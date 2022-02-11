«Пять дней не мог выбросить Большунова из головы». Как финский лыжник зарядился на победу

Индивидуальная лыжная гонка на 15 км среди мужчин на Олимпиаде в Китае завершилась победой финского спортсмена Ийво Нисканена, который был просто вне конкуренции. Второе место занял Александр Большунов, а топ-3 замкнул норвежец Йоханнес Клебо, продемонстрировавший шикарную скорость в последней трети гонки.

Большунов воспринял серебро стоически – в восторге не был точно. Впрочем, Александра можно понять, ведь ради «классики» он пропустил спринт и надеялся на золото. Но увы! Однако Большунов не склонен унывать и дал понять, что от него можно ждать и новых наград.

«Никаких ощущений. Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался навязать борьбу, однако немного не получилось.

На сто процентов пропуск спринта бы помог, если бы сегодня я выиграл. Но второе место — это не так уж и плохо. Тем более в такой сильной компании и на Олимпийских играх. Есть ещё гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.

На вопрос о том, что он стал рекордсменом среди российских лыжников, Александр ответил коротко и с улыбкой: «То ли ещё будет!»

Намного более эмоциональным был Йоханнес Клебо, буквально вырвавший бронзу на последних километрах дистанции. Норвежец признался, что рад медали. И действительно, нынешняя гонка – далеко не самая любимая у титулованного норвежца, так что восхождение на пьедестал для него – большой успех.

«Я доволен. Для меня сегодня третье место равносильно золоту. Выходит, я и в дистанционных гонках неплох. Это особенный момент. Потрясающее чувство. Конечно, после победы в спринте я почувствовал облегчение. Моим планом было сегодня просто выйти и выступить. Решил выбрать такой номер, чтобы стартовать пораньше. Хотел идти сам по себе, бороться именно с собой, а уже потом смотреть, какие будут итоги. Думаю, мой план вполне себя оправдал», – сказал Клебо.

А победитель гонки Ийво Нисканен и вовсе пустился в откровения и рассказал, что мысли об Александре Большунове не покидали его несколько дней.

«Россияне были очень сильны в скиатлоне, и я, должен признаться, не мог выбросить из головы Большунова пять дней. Теперь моя голова свободна, его там больше нет. Я беспокоился по поводу скорости в скиатлоне, но 15 километров классикой – идеальная для меня гонка», — сказал олимпийский чемпион.

Что же, теперь Ийво может успокоиться, для него все переживания – пройденный этап.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал серебро Большунова, отметив, что очередная награда ставит его в один ряд с легендарным Николаем Зимятовым.

«Зимятов — четырёхкратный олимпийский чемпион и «король лыж». Хоть Саша и обогнал его по количеству медалей. Но то, что Большунов на одной ступени с Зимятовым, это точно», — отметил журналист.

Аналогию с достижениями Зимятова провёл и тренер Большунова Юрий Бородавко, который также прокомментировал выступление подопечного.

«Саша обогнал Зимятова по количеству медалей? У Николая Семёновича есть звание «короля лыж». Их все знают. Это следующий рубеж, к чему нужно стремиться Большунову. Серебряная медаль тоже дорогого стоит. Много было травм, много факторов, которые мешали Саше подойти в лучшей форме. Два подиума Олимпиады и его достижения доступны только великим лыжникам. Пусть он бегает и радует нас. Потом история определит его величие», — сказал специалист.

Большунова похвалила и прославленная трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, подчеркнувшая, что такому сопернику, как Нисканен, проигрывать не стыдно.

«Расстроилась, что не бежал Дениска Спицов — он очень мне нравится. Обидно, что у Большунова серебро, тем более 15 км «классикой» — это его дистанция. Нисканен очень сильно готов, находится в потрясающей форме. Жаль, что Саша немного проиграл, но Нисканену — точно не стыдно. В любом случае медаль — это классно. Большунов хорошо готов. Очень здорово выступают наши лыжники, огромные молодцы. Почти ни дня нет, чтобы они выступили без медалей. Гордость за нашу команду», — сказала Резцова.