«Мы положим конец доминированию Норвегии». Дерзкая Степанова – новая звезда нашего спорта

Женская лыжная эстафета на зимней Олимпиаде получилась максимально напряжённой. Россия лидировала после первого этапа, но потом включились поймавшие кураж немки: к заключительному этапу россиянки были вторыми, отставая на пять секунд. Последний этап достался 21-летней Веронике Степановой: да, мы знали про её спринтерские качества, но такая ответственность в столь юном возрасте? Тем не менее россиянка буквально «растоптала» соперницу, приехав на финиш в гордом одиночестве — золото!

А что мы вообще знаем о замечательной дебютантке Олимпийских Игр?

Наша лыжница принадлежит к камчадалам — малочисленному коренному народу России. Она начала заниматься лыжами в первом классе и быстро прогрессировала. Несмотря на юниорские успехи, Веронику очень плавно подводили к «взрослым» стартам: в 2020 году Елена Вяльбе личным решением оставила девушку в юниорах, чтобы немного поберечь, и не зря: девушка выиграла золото первенства мира в гонке на 5 км свободным стилем.

В марте 2021 года Степанова наконец дебютировала на Кубке мира, а уже в декабре завоевала первую медаль – именно её финиш принёс России историческую победу в эстафете.

«Что касается доминирования норвежек и шведок, я думаю, мы скоро положим этому конец. Я, собственно, уже не вижу этого доминирования – за исключением особого случая Терезе Йохауг, но ближе к Олимпиаде-2026 мы начнем её догонять и перегонять. Может быть, не я лично – длинные дистанции не мой конек, но нынешние российские юниорки точно», – амбициозно говорила Вероника после победы на Кубке мира.

Степанова успела прославиться не только на спортивном поприще. Она вообще самая яркая представительница молодого поколения наших лыжниц – открытого и общительного. Девушка не боится выражать своё мнение, дружит с зарубежными соперницами, пишет стихи, а ещё очень активно и дерзко ведёт свой «инстаграм», где у неё сразу два аккаунта. Свою вторую страничку Вероника сделала юмористической — шутит она действительно удачно, в том числе и в общении с болельщиками. А вот те иногда обижаются и критикуют лыжницу за излишнее, как им кажется, стремление к популярности.

«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да — проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России. Это обидно, но я стараюсь сделать всё, чтобы исправить эту ситуацию. Для меня соперницы — не норвежки и шведки, а биатлонистки. А если брать больше — звёзды шоу-бизнеса, тиктокеры. Мы боремся за внимание аудитории», – написала Степанова после победы в эстафете на Кубке мира.

Болельщики даже потребовали «отобрать телефон» у Степановой. Грозная Елена Вяльбе, кстати, на скандал никак не отреагировала. Зато президент Федерации лыжных гонок России жёстко оценила Веронику чуть позже, когда девушка внезапно пропустила «Тур де Ски» из-за болей в животе.

«Не хотела бы из Степановой делать звезду. Да, она пробежала хорошо в эстафете, но это пока не говорит о том, что она лидер и что мы должны около неё плясать», – сказала Вяльбе.

Стоит отдать должное Степановой: несмотря на молодость и дерзкий характер, она отреагировала на слова Вяльбе очень спокойно: «Звезда – это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь», – написала спортсменка в «Инстаграме». Также Степанова ответила Дмитрию Губерниеву, который заявил, что главное не перечить Вяльбе и во всём с ней соглашаться. «Не вижу причин расстраиваться, когда она права», – подчеркнула Степанова.

Пожалуй, теперь мнение Елены Валерьевны может измениться — Вероника Степанова точно стала звездой нашего спорта, добыв яркую победу на Олимпиаде.

Конечно, для юной красавицы сейчас очень важно «не задирать нос», но есть ощущение, что Веронике это не грозит. Перед нами талантливая и умная девушка, искренне переживающая за свой вид спорта. Ну а мы желаем лыжнице только побед — в том числе и на Олимпиаде в Пекине. Степановой по плечу ещё не раз порадовать российских болельщиков.