Пример для Валиевой. Как нелепый допинг-скандал сделал сильнее Семёна Елистратова

История с мельдонием испортила нашему шорт-трекисту целый сезон. Но он вернулся и выиграл две медали Олимпиад. Одну из них — в Пекине.

Последние пару дней все спортивные события Олимпийских игр перебиваются одной, но по-настоящему большой темой. В допинг-пробе звезды мирового фигурного катания россиянки Камилы Валиевой найден запрещённый препарат. Сама девушка держится и делает своё дело, но при этом выглядит настоящей жертвой обстоятельств, интриг, безалаберности – тут уж кому как больше нравится. Но Камиле не стоит унывать. Шесть лет назад в ВАДА пытались замарать имя другого нашего титулованного спортсмена – известного шорт-трекиста Семёна Елистратова.

Случилось всё в 2016 году. К тому моменту авторитет Елистратова в мировом шорт-треке был незыблем. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира в индивидуальных соревнованиях в 2015-м, многократный призёр чемпионатов мира и континентальных первенств. Более того, в январе 2016-го Семён триумфально выступил на домашнем чемпионате Европы. Тогда он завоевал три медали высшей пробы и серебро.

Казалось, что очередной олимпийский цикл проходит блестяще. Нет-нет, а уже можно было строить какие-то планы на Пхёнчхан. Но в марте 2016 года над репутацией и всей карьерой блестящего спортсмена нависла серьёзная угроза. Громыхнул мельдониевый скандал.

Дело в том, что в сентябре 2015 года препарат, популярный у российских спортсменов, был внесён в список запрещённых. При этом постановление вступало в силу с 1 января 2016 года. Считалось, что мельдоний выводится из организма через 4-6 часов после приёма лекарства. Однако, как оказалось, при применении высоких доз следы вещества могут оставаться в организме на протяжении месяцев. Всё это сыграло злую шутку с десятками спортсменов – Екатерина Боброва, Павел Кулижников, Александра Маркина, конечно же, Мария Шарапова. Вот неполный список тех, кто столкнулся с проблемами из-за мельдония. В этот «реестр» попал и Елистратов. В итоге Семён пропустил чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле, и это после невероятного выступления на первенстве мира! Год, который начинался так здорово, обещал превратиться в кошмар. Всё рушилось буквально на глазах из-за нелепого скандала.

Но через 1,5 месяца всё закончилось так же быстро, как и началось. Именно тогда специалисты пришли к выводу, что срок вывода мельдония при использовании высоких доз всё-таки больше, чем предполагалось. Тогда же была установлен и лимит допустимой концентрации препарата в организме. Всё это привело к тому, что имя Елистратова было очищено. И хотя наш топ-спортсмен потерял много времени, но хотя бы избежал дисквалификации и остался в сборной.

В скором времени уфимец вернулся к соревнованиям и снова начал штамповать победы. На Олимпиаде в Южной Корее он завоевал бронзу, на нынешних играх в Пекине Елистратов повторил успех и стал уже трёхкратным медалистом Олимпийских игр. Невзирая на все возникшие трудности, 31-летний россиянин по-прежнему в топе.

К ситуации шестилетней давности же он относится философски.

«Я хочу встать на сторону врачей. Это ни в коем случает не их вина, потому что они всегда нас предупреждают. Эта информация о запрете мельдония появилась ещё летом. Я его не пил, не употреблял. Готов это подтвердить 1000 раз, перед крестиком, который ношу, перед обручальным кольцом. Сейчас для меня это какой-то жизненный отрезок, который мне нужно было пройти, чтобы стать сильнее. Было и прошло. Это хороший урок для меня, для моей семьи, для друзей… По истечении какого-то времени, когда эта история уже закончилась, я благодарен судьбе, что так случилось. На многие вещи я взглянул по-другому. Мне нужно было через это пройти, я прошёл».

Что же, надеемся, такой же путь через тернии к звёздам проделает и Валиева. Камиле осталось набраться терпения, мужества и надеяться на благоприятный исход. А уже после того, как всё закончится, она получит возможность доказать, что ей нет равных.