Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Сборная России поборется за медали в паcьюте. LIVE

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут мужская и женская гонки преследования. У россиян, остановившихся в близости от подиума в спринтах, есть возможность побороться за медали. У женщин основной надеждой станет Кристина Резцова, которая стартует с шестого места, у мужчин - Максим Цветков, снова ставший четвёртым. Первыми гонку пробегут девушки, начало в 12:00 по московскому времени, парни же начнут в 13:45 по Москве. Следите за самыми яркими моментами гонки в нашей онлайн-трансляции.