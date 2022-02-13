Спицов, Большунов, Червоткин и Устюгов бьются за золото в мужской эстафете!

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Наши парни — главные претенденты на победу в эстафете! LIVE

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине лыжники разыграют медали в мужской эстафете.

Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов постараются повторить успех женской команды и завоевать олимпийское золото. Удастся ли обойти сильнейших норвежцев?

У наших лыжников уже шесть олимпийских медалей в Пекине! И сегодня россияне имеют все шансы пополнить копилку золотой наградой!

Мужская эстафета начнётся в 10:00 по московскому времени.