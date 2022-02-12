Российские фигуристы выдали лучший танец в карьере, но проиграли. Золота не будет?

На фоне громкого допингового скандала с Камилой Валиевой многие забыли, что соревнования на Олимпиаде вообще-то продолжаются. Танцоры на льду позволили любителям фигурного катания немного отвлечься от грустных мыслей и погрузиться в настоящую эстетику. Все фигуристы показали эффектные, зажигательные уличные танцы. Но больше всего российские болельщики, безусловно, переживали за наших. Представителям сборной ОКР в нынешней ситуации выступать особенно тяжело. Но ни одна из наших пар не поддалась давлению.

Особенно стойко держатся Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В любой момент они могут лишиться командного золота, поэтому делают всё, чтобы побороться за золото личное. В ритм-танце россияне выдали лучший прокат в карьере и показали, что больше американцам проигрывать не намерены.

Но борьба с французами ожидается ожесточённая. И пока она складывается не в нашу пользу.

Дэвис и Смолкин справились с давлением

Первые разминки танцевальных соревнований выдающимися прокатами не порадовали. На общем фоне выделились поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев, сумевшие первыми перешагнуть планку в 70 баллов. Меньше повезло вице-чемпионам мира среди юниоров Марии Казаковой и Георгию Ревии. Грузинские фигуристы, тренирующиеся в Подмосковье под руководством Дениса Самохина и Марии Боровиковой, выдали эффектный прокат, но получили за него всего 67,08 балла.

Российские болельщики ждали, когда на лёд выйдут серебряные призёры чемпионата страны Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В последние дни фигуристы находились под неимоверным давлением из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой. Диана так и вообще наблюдала за всей этой ситуацией от первого лица, ведь её мама — Этери Тутберидзе. Наверняка девушка переживала и за Камилу, и за свою маму. Но в прокате она отбросила эмоции в сторону. Дэвис и Смолкин выдали эффектный прокат короткой программы, из спокойных ребят в жизни превратившись в дерзких танцоров на льду. Из-за заметного волнения фигуристы немного сдерживали себя, из-за чего их оценки оказались не такими высокими — 71,66 балла. Тем не менее Диана и Глеб отлично дебютировали на Олимпийских играх.

Промежуточное лидерство у россиян быстро перехватили китайцы Ван Шиюэ и Лю Синью, выдавшие зажигательный прокат под Элвиса Пресли. За своё выступление они получили внушительные 73,41 балла, чем порадовали немногочисленных болельщиков на арене, встретивших оценки дуэта овациями. Отлично откатали под смесь диско и блюза американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер, с лёгкостью опередив китайцев.

Степанова и Букин потрясающе дебютировали на Олимпиаде

С каждой разминкой борьба только накалялась. В четвёртой группе участников одно выступление было лучше другого. Сначала лёд растопили испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас, технично и эмоционально исполнив танец под Тину Тёрнер. Затем и по технике, и по впечатлению их перебили канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен, выдавшие страстный прокат под попурри из песен Джорджа Майкла. Но никто из выступающих прежде и близко не мог сравниться с Александрой Степановой и Иваном Букиным.

Путь подопечных Ирины Жук и Александра Свинина на Олимпиаду был непростым. Саша и Ваня должны были дебютировать на Играх ещё в Пхёнчхане, но тогда партнёра не допустили без объяснения причин. Ребята не сломались и остались ещё на один олимпийский цикл, несмотря на риск быть не допущенными и в Пекин. К счастью, в этот раз палки в колёса Степановой и Букину вставлять никто не стал, и они спокойно отобрались на Олимпиаду. Но понервничать своих болельщиков всё-таки заставили. Фигуристы отказались лететь в Пекин вместе со сборной, чем породили множество опасений. Но Саша с Ваней всё-таки заскочили на последний рейс и сегодня потрясающе дебютировали на Олимпийских играх!

Степанова и Букин выдали прекрасное выступление, отлично справившись со всеми элементами и откатавшись на кураже. Такими расслабленными, но при этом эмоциональными мы фигуристов ещё не видели. Поразили своим прокатом Саша с Ваней и судей, поставивших им внушительные баллы — 84,09. Пока что Олимпиада отлично складывается для наших танцоров!

Последние два года Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон нечасто радовали нас своими выступлениями. Но Игры в Пекине они пропустить никак не могли. Французы приехали в Китай только за золотом, которое так нелепо уплыло от них в Пхёнчхане. Это они показали свои безупречным прокатом. Габи и Гийом буквально летали по льду, безусильно исполняя сложнейшие элементы.

«Это настоящее искусство на льду. Этот ритм-танец встанет в золотую коллекцию», — восхищался Илья Авербух. Под впечатлением от проката Пападакис и Сизерона оказались и судьи, поставившие им 90,83 балла. Это новый мировой рекорд!

Синицина и Кацалапов справились с напряжением

Непросто Олимпийские игры складываются у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Россияне дважды проиграли американцам в командном турнире, поставив под сомнение свои претензии на золотую медаль. Но, как оказалось позже, это ещё полбеды. Отдав всех в себя в команднике и выиграв заслуженное золото, они рисковали этой медали лишиться. Допинговый скандал с Камилой Валиевой, который гремит уже несколько дней, не мог не пройти мимо Вики и Никиты. Всё это время они живут в напряжении. Когда разрешится ситуация с церемонией награждения — неизвестно. Наши фигуристы находятся в подвешенном состоянии. К счастью, на их прокате это не сказалось.

Синицина и Кацалапов выступили очень технично и эмоционально, будто сбросив с себя весь груз отвественности. Потрясающие твиззлы, уверенные дорожки, красивые поддержки — подопечные Александра Жулина наглядно показали, почему их считают одними из двух лучших пар в мире. Судьи будто забыли, что ещё несколько дней назад ставили россиянам скромные оценки и опускали под американцев. Они одарили Вику с Никитой личным рекордом, поставив 88,85 балла, и оставили в борьбе за золото. Хотя навязать конкуренцию французам им теперь будет крайне сложно. Даже с лучшим прокатом в карьере Синицина и Кацалапов проиграли Пападакис и Сизерону.

Американцы не смогли во второй раз опередить Синицину и Кацалапова

После выступления Вики с Никитой прокат американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса смотрелся уже не так зрелищно. Фигуристы уверенно исполнили программу под попурри из песен Билли Айлиш, но судей убедить не смогли. О том, чтобы вновь опередить Синицину и Кацалапова, не могло идти и речи. Чок и Бэйтс получили 84,14 балла, едва не проиграв Степановой и Букину.

Впрочем, у наших ребят ещё есть шанс опередить второй номер американской сборной. Побороть Пайпер Гиллес/Поля Пуарье и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри они смогли уже сегодня. Что канадцы, что итальянцы блестящим катанием в ритм-танце не выделились.

Час икс для Синициной и Кацалапова настал во время проката Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Именно выступление американцев должно было показать, за что смогут бороться на Олимпиаде россияне. После командного турнира было опасение, что представители США смогут неожиданно зацепиться за серебро Игр в Пекине. Но сенсации не произошло. Хаббелл и Донохью выдали отличный прокат и получили внушительные 87,13 балла. Но побороться с россиянами не смогли. Тем не менее американцы оторвались от наших всего на полтора балла.

Задел у Вики с Никитой неплохой, но права на грубую ошибку в произвольном танце у них точно нет. А если они хотят бороться за золото, то и вовсе должны выдавать идеальнейший прокат. Хотя, как показывает практика, даже при нём они могут проиграть гениальным Пападакис и Сизерону.