Прибьют и не моргнут? Судьи по делу Валиевой уже наказывали Шарапову и сборную России

В воскресенье, 13 февраля в 15:30 по московскому времени выездная панель CAS рассмотрит апелляции со стороны Международного союза конькобежцев (ISU), Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Дисциплинарного комитета РУСАДА. Ранее было принято решение по снятию с Валиевой временного отстранения, которое фигуристка схлопотала после получения агентством неблагоприятного результата её допинг-пробы.

В состав панели панели Спортивного арбитражного суда вошли итальянец Фабио Иудика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич. Давайте попробуем разобраться, стоит ли нам ждать благосклонности и положительного решения от этих арбитров.



Прибьют и глазом не моргнут? Или всё-таки можно ждать пощады?

Что такое выездная панель CAS?



Спортивный арбитражный суд всегда открывает своё представительство в столице Олимпийских игр на срок проведения Олимпиады и Паралимпиады для оперативного разрешения спорных вопросов. Решения принимаются в течение 24 часов за некоторыми исключениями, когда панели требуется несколько дней для вынесения вердикта. Панель обязана принять решение до ближайшего старта спортсмена. Обжаловать вердикт невозможно.

Генеральный секретарь CAS Матье Реб заявил, что на сегодняшний день никаких возражений против участников панели не поступало. «После слушания комиссия обсудит и подготовит арбитражное решение, содержащее его решение, – сказал Реб. – Ожидается, что решение сообщат сторонам во второй половине дня в понедельник, 14 февраля».

Фабио Иудика (Италия)

Итальянец – адвокат по уголовным делам, юрист по гражданским делам Миланской коллегии адвокатов, а ещё апелляционный судья Итальянской федерации спортивной рыбалки и подводной деятельности. Иудика выступал адвокатом «Интера» в суде с бывшим футболистом Кристианом Вьери, который подал иск к клубу и компании Telecom за прослушивание телефона и слежку. Игрок требовал 9,5 млн евро от клуба и 12 млн евро от телекоммуникационной компании, но получил только 1 млн. Кроме того, итальянец был слушателем CAS в делах и других футбольных клубов: «Бешикташа» – по вопросу договорных матчей; УЕФА и «Легии» – во время матча польской команды на поле вышел дисквалифицированный футболист.

Также Иудика был в комиссии CAS, которая принимала решение по польской тяжелоатлетке Маржине Карпинской, в допинг-пробе которой в июне 2012 года нашли 19-норандростерон. Девушка получила двухлетнюю дисквалификацию, после чего подала апелляцию и срок сократили до 16 месяцев. Тогда WADA подало ответную апелляцию на это решение с требованием добавить к дисквалификации Карпински ещё 8 месяцев. CAS удовлетворил иск WADA, обосновав это тем, что её апелляция не была подана в установленный срок и не может считаться действительной. Единственным арбитром того дела был как раз Иудика.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Джеффри Бенц (США)

Бенц – бывший фигурист, выступавший за основную сборную США. После завершения карьеры с 1988 по 1996-й работал в Федерации фигурного катания США, с 1997 по 2006 год работал в Национальном олимпийском комитете (НОК) США.

Он работает в Спортивном арбитражном суде (CAS) более 20 лет. Среди самых громких дел Бенца можно выделить дисквалификацию норвежской лыжницы Терезы Йохауг за стероиды, китайского пловца Сунь Яна за отказ сдать допинг-пробу, сокращение срока дисквалификации американского спринтера Кристиана Коулмена, а также «мельдониевое» дело Марии Шараповой. Бенц был в комиссии CAS, которая сократила дисквалификацию российской теннисистки с двух лет до 15 месяцев из-за «незначительной вины».

Американец также рассматривал апелляцию на решение об отстранении российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016. В Рио-де-Жанейро тогда смогла поехать только Дарья Клишина.

«Он обычно поддерживает спортсменов, – сказала «Чемпионату» юрист Анна Анцелиович. – Хотя у него разные были решения. У Бенца большой опыт в таких делах. Поэтому думаю, что к нему все будут прислушиваться. Хотя странно, что не он назначен главным».

Весна Бергант Ракочевич

Бергант Ракочевич – бывшая горнолыжница. Она входила в состав юниорской сборной Словении с 1982 по 1986 гг. Юридическую карьеру она начала в 1992-м, сначала проработав в Окружном суде Любляны, а потом в Верховном суде Любляны, где сейчас является старшим судьёй. Также Бергант Ракочевич работает заместителем начальника Гражданской палаты и арбитром в Постоянной палате третейского суда Торговой палаты Словении.

Она входила в панель CAS по делу футбольного клуба «Химки» (контракт между клубом и агентом игрока), участвовала в делах по баскетболу, гольфу и конному спорту. Одно из последних её дел в Спортивном арбитражном суде – иск ямайской бобслеистки Жасмин Фенлатор-Викториан о допуске их двойки до Игр. Сборная Ямайки не квалифицировалась на Олимпиаду, и девушка обвинила в Международную федерацию бобслея и скелетона в том, что она нарушила правила подсчёта очков, которые определяли количество квот на Игры в Пекин. Но CAS отклонил апелляцию спортсменки.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Представлять интересы Валиевой будет швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd, которая ранее представляла РУСАДА в деле против WADA.

Напоминаем, что панель CAS будет решать вопрос временного отстранения фигуристки от соревнований, то есть – сможет ли она продолжить выступление на Олимпиаде или нет.

А отберут ли у России медали, завоёванные в командном турнире, будут решать позднее.