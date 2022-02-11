«Меня будто ударили ножом в спину». Громкий скандал в мужской сборной Норвегии по лыжам

В сборной Норвегии по лыжным гонкам разгорелся громкий скандал. Эмиль Иверсен, не попавший в состав команды на классическую разделку, выразил недовольство таким решением руководства. Спортсмен подчеркнул, что ему обещали место в сборной на эту гонку, однако в итоговый список участников он не попал.

«Разве теперь я могу верить людям?»

Иверсен в интервью NRK отметил, что утратил доверие к людям, занимающим высокие посты в команде. При этом Иверсен понимает, что дальнейшее сотрудничество под угрозой.

«Если бы меня изначально не включили в состав команды, я не был бы разочарован. Но сам процесс и путь к такому решению… Это было довольно неприятно для меня. Чувствую, будто меня ударили ножом в спину. Мне обещали место в команде. Я шокирован. Чувствовал себя важным и хорошим командным игроком. Не могу понять, чем заслужил всё, что произошло за последние 24 часа.

Очень тяжело пережить такое отношение со стороны руководства сборной. Они не оправдали моё доверие. Разве теперь я могу верить людям, которые находятся во главе команды? Эта уверенность значительно ослабла. Я никогда не испытывал ничего подобного в своей жизни. Мы, спортсмены, привыкли к серьёзной конкуренции. Некоторые заслуживают большего, чем другие. Мы живём с этим. Но трудно подобрать слова после таких поступков людей, с которыми работаешь каждый день. Теперь могут быть последствия в плане дальнейшего сотрудничества. Не знаю, что меня ждёт в будущем.

Кто точно не виноват, так это мои товарищи по команде. Буду переживать за них. Я их очень люблю. Не могу сейчас вернуться в Норвегию, поэтому буду болеть за товарищей, а не портить атмосферу в команде».

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отказался обсуждать внутрикомандные дела.

«Я не комментирую внутренние процессы команды. Мы с Эмилем решим этот вопрос, многое мне кажется непонятным», — сказал Бьервиг.

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю встал на сторону Иверсена.

«Эмиль говорит, что ему обещали место в команде. Он ехал в Китай, держа в уме это обещание. Как я понял, он думал о гонке на 15 км, но затем его не включили в состав. Это свидетельствует о плохой коммуникации внутри команды, и это меня очень удивляет. Не знаю, кто там что сказал, но такого быть не должно. Не за несколько часов до важного олимпийского старта», — отмечает Сундбю.

А вот партнёр Иверсена по сборной Пол Голберг был не рад, что Эмиль обратился к представителям СМИ.

«Я совру, если скажу, что слова Иверсена ни на что не повлияли. Думаю, это грустно, когда что-то подобное происходит на таком уровне. Понимаю, что Эмиль почувствовал себя несправедливо обиженным, и это неловко. У нас команда, мы выступаем на Олимпиаде и зависим друг от друга. Я бы хотел, чтобы мы сохранили некоторые вещи внутри коллектива, а не выносили на обозрение общественности».

Год назад Иверсен стал чемпионом мира в результате скандала

В 2021 году Иверсен завоевал золото в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Изначально норвежский спортсмен финишировал на втором месте, однако впоследствии его признали победителем. Дело в том, что победивший Йоханнес Клебо заработал дисквалификацию. Многократный олимпийский чемпион создал на финише помеху Александру Большунову, в результате чего россиянин сломал палку. В итоге Иверсену вручили золотую медаль, Большунову — серебряную.

«То, что тогда произошло, было чистой случайностью. Думаю, больше всего Йоханнеса раздражает, что он был вторым на финишной прямой. Он должен был быть первым и вполне мог бы им и быть. Большунов — не самый славный парень на свете. Неудивительно, что Александр находится в серой зоне, он не может просто взять и смириться с золотом Клебо. «Мне глубоко плевать на то, что думает и делает Большунов. Больше мне про него совершенно нечего сказать», — отметил тогда Иверсен.

После гонки Большунов плакал от разочарования, ведь на момент контакта с Клебо он лидировал. Естественно, дисквалификация Клебо не изменила настроение лидера мужской сборной России, поскольку Саша всё равно остался без золота.