«Хотелось всех расхреначить!» Невероятные эмоции Ступак после золота России в эстафете

12 февраля сборная России завоевала третью золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине! И снова успех сопутствовал нашей потрясающей лыжной команде. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова не знали себе равных в эстафете 4x5 км.

Эта победа стала первой для российских лыжниц в эстафете на зимних Олимпиадах с 2006 года. Предыдущая золотая медаль в этой гонке у России была добыта на Играх в Турине – тогда за команду выступали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

Что же сами спортсменки говорили после головокружительного успеха?

«Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было»

«Хотелось бы второй круг получше пройти, но торкнуло. Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было», – цитирует Ступак «Матч ТВ».

«Я чуть не расплакалась перед финишем…»

«Мы настраивались на золото, я верила. Мне кажется, все мы заслужили эту медаль. Мы очень рады», – сказала Сорина в эфире телеканала «Россия 1».

«Последние метры перед финишем? Я чуть не расплакалась, понимала, что вот она медаль. Эмоции невозможно передать», – поделилась впечатлениями Степанова.

«А мы расплакались. Я книгу напишу и прочитаете потом. Всё было сложно. У всех нас был сложный путь. Мы не очень долго обсуждали этот момент, чего хотим. Но все понимали, зачем мы сюда приехали», – добавила Ступак к словам подруг по команде.

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«Чувствовала, что мы выиграем эту эстафету»

«Я не переживала. У меня была задача просто бежать свою гонку – 5 км, как будто с раздельного старта. Неожиданность была для меня в том, что нам передали эстафету вместе с немкой. Это было мне на руку, так как на спуске хотелось отрабатывать вместе. Я пыталась убежать на подъёме, но на спусковых частях у меня не получалось сохранить отрыв: может быть, где-то лыжи плохо сработали, где-то я плохо прохожу спуски. Задачу ставила выше – хотелось убежать.

У меня укладывается в голове мысль о том, что я олимпийская чемпионка. Я настраивалась на это и верила в победу. Конечно, нельзя заранее вешать медали на шею, но я чувствовала, что мы выиграем эстафету. Окончательно это поняла, когда Вероника начала бежать свой этап, и я увидела, что отрыв не сокращается от шведок. Я понимала, что финиш она не отдаст. Я знала, что на финише немки не будут нам соперницами.

У меня не было опасений насчёт того, что я не попаду в состав. Если бы сегодня было серебро, то я была бы не так удовлетворена, как золотой медалью, потому что олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль. Я верила в команду и была уверена в Веронике. Когда они уходили с немкой, я была уверена, что она не отдаст эту победу. Елена Валерьевна сказала, что мы молодцы и умнички. Сегодня все до слёз были рады», – сказала Сорина на пресс-конференции

«Отпустила разделку и оставила её в прошлом. Сегодня мы победили»

«Перекрыла ли эта гонка ту десятую долю секунды, которая была на разделке? Я не хочу отвечать на этот вопрос, если честно. Я отпустила эту ситуацию и оставила её в прошлом. Сегодня мы победили», – сказала Непряева на пресс-конференции.

«Я хочу танцевать после победы, но негде. Сегодня мы погуляем, а дальше всё»

«Я благодарила господа бога, вселенную, себя, девчонок, всех потому, что я понимала: это история, и мы заслужили и очень хотели, мы для этого ехали сюда. Мы не считали себя фаворитами и не читали что пишут в комментариях, но считали, что можем выиграть, и мы говорили об этом. Это не было самоцелью, хотелось испытать себя. Настрой был очень крутой и злой. Мне прямо хотелось расхреначить всех, но на втором круге начало пошатывать, однако лыжи хорошо катили, был запас.

Я если чувствую силы в себе, то поеду сразу, а если не ощущаю, то буду отсиживаться. Я ощутила силы и желание, что хочу эту медаль! Я хочу именно золотую. У меня уже есть две бронзы, а я хочу золото, и оно у меня сегодня будет. Я хочу танцевать после победы, но негде. Олимпиада удалась. Сегодня мы погуляем, а дальше всё! Надо настроиться на командный спринт!» – сказала Ступак на пресс-конференции.

«Наконец-то всех прорвало! Все просто молодцы»

«Все просто молодцы! Чётко справились с заданием, не поддались эмоциям. У Тани были сложности, но это не принесло много проблем. Вероника Степанова показала себя классным бойцом. Очень мудро прошла дистанцию и зрело провела финиш. Наконец-то всех прорвало!» — сказал тренер сборной России Юрий Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Степанова точно знает, где и когда ей надо выступить»

«Не удивились, что немки долго держались. Мы знали, что у них достаточно сильная команда. Был вопрос по Крель, насколько она сейчас сильная. Потому что она не показывала высоких результатов тут, и лучшие её гонки в спринте. Дистанция 5 км тем и интересна, что нельзя точно по (длинным) дистанциям сказать, кто из спортсменок лучше пробежит 5 км. Также нельзя по спринту сказать, кто пробежит лучше 5 км.

Вероника может и 10 км хорошо пробежать, она в этом году показывала. И мы знали, что для неё спринт – слишком короткая дисциплина, там много зависит от удачи. Здесь ей удача не улыбнулась, потому что её забег был гораздо медленнее, чем первый забег. Только удача могла ей помочь. Но мы знали, что 5 км – это её коронная дистанция на данный момент. И мы больше готовились к спринту и к пятёрке, чем к десятке.

По движениям было видно, что Вероника абсолютно сознательно не кинулась за немкой. Она сразу почувствовала ту скорость, с которой надо идти. Менее опытная спортсменка могла бы просто кинуться за немкой, а немка пошла быстрее всех, быстрее преследовательниц и Вероники. А Вероника по скорости начала как группа, которая была за ней. В конце длинного подъёма на первом круге она стала прибавлять и догонять немку.

Все эмоции были внутри до гонки. Были переживания, потому что для победы в эстафете все девчонки должны сработать без сбоев. Чтобы ни один спортсмен не просел на своём этапе. Это была самая непредсказуемая эстафета за последние годы на крупных турнирах», — сказал тренер сборной России Егор Сорин.