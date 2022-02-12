Олимпиада-2022. 13 февраля. Сборная России бьётся с Норвегией за главное золото этих Игр

Женская сборная по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. И теперь мужская команда просто не может позволить себе выступить хуже!

Командная гонка в лыжах – это, безусловно, главное событие дня для российских болельщиков. Учитывая состояние норвежцев, россияне будут бороться только сами с собой. Если смогут показать всё, на что способны – выиграют без вопросов. Если будут трудности, придётся тяжело и упорно сражаться за места на пьедестале – конкуренты не дремлют.

О важности вероятной победы говорит лишь один факт. Российские лыжники не выигрывали эстафету на Олимпиаде с… 1980 года. Чуть ли не полвека прошло, представляете? И если завтра получится забрать себе золото, это будет главная победа этой Олимпиады.

Завтра насыщенный день и в биатлоне. Да, мы здорово стартовали – с бронзы в смешанной эстафете, но в личных гонках российских биатлонистов преследуют какие-то фатальные неудачи. Пора с ними завязывать. В мужской гонке преследования нам, конечно, будет посложнее: Цветкову в контактных гонках тяжеловато, а остальные далеко. Но в женском пасьюте мы верим в Кристину Резцову. Крис, пожалуйста, только попадай!

Ещё один важный финал дня – в коньках. Девушки побегут дистанцию 500 метров. После неудач сильной мужской команды уже не хочется ничего загадывать. Скажем осторожно: Голикова, Фаткулина и Качанова – это сила, с которой соперницы будут считаться.

Два финала пройдут в шорт-треке. В женской эстафете России не будет, а вот в спринте выступят Ситников и Илиев. Шансы на медали, конечно, небольшие, но они есть.

В горнолыжном гигантском слаломе чудо постараются совершить Кузнецов и Андриенко.

Среди тех видов, где пока не разыгрываются медали, нужно обратить внимание на мужской кёрлинг (матч Россия – Италия), женский монобоб (первые попытки Надежды Сергеевой), квалификация в женской акробатике и слоупстайле и четвертьфинал мужской командной гонки в конькобежном спорте (России будет противостоять Китай).

13 февраля, воскресенье. День девятый. Разыгрывается 7 комплектов наград

Расписание финалов

08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км

12:00. Биатлон. Женщины. 10 км Гонка преследования

13:45. Биатлон. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования

14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал

15:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал

16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

Полное расписание соревнований:

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. Норвегия — Швеция

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. Китай — Великобритания

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. США — Канада

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 6-й тур. Италия — Россия

04:30. Бобслей. Женщины. Одиночки. 1-я попытка

05:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация

05:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка

06:00. Бобслей. Женщины. Одиночки. 2-я попытка

07:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Словакия — Латвия

08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. Дания — Великобритания

09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. США — Швеция

09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. Южная Корея — Китай

09:05. Кёрлинг. Женщины. 6-й тур. Швейцария — Канада

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Финляндия — Швеция

12:00. Биатлон. Женщины. 10 км Гонка преследования

13:45. Биатлон. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования

14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика. 1-я квалификация

14:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/4 финала

14:27. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 1/2 финала

14:35. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал

14:45. Фристайл. Женщины. Акробатика. 2-я квалификация

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. Великобритания — Дания

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. Швейцария — Италия

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. Китай — США

15:09. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал

16:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. Китай — Канада

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа A. США — Германия

16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м