спортсменки положительный результат на запрещённое вещество и допинговое агентство её страны отменило её временное отстранение. Она должна быть дисквалифицирована», — пишет американский сценарист Джо Эрбентраут.

«Коротко о новостях про Камилу Валиеву: российская панель разрешила ей тренироваться и соревноваться — это шокирует! Теперь МОК собирается обратиться в CAS, чтобы отменить это решение и запретить ей соревноваться.

Валиева сдала положительный допинг-тест 25 декабря, выясняется всё 8 февраля. Что это? Величайшая допинговая нация со времён Восточной Германии? Они пытались это скрыть? Кто обронил мяч?» — пишет американская журналистка Кристин Бреннан.