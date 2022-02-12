«Забыла, как стильно финишировать». Степанова попросила прощения у Нортуга после эстафеты

На Олимпийских играх в Пекине состоялось историческое событие – российские лыжницы выиграли эстафету впервые с 2006 года. Как во время, так и после гонки особое внимание было приковано к финишёру – Веронике Степановой. И когда настал момент делиться эмоциями, 21-летняя спортсменка обратилась не только к своим поклонникам, но и к… двукратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Петтеру Нортугу!

«Ох, забыла уроки Петтера Нортуга, как вести себя на финише! Придётся теперь ещё раз финишировать первой!» – написала Степанова в одном из первых постов после победы. А по-английски добавила: «Прости, Петтер. Я забыла твои уроки того, как надо стильно финишировать. В следующий раз справлюсь лучше».

Что же это за уроки такие от норвежского чемпиона?

Всё объясняется довольно просто. В январе Веронике представилась возможность потренироваться с легендарным лыжником в Оберстдорфе. Они провели совместную съёмку для норвежского TV2, в ходе которой Нортуг продемонстрировал Степановой как максимально эффектно пересекать финишную черту. Уж Петтер знает в этом толк!

«Идея корреспондента TV2 Эрнста Лерсвина и самого Петтера. Приехали на тренировку, всё сняли минут за 20. Собираюсь ли воспользоваться советами Нортуга? Да, собираюсь – и буду очень, очень стараться, чтобы возможность выпала», – писала тогда Степанова.

Нортуг также поделился впечатлениями в своём «инстаграме». Он вспомнил о ярком золотом финише Степановой на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, где наши девушки впервые за 16 лет выиграли женскую эстафету. И уже тогда предполагал, что на Олимпиаде Вероника станет по-настоящему опасной соперницей.

«Российская лыжница хотела узнать, как я финиширую. 21-летняя Вероника Степанова этой зимой уже обогнала Норвегию и Швецию в эстафете и может быть опасной на Олимпиаде. Даже ещё более опасной после такого», – написал после тренировки Петтер.

И сегодня Степанова доказала, что Нортуг был прав. На своём этапе в эстафете Вероника на классе разобралась с шедшей в лидерах немкой Софи Крель. Наша лыжница проигрывала ей пять секунд, но за километр до финиша всё-таки сумела обогнать соперницу на подъёме и в итоге «привезла» немке аж 18 секунд! Именно прорыв на последнем круге позволил нашим девушкам завоевать первое олимпийское золото в жизни.

Ясное дело, что на финише Степановой было просто не до уроков Нортуга. Ведь золотой финиш на Олимпиаде – момент, мягко говоря, очень волнительный. Но это точно не последняя победная гонка в карьере Вероники. Ей всего 21 год – сегодня спортсменка стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. Так что у неё ещё будет возможность «стильно финишировать» и передать привет Петтеру.