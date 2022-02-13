Фигурное катание на Олимпиаде, танцы на льду. Прямая трансляция, время старта

Дата и время соревнований

14 февраля будут разыграны медали в танцах на льду на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют три дуэта: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Начнутся соревнования в 4:15 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Прямая трансляция

В прямом эфире соревнования будет транслировать Первый канал. Начало — в 4:05.



Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первая разминка



1. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина).

2. Тина Карапетян – Симон Пру-Сенекал (Армения).

3. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия).

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия).

5. Юлия Турккила – Маттиас Верслёйс (Финляндия).

Вторая разминка



6. Наталия Калишек – Максим Сподырев (Польша).

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия).

8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада).

9. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай).

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бейкер (США).

Третья разминка



11. Лила Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).

12. Оливия Смарт – Адриан Диас (Испания).

13. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Сёренсен (Канада).

14. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия).

15. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада).

Четвёртая разминка



16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия).

17. Мэдисон Чок – Эван Бэйтс (США).

18. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США).

19. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия).

20. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция).

Мнения экспертов

«В произвольной у Кацалапова и Синициной есть все шансы. У них прекрасная программа. Пара Букина и Степановой здорово себя показала, им маловато поставили. Французская пара, конечно, была великолепна. Как будто один человек катается. Но, повторюсь, все шансы у нашей первой пары в произвольной программе есть», — сказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Синицина и Кацалапов выступили сегодня блестяще! Это их лучший прокат, за который они получили хорошие баллы. Мы находимся вдали от французов, но сохраняем интригу. В произвольной программе может произойти рокировка. Главная задача выполнена — шансы на золото не потеряны и ещё высоки. Но Пападакис и Сизерон — легенды и элита фигурного катания. Не хочется никого закидывать шапками, но сегодня все три наши пары откатались очень хорошо.

Надо быть реалистами, Степанова и Букин не могут бороться за золото с французами. Но они хорошо выступили, обогнали канадцев и итальянцев. Ребята могут бороться за бронзу, но для этого нужен блестящий прокат от нас и плохой – от соперников.

Смолкин и Дэвис приехали приобретать опыт. Сегодня они хорошо справились с волнением. Но их олимпийский цикл — следующий. В этот период они будут претендовать на высокие места», — сказал Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Олимпиада – такой турнир, где всё возможно. Бороться за золото в произвольной программе точно будет непросто, потому что олимпийское золото никогда не достаётся просто. Просто приехал и просто победить, даже если ты выигрывал на всех стартах перед Олимпиадой, сложно. На Олимпиаде всё равно случаются такие вещи, которые просто так тебе не дают выиграть. Ты должен пройти, преодолеть, перетерпеть и сделать максимум, который ты можешь.

Французы не выступали в командном турнире. Они нацелены на победу и действительно могут это сделать, у них всё для этого есть. Они офигенная, замечательная, танцевальная пара. Вике и Никите будет очень трудно, но главное, чтобы они сделали свой максимум. Тогда может завязаться борьба, потому что французы действительно сильны, как в своё время были сильны канадцы, американцы. Но два балла отставания от французов – очень прилично для короткой программы», — сказал Роман Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

«Это был лучший прокат Кацалапова и Синициной. Все три пары блистательно откатались. Молодцы, что в этой тяжёлой обстановке выдержали всё с поднятой головой. Я очень рада! Нужно выдохнуть и откататься так же хорошо послезавтра. У Никиты и Вики лучшая произвольная программа в мире. У них есть все шансы на золото.

Степанова с Букиным молодцы. Нелегко, но попали в сильнейшую пятёрку. Будем за них тоже болеть», — сказала Татьяна Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Два балла — маленький разрыв. У Синициной и Кацалапова всё ещё большие шансы на золото! С другой стороны, можно переместиться как вверх, так и вниз. Но этого совсем не хотелось бы», — сказала Маргарита Дробязко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.