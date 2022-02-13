Биатлон на зимней Олимпиаде — 2022. Сборная России поборется за медали в паcьюте. LIVE
Поделиться
В спринтах россияне финишировали в топ-6. Будет жарко!
Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут мужская и женская гонки преследования. У россиян, остановившихся в близости от подиума в спринтах, есть возможность побороться за медали. У женщин основной надеждой станет Кристина Резцова, которая стартует с шестого места, у мужчин - Максим Цветков, снова ставший четвёртым. Первыми гонку пробегут девушки, начало в 12:00 по московскому времени, парни же начнут в 13:45 по Москве. Следите за самыми яркими моментами гонки в нашей онлайн-трансляции.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
09:11
-
09:00
-
08:56
-
08:51
-
08:38
-
08:28
-
08:25
-
08:16
-
08:09
-
08:07
-
08:00
-
07:58
-
07:52
-
07:42
-
07:28
-
07:28
-
07:00
-
06:58
-
06:47
-
06:45
-
06:27
-
06:24
-
06:08
-
06:06
-
06:00
-
05:43
-
05:43
-
04:09
-
04:00
-
03:25
-
03:00
-
01:57
-
01:49
-
01:00
-
00:59
Партнерский контент