«Мой самый страшный кошмар». Как нечаянный стриптиз лишил французов золота Олимпиады-2018

Пападакис и Сизерону не хватило меньше балла до победы в Пхёнчхане. Их поражение предрешил казус с платьем Габриэлы.

Когда эксперты говорят, что на Олимпийских играх может произойти всё что угодно, они не преувеличивают. Пападакис и Сизерон не дадут соврать. Знаменитые французские фигуристы искромётно ворвались в элиту танцев на льду и уверенно шли к победе на своей дебютной Олимпиаде в Пхёнчхане. Им даже были не страшны многоопытные и титулованные соперники из Канады Тесса Вирчу и Скотт Мойр — дерзкие Габи и Гийом были намерены их победить. И главное, у них было всё для этого. Всё, кроме удачи.

Поражение французских фигуристов предрешил казус, который случился с ними в коротком танце. Прямо посреди программы платье Габриэлы расстегнулось, из-за чего у девушки оголилась грудь.

Драму, пережитую в Пхёнчхане, фигуристы ещё долго не могли отпустить.

Костюм может подвести в ответственный момент

Фигурное катание – это вид спорта, где оценивается не только техническая сложность исполняемых элементов, но и визуальная составляющая. Для судей важны абсолютно все детали: как спортсмен передаёт музыкальную композицию, какими артистическими средствами владеет, как это сочетается с его внешним видом. Требований к костюму тоже существует множество. Например, если какая-то деталь упадет на лёд, то спортсмен получает штраф в минус один балл. Так дважды страдала фигуристка Елена Ильиных. Сначала на Олимпиаде в Сочи с их дуэта с Никитой Кацалаповым сняли балл из-за маленького перышка, которое в процессе проката плавно приземлилось на лёд. А потом, уже в дуэте с Русланом Жиганшиным, она не попала на чемпионат мира – 2017 из-за упавшего с её руки браслета на чемпионате России.

Порой проблемы с костюмом не несут снижения в оценках, но подводят в самый ответственный момент. И, конечно, это отражается на артистической составляющей проката. Какое уж тут попадание в образ, когда фигурист или фигуристка думают, как бы не показать лишнего.

В такую ситуацию попадала, например, Екатерина Рублёва, когда порвавшаяся лямка на платье оголила её грудь. Девушка не смутилась и продолжила прокат. Но самый известный случай, который стоил спортсменам победы, произошел на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Противостояние внутри группы

Олимпийский сезон-2017/2018 проходил в яркой борьбе между двумя танцевальными дуэтами. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон шли к своему первому олимпийскому золоту. Они были безусловными лидерами в танцах на льду последние несколько лет. Все специалисты говорили об их будущей победе как о свершившемся факте. Однако карты им спутали вернувшиеся в 2016 году после паузы в карьере олимпийские чемпионы Ванкувера Тесса Вирчу и Скотт Мойр. После Игр в Сочи, где в личном зачёте они уступили Мэрил Дэвис и Чарли Уайту, ребята сменили тренеров и оказались в группе со своими главными соперниками.

Обе пары говорили, что их только подстёгивает соперничество на льду, однако их тренеров от критики это не избавило. Мари-Франс Дюбре и Патриса Лозона обвиняли то в лояльности к своим соотечественникам, то, наоборот, в большем внимании к французской паре. На какое-то время они даже перестали давать интервью.

Следить за противостоянием Пападакис/Сизерона и Вирчу/Мойра было безумно интересно. Они с завидным постоянством били рекорды друг друга. Оба дуэта имели абсолютно разный стиль катания, но одинаково качественный контент. Борьба нервов достигла своего предела на льду корейского Пхёнчхана.

«Это одновременно вина всех и никого конкретно»

На короткую программу Габриэла и Гийом выходили на лёд зная, что их соперники прекрасно откатали свою зажигательную латину и установили мировой рекорд. Но их это не смущало. Французы были готовы дать бой и показать ещё более высококлассное катание. Однако беда пришла откуда не ждали. Практически в самом начале танца из-за неловкого движения Габи от костюма отлетела застежка, на которой он практически и держался. Девушке пришлось докатывать танец с голой грудью.

«Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это всё, что я могла сделать», – сказала Пападакис.

Гийом же добавил: «Это одновременно была вина всех и никого конкретно. Так что мы были уверены и готовы. Мы разместились на льду, музыка зазвучала, и это случилось. Я почувствовал, как воротник разъединился под моей рукой. Я быстро посмотрел, в каком состоянии находится Габриэла. Когда увидел, что она продолжает, сделал то же самое».

Мыслей остановиться, прервать прокат у пары не было. Но это выбило их из канвы танца. Спортсмены зажались, допустили помарку на твиззлах и их итоговая оценка оказалась ниже, чем у их главных конкурентов.

Пара не могла поверить в случившееся, день до произвольного выступления они провели в слезах, отказываясь общаться даже с самыми близкими людьми. Но лидеры на то и лидеры, чтобы уметь собираться даже в самые сложные моменты. Тем более что отыгрывать отставание своим потрясающим произвольным танцем французам было не впервой.

«На каждом элементе мы хотели, чтобы они ошиблись»

Олимпийский прокат «Лунной сонаты» Пападакис и Сизерона покорил судей. Спортсмены откатались на одном дыхании, выступив даже выше своих способностей. Как результат – мировой рекорд, высочайшие оценки в истории. Оставалось ждать, как выступят соперники. Но Вирчу и Мойр не дрогнули. С каждым движением их страстного танго надежда французов на золото таяла. Чуть позже Габриэла ошеломила всех признанием: «Я помню, что следила за каждым их элементом. И на каждом элементе мы хотели, чтобы они ошиблись, а они ни разу не ошиблись».

Даже несмотря на то, что в произвольном танце Вирчу и Мойр получили оценки ниже, чем Пападакис/Сизерон, по сумме обладателями золота оказались именно канадцы. Они стали первыми в истории трёхкратными олимпийскими чемпионами с учётом командного первенства, которое выиграли за несколько дней до этого. Габи и Гийому всего лишь балла не хватило до победы. Откатай они короткий танец более раскованно, стали бы олимпийскими чемпионами.

Поражение в Пхёнчхане заставило французов остаться на ещё на один четырёхлетний цикл.

«Нам всё ещё трудно принять наше второе место. Мы гордимся нашей работой и нашей стойкостью. Но цвет нашей медали? Нет. Люди, которые говорят: «Серебряная медаль, это здорово! Почему ты несчастлив?». Потому что она связана с травмой. Вот почему», — говорил Гийом.

В Пекине Пападакис и Сизерон намерены закрыть пхёнчханский гештальт и впервые в карьере стать олимпийскими чемпионами. Что-то подсказывает, что на этот раз они свой шанс не упустят.