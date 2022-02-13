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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: мужская эстафета, онлайн-трансляция 8 февраля 2022

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Наши парни — главные претенденты на победу в эстафете! LIVE
Ангелина Николаева
Олимпиада-2022. Сергей Устюгов
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Спицов, Большунов, Червоткин и Устюгов бьются за золото в мужской эстафете!

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине лыжники разыграют медали в мужской эстафете.

Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов постараются повторить успех женской команды и завоевать олимпийское золото. Удастся ли обойти сильнейших норвежцев?

У наших лыжников уже шесть олимпийских медалей в Пекине! И сегодня россияне имеют все шансы пополнить копилку золотой наградой!

Мужская эстафета начнётся в 10:00 по московскому времени.

Олимпиада-2022. Медальный зачёт
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км
13 февраля 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Состав мужской команды на эстафету
Live Ангелина Николаева

На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане российская команда выиграла серебро в мужской эстафете. Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов в Корее совершили настоящую сенсацию!

Вяльбе плакала от счастья. Героическое выступление России в эстафете на Олимпиаде в Корее Вяльбе плакала от счастья. Героическое выступление России в эстафете на Олимпиаде в Корее
09:10 Ангелина Николаева

До начала эстафеты остаётся менее часа. А пока вспоминаем главные победы российских лыжников на Олимпиадах.

09:03 Ангелина Николаева

Наши лыжники не выигрывали олимпийское золото в мужских эстафетах с 1980 года! И сегодня российская команда будет бороться за золото с норвежцами, чемпионами Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Россия против Норвегии — главная битва Олимпиады. Устюгов отдаст за золото в эстафете всё Россия против Норвегии — главная битва Олимпиады. Устюгов отдаст за золото в эстафете всё
08:53 Ангелина Николаева

Лыжные гонки. Состав мужской команды на эстафету

Россияне стартуют под вторым номером. В состав команды вошли: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Всего в эстафете примут участие 15 команд.

08:48 Ангелина Николаева

Сегодня на лыжном стадионе в Чжанцзякоу пройдёт мужская эстафета 4х10 км!

Вчера российские лыжницы, впервые с 2006 года, завоевали золото в эстафетной гонке. Сможет ли наша мужская команда повторить успех?

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