Олимпиада-2022. 13 февраля. Сборная России бьётся с Норвегией за главное золото этих Игр

Женская сборная по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. И теперь мужская команда просто не может позволить себе выступить хуже!
Командная гонка в лыжах – это, безусловно, главное событие дня для российских болельщиков. Учитывая состояние норвежцев, россияне будут бороться только сами с собой. Если смогут показать всё, на что способны – выиграют без вопросов. Если будут трудности, придётся тяжело и упорно сражаться за места на пьедестале – конкуренты не дремлют.
О важности вероятной победы говорит лишь один факт. Российские лыжники не выигрывали эстафету на Олимпиаде с… 1980 года. Чуть ли не полвека прошло, представляете? И если завтра получится забрать себе золото, это будет главная победа этой Олимпиады.
Завтра насыщенный день и в биатлоне. Да, мы здорово стартовали – с бронзы в смешанной эстафете, но в личных гонках российских биатлонистов преследуют какие-то фатальные неудачи. Пора с ними завязывать. В мужской гонке преследования нам, конечно, будет посложнее: Цветкову в контактных гонках тяжеловато, а остальные далеко. Но в женском пасьюте мы верим в Кристину Резцову. Крис, пожалуйста, только попадай!
Ещё один важный финал дня – в коньках. Девушки побегут дистанцию 500 метров. После неудач сильной мужской команды уже не хочется ничего загадывать. Скажем осторожно: Голикова, Фаткулина и Качанова – это сила, с которой соперницы будут считаться.
Два финала пройдут в шорт-треке. В женской эстафете России не будет, а вот в спринте выступят Ситников и Илиев. Шансы на медали, конечно, небольшие, но они есть.
В горнолыжном гигантском слаломе чудо постараются совершить Кузнецов и Андриенко.
Среди тех видов, где пока не разыгрываются медали, нужно обратить внимание на мужской кёрлинг (матч Россия – Италия), женский монобоб (первые попытки Надежды Сергеевой), квалификация в женской акробатике и слоупстайле и четвертьфинал мужской командной гонки в конькобежном спорте (России будет противостоять Китай).
13 февраля, воскресенье. День девятый. Разыгрывается 7 комплектов наград
Расписание финалов
08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км
12:00. Биатлон. Женщины. 10 км Гонка преследования
13:45. Биатлон. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
15:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал
16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
Полное расписание соревнований:
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. Норвегия — Швеция
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. Китай — Великобритания
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. США — Канада
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. Италия — Россия
04:30. Бобслей. Женщины. Одиночки. 1-я попытка
05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация
05:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 2-я попытка
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Словакия — Латвия
08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. Дания — Великобритания
09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. США — Швеция
09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. Южная Корея — Китай
09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. Швейцария — Канада
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км
11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия — Швеция
12:00. Биатлон. Женщины. 10 км Гонка преследования
13:45. Биатлон. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
14:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала
14:27. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/2 финала
14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
14:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. Великобритания — Дания
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. Швейцария — Италия
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. Китай — США
15:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал
16:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Китай — Канада
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. США — Германия
16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
- 12 февраля 2022
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