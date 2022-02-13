Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Наши парни — главные претенденты на победу в эстафете! LIVE

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине лыжники разыграют медали в мужской эстафете.
Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов постараются повторить успех женской команды и завоевать олимпийское золото. Удастся ли обойти сильнейших норвежцев?
У наших лыжников уже шесть олимпийских медалей в Пекине! И сегодня россияне имеют все шансы пополнить копилку золотой наградой!
Мужская эстафета начнётся в 10:00 по московскому времени.
На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане российская команда выиграла серебро в мужской эстафете. Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов в Корее совершили настоящую сенсацию!
До начала эстафеты остаётся менее часа. А пока вспоминаем главные победы российских лыжников на Олимпиадах.
Наши лыжники не выигрывали олимпийское золото в мужских эстафетах с 1980 года! И сегодня российская команда будет бороться за золото с норвежцами, чемпионами Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Состав мужской команды на эстафету
Россияне стартуют под вторым номером. В состав команды вошли: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Всего в эстафете примут участие 15 команд.
Сегодня на лыжном стадионе в Чжанцзякоу пройдёт мужская эстафета 4х10 км!
Вчера российские лыжницы, впервые с 2006 года, завоевали золото в эстафетной гонке. Сможет ли наша мужская команда повторить успех?
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