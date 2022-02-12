Искать Россию в медальном зачёте грустно. Даже золото в лыжах ситуацию не спасло

Что лучше – россыпь олимпийского серебра или одно-единственное золото? Александр Большунов, сравнивая Олимпиады в Пхёнчхане и Пекине, наверное, поставил бы на золото. Сборная России в восьмой день Игр-2022 коллективно сделала аналогичный выбор.

Согласно нашему медальному прогнозу, который был опубликован за несколько дней до старта Олимпиады, сегодня мы рассчитывали сразу на четыре бронзовые награды. Но в итоге не заработали ни одной. Скелетонистки загубили свои шансы ещё вчера, биатлонист Цветков вновь остановился в паре секунд от пьедестала, в медалеёмких коньках продолжается тихая безмедальная катастрофа, и даже в лыжах нам не суждено было стать вторыми.

Потому что наши блистательные лыжницы победили!

Ещё на первом этапе Юлия Ступак убежала ото всех соперниц, кроме немки. Наталья Непряева и Татьяна Сорина на своих этапах в целом боролись с Германией на равных, не подпуская при этом ни Норвегию, ни Швецию, а довершила большое олимпийское дело наша новая звезда – Вероника Степанова. Она прошла идеальный этап и финишировала первой с отрывом!

Россия наконец-то, после нескольких дней без побед, положила в копилку третье золото, но продвинуться вперёд в медальном зачёте не смогла. У нас 13 наград: 3 – 4 – 6, но мы при этом как были на восьмом месте, так там и остались. У семи команд, расположившихся выше нас, по четыре победы или больше, поэтому, чтобы продвигаться вверх, нужно ещё золото. Пока же искать сборную России в нижней части топ-10 очень и очень грустно.

По общему количеству наград мы уже четвёртые. Впрочем, тут настичь соперников ещё реально. У Австрии и Германии – по 14 медалей. И даже норвежцы пока не смогли оторваться слишком далеко. К середине Олимпиады они завоевали в общей сложности 17 наград.

Что касается нашего медального плана, то сборная России впервые с начала Олимпиады начала от него отставать. По золоту у нас пока всё ровно, по бронзе даже на медальку больше, а вот серебра нам уже не хватает. Но шансы наверстать будут – впереди ещё восемь дней.

Попробовать исправить ситуацию можно уже в воскресенье, 13 февраля. Согласно нашему медальному плану, Россия добавит в свою копилку золото и серебро.

Конькобежка Ангелина Голикова занимает второе место в зачёте Кубка мира на дистанции 500 метров и является действующей чемпионкой мира на этой дистанции. Если не ей спасать команду конькобежцев своим золотом, то кому ещё? Конечно, у неё есть сильные соперницы, но небольшим авансом, с небольшой натяжкой даём ей первое место. Авось прорвёт!

Ну а серебро мы запланировали для мужской лыжной эстафеты. Конечно, сейчас уже хочется перепланировать, но нельзя. Поэтому мы будем болеть против своего прогноза. Ведь у наших лыжников есть все шансы вопреки воле норвежцев проапгрейдить серебро до золота.