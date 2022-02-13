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Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022: гонка преследования, мужчины, женщины, онлайн-трансляция 8 февраля 2022

Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Сборная России поборется за медали в паcьюте. LIVE
Павел Панышев
Кристина Резцова, сборная России по биатлону
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В спринтах россияне финишировали в топ-6. Будет жарко!

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут мужская и женская гонки преследования. У россиян, остановившихся в близости от подиума в спринтах, есть возможность побороться за медали. У женщин основной надеждой станет Кристина Резцова, которая стартует с шестого места, у мужчин - Максим Цветков, снова ставший четвёртым. Первыми гонку пробегут девушки, начало в 12:00 по московскому времени, парни же начнут в 13:45 по Москве. Следите за самыми яркими моментами гонки в нашей онлайн-трансляции.

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