Россия против Норвегии — главная битва Олимпиады. Устюгов отдаст за золото в эстафете всё

Ух, ребята. Сегодня нас ждёт главная битва этой Олимпиады. Настоящая заруба. Война.
Да простят меня поклонники фигурного катания, но у девушек будет не так интересно. Наши фигуристки всё равно на голову сильнее всех. Не одна победит, так другая.
Да простят меня фанаты хоккея. Но никакой финал Россия – Канада не войдёт в историю, пока команды на Олимпиадах играют в составах, далёких от сильнейших.
А вот мужская эстафета в лыжах может стать исторической.
Сегодня сойдутся Россия и Норвегия. И впервые за долгие годы именно наша команда считается фаворитом великого противостояния. В последние годы на главных стартах норвежцы были практически безупречны. У них такой глубокий состав и такие звёздные лидеры, что бороться с ними едва ли возможно.
Но на Олимпиаде в Пекине ситуация неожиданно изменилась. В подготовку норвежцев вмешался коронавирус, да и местная трасса, кажется, им подходит не лучшим образом. Вот и получается, что Клебо выступает без недавнего лоска, Голберг и Холунд до медалей добраться не могут, а все остальные – и того хуже. Где же могучая Норвегия?
России в сложившейся ситуации куда проще. От наших лыжников ждали меньшего, но Большунов уже окончательно скинул с себя серебряное проклятье и дважды отправил в нокдаун Клебо, а Спицов в скиатлоне красиво добыл серебро. Да и вообще вся команда действительно готова к этой Олимпиаде. По крайней мере, физически.
Внезапно фаворитом гонки стала именно Россия. Не безоговорочным, конечно, а с минимальным перевесом. Но и такого не было фактически никогда.
Оправдаются ли ожидания болельщиков на золото?
Загадывать нельзя, надо смотреть гонку. Норвежские лыжницы в женской эстафете точно рассчитывали на медаль, но после падения на первом этапе не сдюжили.
У норвежцев тактика на эстафету простая – держаться за лидером, а на четвёртом этапе передать дела Йоханнесу Клебо – на 10 километрах он легко со всеми разберётся.
Соответственно, задача России – убежать. Первая эстафетная тройка Червоткин – Большунов – Спицов накатывается уже довольно давно. Понятно, что основная ставка делается на второй и третий этапы – здесь надо отрываться. Не получится – пиши пропало. Но если выйдет…
На четвёртом этапе бежит Сергей Устюгов. Тот самый Устюгов, который ещё до эпохи Большунова и Клебо разрывал мир лыжных гонок. Тот самый Устюгов, которого без объяснения причин не пустили на Олимпиаду-2018. Тот самый Устюгов, который после поражения в спринте был нереально раздосадован. Он проиграл свой забег тактически и досадовал – упустил, мол, главный свой шанс за эти восемь лет.
Но нет, не главный. Елена Вяльбе и тренеры дали Устюгову ещё один. Это поистине киношная возможность красиво закончить свою карьеру, как минимум на Олимпиадах.
Безусловно, к кандидатуре Устюгова в эстафете есть вопросы. Но психологически никто не будет готов к эстафете лучше Сергея. Для него это гонка всей жизни, и он вывернется наизнанку, отдаст все свои силы, всю свою жизнь, чтобы не подпустить к себе Клебо. И если получится сдержать норвежца позади, то он станет героем страны.
Страны, которая возрадуется первой за 42 года победе в мужской эстафете на Олимпиаде.
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