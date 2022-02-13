У бобслеистки Сергеевой был скандал, как у Валиевой. Но она стартовала на Олимпиаде-2022

Олимпиада в Пекине, увы, не обошлась без допингового скандала. В воскресенье, 13 февраля, в 15:30 по московскому времени в китайской столице начнётся заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS). Участники заседания решат, имеет ли право фигуристка Камила Валиева принимать участие в одиночном турнире. Ранее россиянку заподозрили в употреблении запрещённого для спортсменов триметазидина.

На предыдущих Играх следы этого же препарата нашли в анализах другой россиянки – бобслеистки Надежды Сергеевой. Однако впоследствии ей удалось доказать свою невиновность. А теперь Сергеева начала борьбу за медали пекинской Олимпиады.

Мельдоний

До своего 23-летия Сергеева занималась лёгкой атлетикой и даже доросла до звания мастера спорта международного класса. В бобслей Надежда перешла только 11 лет назад. Первое время карьера Сергеевой в новом виде складывалась спокойно. Но затем в течение двух лет она дважды попалась на допинге.

17 марта 2016 года допинг-проба «А» Сергеевой дала положительный результат на мельдоний. От вскрытия дополнительной пробы спортсменка отказалась. Употребление препарата Надежда не отрицала. Мельдоний попал в список запрещённых 1 января 2016 года – этого нововведения не заметили во многих российских спортивных федерациях, в результате чего пострадали десятки атлетов. Сергеева, по собственным словам, об изменении статуса мельдония знала и принимала его только в конце 2015 года. Бобслеистка утверждала, что кардиологи и врачи ФМБА, по совету которых она использовала препарат, были уверены, что он выводится из организма «за пару-тройку дней».

В июне 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что поторопилось с внесением мельдония в список запрещённых, ошибочно просчитав срок его вывода из организма. Так Сергеева в первый раз была оправдана по допинговому делу.

Триметазидин

Но четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане к Надежде снова возникли вопросы. В её организме обнаружили тот самый триметазидин, что и у Валиевой. Первая проба оказалась отрицательной, вторая спустя пять дней дала положительный результат, показав крайне низкую дозу вещества. От вскрытия пробы «Б» Сергеева вновь отказалась. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал россиянку виновной и аннулировал её результаты на Играх в Корее. Надежда заняла 12-е место.

После возвращения в Россию Сергеева начала борьбу за своё имя. «Чтобы найти этот препарат и выяснить, что происходит, мы семь месяцев ковырялись в случае с Сергеевой. Быстро это не делается», — рассказывал «Чемпионату» адвокат бобслеистки Артём Пацев.

Более полугода кропотливой работы позволили Сергеевой восстановить репутацию. В октябре 2018 года CAS признал, что спортсменка приняла запрещённое вещество, не зная об этом. Надежда использовала «Метионин» — разрешённую аминокислоту для подпитки мышц. В суде её представители сослались на то, что ни на упаковке, ни в описании добавки триметазидин указан не был.

«Половина немок вдруг перестали подавать мне руку»

В сезоне-2018/2019 Сергеева выступала без формальных ограничений, но под давлением соперниц. «После Пхёнчхана я стала совсем по-другому относиться к спорту, – говорила она в интервью «Спорт-экспрессу». – Поняла, кому можно доверять, а кому нет, кто всегда будет за меня, а кто против. Психологически было сложно, не скрою. Например, половина немок вдруг перестали подавать мне руку. Есть вариант, что им просто надо было попиариться, потому что потом эту историю крутили в немецких новостях».

На возвращении полноценного соревновательного статуса Сергеева не остановилась. В конце декабря 2018 года она подала в суд на ФМБА и производителя «Метионина». Глава ФМБА Владимир Уйба назвал свою организацию пострадавшей стороной и объяснил, как триметазидин мог проникнуть в биодобавку.

«Допускается производить и разрешённый, и неразрешённый препараты на одной линии, — заявил Уйба в интервью ТАСС. — Месяц производится для обычных людей, месяц — разрешённый. Очень чуткое оборудование Всемирного антидопингового агентства уловило в разрешённом препарате микроскопический процент примеси запрещённого вещества, который по нашей статье имеет допуск».

Сергеева просила взыскать с ответчиков ни много ни мало – 17 млн руб. Спортсменка мотивировала такую сумму потерей призовых за участие в Олимпиаде и средств на оплату тренировок от государства. Но суд принял сторону ФМБА и отказал в выдаче компенсации.

Тем не менее Надежда не оставляет попыток добиться справедливости. «Наши апелляции уже рассмотрел Верховный суд, продолжаем бороться. Но тот самый производитель до сих пор поставляет в ФМБА БАДы и медикаменты для спортсменов», — заявила Сергеева 4 февраля в интервью красноярскому «АиФ».

Сейчас Сергеева выступает на самом высоком уровне. Она приехала на Олимпиаду в Пекин и 13 февраля вышла на старт в заездах монобобов. По итогам первого дня она на 13-м месте.