«Я ещё вчера сказал, что мы выиграем». В России – ликование после золота в лыжной эстафете

Женская сборная России по лыжным гонкам одержала феерическую победу в эстафете 4x5 км. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова на 18,2 секунды опередили ближайших преследовательниц – немок. Тройку лучших замкнули представительницы Швеции.

Победой российской команды восхищаются эксперты-соотечественники.

«Все огромные молодцы! Каждая прошла очень грамотно весь этап, — анализирует олимпийский чемпион Сочи-2014 в марафоне Александр Легков. – Степанова просто умница. Так идеально разложиться дистанции, так идеально пройти свой этап. В 21 год! Это просто супер. Понятно, что ей помогали тренеры, но она огромная молодец. Все умнички. Вся страна будет говорить об этом. Весь мир в шоке от нашего счастья. Пусть знают, что мы самые сильные! У нас была лучшая команда сегодня. Я ещё вчера сказал, что мы выиграем. Правда, почти никому не говорил об этом. Но кому сказал — это знают».

«Девчонки — огромные молодцы, всех поздравляю! – говорит лыжница Наталья Матвеева. – Вся Россия радуется такой победе. Сами знаете, так давно — аж с 2006 года у нас не было олимпийской медали. Было очень приятно смотреть эстафету. Вероника Степанова «выгрызала» свой этап: было видно, что она не бросалась, контролировала ситуацию и грамотно распределила силы. Наконец-то наши девушки олимпийские чемпионки!

«Сегодня у нас сразу четыре олимпийские чемпионки появились в стране, — констатировал в беседе с «Чемпионатом» серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных. – Это радует, это классно. Доказали в очередной раз, что мы можем. Смотрите, мы женским составом можем, не то что мужским! Девчонки, конечно, порадовали.

Опасения всегда есть, но на последнем этапе надеялся, что Вероника не отпустит немку, хотя и просвет небольшой был. В итоге она за один поворот на последний круг отыграла у немки очень много, прямо в один поворот на стадионе. Уже было видно, что догонит и всё будет нормально. И по ходу она была лучше».

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин не смог сдержать эмоций: «Я вас всех поздравляю! Девчонки молодцы, Вероника — супер, классный боец. И всех девчонок тоже поздравляю! Просто феерично, наконец-то появилось четверо чемпионок!»

«Самые лучшие и сильнейшие наши девчушки! – восклицает трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова. — Эта победа до слез. Сегодня просто праздник. Девчонки — наша гордость, низко кланяюсь им! Это было очень классно и сильно».

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв отметил вклад в победу президента ФЛГР Елены Вяльбе: «Это лучшая мотивация для всех вставать на лыжи! Такая победа — это супер. Девушки просто герои! Отлично провели гонку. Это победа нашей лыжной школы и её федерации, победа Вяльбе. Спорт развивается. На сегодняшний день лыжи — наша гордость».

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Чемпион мира и трёхкратный олимпийский призёр Максим Вылегжанин отметил, что эстафетный триумф вывел женские лыжи в России на новый уровень. «Победа, золото – всё сложилось для наших лыжниц. Это долгожданная победа, мечта всех стать олимпийскими чемпионами. Особенно в женских лыжах. Это, наверное, тот период, когда лыжные гонки у наших женщин поднялись на высокий уровень, который был во времена, когда бегала Елена Валерьевна Вяльбе» — заявил Вылегжанин.

Завтра поддержать эстафетный успех российских женщин попытаются мужчины. Елена Вяльбе уже объявила состав на гонку 4х10 км. Команду Олимпийского комитета России представят по этапам Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.