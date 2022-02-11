«У нас война между своими!» Крик души скелетонистки Никитиной после провала на Олимпиаде

Российский спорт опять раздирают скандальные истории на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Самое обидное, что разборки происходят непосредственно между спортсменами и руководителями федераций, которые должны нести ответственность за выступление команды на главном старте четырёхлетия.

Сначала Роман Репилов после неудачного выступления в личном турнире публично прошёлся по Федерации санного спорта России, заявив о проблемах с финансированием перед Олимпиадой в Пекине. А спустя несколько дней в центре скандала оказалась Федерация бобслея и скелетона России.

Сегодня, 11 февраля, в Пекине у женщин состоялись первая и вторая попытка в соревнованиях по скелетону. Уже по итогам двух заездов российская команда потеряла все шансы на завоевание медалей в этом виде олимпийской программы. Лучшей из наших стала Юлия Канакина, расположившаяся в протоколе только на 13-й позиции. Двумя строчками ниже оказалась Алина Тарарыченкова, а худшей стала Елена Никитина, после двух заездов занимающая только 18-е место.

В запасе у Никитиной остаются ещё две попытки, в которых теоретически можно чуть улучшить свой результат, но, понятное дело, претендовать на завоевание наград на этой Олимпиаде уже невозможно. Отставание от текущего третьего места составляет почти полторы секунды. Это целая пропасть для скелетона. Для 29-летней Никитиной подобный результат в Пекине – грандиозный провал и личная катастрофа.

Четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2017, 2020, 2021), двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в личных соревнованиях (2016, 2021) и бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи является одной из самых титулованных спортсменок в женском скелетоне. Несколько лет назад Елена даже стала обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2018/2019.

Начало нынешнего сезона складывалось для россиянки успешно. В ноябре 2021 года она выиграла два этапа Кубка мира в австрийском Иглсе, благодаря чему вошла в число лидеров общего зачёта. Однако затем что-то произошло – этапы в Германии и Латвии сложились неудачно, и к Новому году Елена выпала из тройки лидеров Кубка мира. В начале января 2022 года Никитина снова поднялась на призовой пьедестал в немецком Винтерберге. В результате в Пекин россиянка отправилась в статусе третьего номера мирового рейтинга.

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Третьего! А не 18-го, на котором она расположилась после двух попыток на олимпийской трассе. После завершения второго заезда Никитина не смогла сдержать своего разочарования и написала эмоциональный пост в «Инстаграме», который можно смело назвать настоящим криком души российской спортсменки.

«Друзья, спасибо всем за поддержку. Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена ещё в середине сезона. Очень-очень сложно было всё преодолеть без последствий, я до последнего думала, что справлюсь с этим, но не получилось, к сожалению, я не робот. Я очень давно хотела всё рассказать, вне зависимости от результата. Завтра я просто проеду два заезда для себя. Как раньше, не пытаясь ничего никому доказывать. А просто насладиться процессом когда-то любимого мною дела.

Друзья, и ещё момент, как человек, который прошёл через этот опыт, хочу сразу им поделиться. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. И бегите от людей, которые при любой ошибке смешивают вас.

Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. У меня всё! Накопилось. Внутри, к сожалению, война. Война между своими. Которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время. Это самое страшное. Самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который в этом был замешан.

Самое страшное, что в тебе убивают любовь! Любовь к твоему спорту, спорту, которому ты посвятил свою жизнь! Я так люблю свою жизнь, и я никогда не буду причастна к этой грязи и ко всему этому. Да, я сегодня не справилась со всем происходящим. Но это не конец. Жизнь продолжается. Всем огромное спасибо за то, что вы рядом», – написала Никитина в «Инстаграме».

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«Для меня этот пост — неожиданность. Никакой войны нет. Думаю, что это просто нервы и разочарование от результатов», — в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» глава Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина отделалась максимально холодным и отстранённым ответом. Та самая Аникина, имя которой несколько недель назад уже находилось в центре ещё одной неприятной истории, связанной с российским скелетоном.

В конце января стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал один из лидеров нашей мужской команды Никита Трегубов. Российский спортсмен сразу же сказал, что представители федерации моментально сообщили ему, что в Пекин вместо него будет отправлен другой спортсмен – Евгений Рукосуев. Хотя у Никиты ещё была возможность сдать отрицательные тесты на коронавирус.

Также Трегубов рассказал, что после положительного теста на коронавирус его увезли с базы в Сочи и он был вынужден снять квартиру за свой счёт. Никита до последнего боролся за свою олимпийскую мечту и за свой счёт в том числе оплачивал и новые тесты на коронавирус. Аникину спросили, почему федерация не оплачивала тест Трегубова. «Я не в курсе. Пока идёт тестирование сборной и нет окончательных списков. Раньше 30 января будет точный состав», — парировала Аникина.

И снова мы видим максимально отрешённый от проблем спортсмена ответ руководителя его федерации. Подобное публичное противостояние спортсменов и федерации выглядит максимально странно и некрасиво. Стоит ли в этом случае удивляться, если на Олимпиаде у нас может не быть медалей? Жаль, что итогом подобного конфликта становятся разрушенные мечты спортсменов, на протяжении четырёх лет живущих мечтой об успешном выступлении на Олимпиаде.