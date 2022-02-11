В мире будут возмущены тем, что Россия снова не хочет признать свою вину. Стоит ждать новых санкций.

Допинг-история Валиевой – страшный удар по нашему спорту. Даже если Камила не виновата

Ситуация с Камилой Валиевой – критическая. Без преувеличения. И в глобальном смысле.

Наша 15-летняя чемпионка уже вынуждена закрывать лицо капюшоном и чуть ли не отбиваться от западных журналистов, которые просто кричат ей вслед: «Ты чистая?»

Вне зависимости от результатов расследований и апелляций, которые будут продолжаться и после Олимпиады, по российскому спорту нанесён новый страшный удар.

Даже если сама Камила совершенно ни в чём не виновата.

Но эмоции потом. Сначала – сухие факты.

Положительная допинг-проба была. Забор был сделан 25 декабря 2021 года, в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Обнаруженное вещество – триметазидин. Оно внесено в список запрещённых. За него серьёзно наказывают. При этом сообщается, что концентрация вещества была очень низкой. Допинг-пробы, отобранные в январе на чемпионате Европы и в феврале на Олимпиаде в Пекине, дали отрицательный результат. То есть речь не идёт о явном получении преимущества и уж точно – об автоматическом лишении России золота в команде. В ближайшие дни CAS рассмотрит апелляции МОК и ISU о снятии с Валиевой временного отстранения. Суд постарается успеть до старта турнира одиночниц. Но в любом случае речь пока идёт только о возможности Валиевой выступать, а не о судьбе золота в командном турнире. Даже если Камила выступит в турнире одиночниц (и даже если выиграет), её результаты на Играх могут быть аннулированы постфактум.

Многообещающим набор этих условий назвать нельзя. Конечно, на практике нередки случаи, когда спортсменам удаётся доказать, что запрещённое вещество попало в их организм случайно, но сделать это не так-то просто, как кажется. Словам в ВАДА и CAS не верят, даже словам олимпийской чемпионки. В суде нужно будет привести объективные доказательства.

Какие-то смягчающие обстоятельства не помогут. Сказать, что подмешали или заставили, уже нельзя. Точнее, можно, но дисквалификацию всё равно дадут. А ещё в этом случае интересна судьба тех, кто содействовал приёму запрещённого вещества несовершеннолетней спортсменкой.

Не будем торопиться с выводами. Но выглядит всё очень дурно.

Теперь к эмоциям.

Главная идея случившегося, если выразить всю её суть одним предложением, такова: главная звезда сборной России, выступающей в Пекине под белым флагом из-за допинговых нарушений в прошлом, попалась на допинге. Ну, приехали, что ещё сказать.

В России эта новость, конечно, вызывает разочарование и опустошение.

В мире – смех и злорадство. Ну это же действительно отличный повод посмеяться над нами и над нашими потугами очистить собственный спорт. Мы четыре года выступаем на Олимпиадах без гимна и флага, надеемся на то, что нам их вот-вот вернут. И тут – такое.

Да, всё это выглядит как-то очень «своевременно». Пока непонятно, почему декабрьская допинг-проба так «удачно» проявилась именно после победы в командном турнире. Но даже если мы допускаем мысль о том, что результат придерживали до нужного момента, надо понимать – этот положительный тест был. Это уже подтверждено официально. А если мы даём поводы нас наказывать, то соперники с удовольствием будут их использовать.

И если мы в России будем пытаться разобраться в ситуации, смягчать и учитывать все детали, то на Западе, скорее всего, будет сформирована простая и понятная позиция:

«У русских снова допинг. У чемпионки всего и вся. Да ещё и у несовершеннолетней. Русские же опять всё отрицают, неистово за неё сражаются и не хотят признать свою вину».

Крайне маловероятно, что сама Камила в чём-то виновата. Ей 15, она профессиональная спортсменка и, скорее всего, беспрекословно исполняет волю тренеров и врачей. Но положительный тест – это уже факт, и шанс, что её в итоге признают виновной, а её результаты на Играх в Пекине будут аннулированы, высок. И это будет превосходным поводом ужесточить санкции в отношении нашего спорта ещё на три-четыре Олимпиады.