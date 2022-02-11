Бедная девочка. Почему Камила Валиева — невинная жертва Олимпиады

В ситуации Камилы Валиевой будет немало пострадавших, но главной из них является сама спортсменка. 15-летняя девочка-вундеркинд приехала на свою первую Олимпиаду с большими надеждами, а уедет с грузом разочарования и грудой проблем. У воспитанницы «Хрустального» могут отнять любимое дело, которому она посвятила львиную долю времени, а вместе с тем и поставить крест и на дальнейшей жизни.

Но виноват в этом кто угодно, только не сама фигуристка. Камила доверилась близким людям, которые совершили серьёзную ошибку и загнали спортсменку в безвыходную ситуацию.

Валиева стала пешкой в большой политической игре. Она — невинная жертва Игр в Китае.

Валиеву всё-таки отстранят из-за допинга?

Новые подробности из дела Камилы Валиевой продолжают разочаровывать. Утром 11 февраля вышло официальное объявление о положительной допинг-пробе фигуристки. По данным Международного агентства тестирования (ITA), в анализе россиянки, взятом на чемпионате России — 2021, обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Решением российской национальной антидопинговой организации спортсменка была отстранена от участия во всех соревнованиях, включая Олимпийские игры в Пекине.

Впоследствии Валиева обратилась в дисциплинарный комитет РУСАДА, чтобы оспорить временную дисквалификацию. Функционеры пошли Камиле навстречу и сняли с неё все санкции, благодаря чему фигуристка продолжила тренировки, готовясь выступить в олимпийском индивидуальном первенстве. В настоящее время чемпионка Европы имеет право соревноваться на крупных турнирах в полном объёме без ограничений до тех пор, пока Спортивным арбитражным судом (CAS) не будет вынесено иное решение относительно её статуса на Играх в Китае.

К сожалению, дело идёт именно к этому. Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) собираются опротестовать отмену отстранения Валиевой в CAS. Вполне возможно, что 15 февраля фигуристка не выйдет на короткую программу в Пекине и будет исключена из списка участников.

«Будучи спортсменом, ты всегда следуешь советам тех, кому доверяешь»

Препарат, в применении которого обвиняют звезду нашего женского одиночного катания, предназначен для защиты сердца и мозга во время интенсивных нагрузок и очень напоминает по своему действию мельдоний. Да, тот самый, который три года назад хвалила Этери Тутберидзе, сокрушаясь по поводу его запрета. Тренер даже в шутку бросила, что ей придётся искать новое вещество для восстановления спортсменов.

«Мы знали дату последнего дня, когда можно пользоваться мельдонием. Затем мы должны были искать что-то другое, потому что спортсменам всё равно нужно давать какие-то витамины, которые им будут помогать восстанавливаться», — говорила Тутберидзе в интервью Познеру.

А сейчас именно на «двойнике» мельдония ловят одну из её учениц. И, сдаётся, сама Камила вряд ли была озабочена проблемами энергетического метаболизма нейросенсорных органов и нарушениями мозгового кровообращения. 15-летняя девочка наверняка и слов-то таких не знает, а значит, вина за произошедшее автоматически ложится на взрослых, которые работают с ней.

Фигуристка находится под тщательным присмотром своих тренеров и врачей, и непонятно, почему никто из них не заметил перемен в состоянии подопечной, если предположить, что она в одиночку занялась самолечением. Если же Камила, которая полностью доверяет своим наставникам и безоговорочно выполняет их требования, употребляла сомнительное средство по чьей-то указке, то ответственность должны нести эти люди.

В конце концов, триметазидин может стать терапевтическим исключением, если ввести данные о его использовании в систему ADAMS. Но раз поднялась такая шумиха вокруг теста Валиевой, то этого никто не сделал и поставил под удар совсем юную фигуристку. Камила оказалась заложницей ситуации.

«Будучи спортсменом, ты всегда следуешь советам тех, кому доверяешь. В данном случае она, вероятно, послушала своего тренера и врачей. С самого раннего возраста тебя учат доверять им, они знают, что для тебя правильно, а что нет. Чтобы выучить четверные прыжки, Камиле потребовались бесконечное усердие и отвага. Никакой допинг не помог бы ей добиться этого. И уж точно не добавил бы ей артистической харизмы. Это позор, и ответственные взрослые должны быть отстранены от спорта навсегда! То, что они сознательно сделали с ней, если это правда, бесчеловечно и заставляет моё сердце бесконечно плакать», — так описала ситуацию с Валиевой двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт.

Репутация Валиевой окончательно испорчена

Скандал, в центре которого оказалась Камила, станет драматическим поворотным моментом в начале её перспективной карьеры. Очистить репутацию фигуристке даже при условии, что её каким-то чудом оправдают, будет очень сложно. Никакие золотые медали не сбросят тени с её карьеры. Причём длиться это будет не только в спортивные годы, но и после смены рода деятельности.

Самое ужасное в этой ситуации, что вина Камилы минимальна. Она доверилась не тем людям и поплатилась. А также стала пешкой в жестокой политической игре. Пока большие дяди в вычурных кабинетах делают ходы, чтобы насолить друг другу, фигуристка вынуждена терпеть унижения со стороны иностранных журналистов и фанатов, прятаться от камер и слышать, что она позорит весь спорт.

На самом же деле Валиева — невинная жертва этой Олимпиады. И ей нужно оказать максимальную поддержку в этот непростой период. Бедная девочка.