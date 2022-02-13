Миронова не смогла попасть ни в одну мишень! Стрельба наших биатлонисток — просто ужас

Женская сборная России по биатлону выдала очередную неудачную гонку на Олимпиаде-2022, поразив катастрофической стрельбой. Кристина Резцова, стартовавшая шестой и имевшая шансы на медали, допустила семь промахов, установив антирекорд гонки. Светлана Миронова не попала ни по одной мишени на последнем рубеже. Иначе как ужасом стрельбу россиянок не назвать. А ведь все шансы на медали у команды были, но их опять не смогли реализовать.

Безмедальный шанс

Резцова сразу включилась в борьбу и отыграла у Рёйселанд к первому рубежу семь секунд. Вот только эта тактика была обречена на провал, особенно учитывая проблемы Кристины со стрельбой. На лёжке россиянка допустила два промаха и сразу откатилась на 20-ю позицию почти с двухминутным отставанием. Дальше Кристина решила не спешить и шла в одни ноги с лидерами, вот только это не спасло положение – на второй лёжке биатлонистка допустила ещё два промаха.

Перед первой стойкой Резцова чуть снизила ход, начав проигрывать Рёйселанд, однако на третьем рубеже россиянка всё равно зашла на штрафной круг. Заключительный рубеж Кристине тоже не удался, она допустила два промаха, показав худшую стрельбу наравне с Ивоной Фиалковой, Эммой Ландер и Тюли Томингас. Как итог – вместо ожидаемой медали у Резцовой 26-е место. И в голове лишь один вопрос – девочки, что происходит?

Нигматуллина же, видимо, так сильно хотела уйти в гонку, что едва не допустила фальстарт. Россиянка вовремя вернулась обратно в створ. На первом рубеже Ульяна отработала точно, что позволило ей сразу переместиться с 17-го на 8-е место. А вот дальше дикое желание ввязаться в борьбу захлестнуло спортсменку. На втором рубеже Нигматуллина «махнула» два промаха и выкатилась за пределы топ-15.

Третий рубеж Ульяна тоже не смогла пройти точно, благо допустила лишь один промах. Но даже он выкинул россиянку из первой двадцатки. Заключительный рубеж Нигматуллина прошла точно, однако это уже не особо помогло. Ногами Ульяна проиграла лидерам 55,5 секунды, но по сравнению со спринтом смогла отыграть две позиции.

Борьба со стрельбой

К удивлению, подопечные Шашилова, плохо стартовавшие на Олимпиаде в Пекине, сегодня выглядели гораздо лучше. Казакевич ногами проигрывала соперницам, отдавая на каждом круге по несколько секунд. Правда, благодаря точной стрельбе на лёжках Ирина переместилась с 22-й на 12-ю позицию.

А вот дальше нервы, видимо, сыграли свою роль. На первой стойке Казакевич допустила два промаха, на второй – один. Несмотря на не самую плохую стрельбу (на ноль отработала лишь финка Суви Минккинен), Ирина не смогла улучшить результат спринта. Во всём виноват ход спортсменки. Ногами россиянка проиграла 1 минуту 16 секунд.

Неплохой старт был и у Мироновой, которая после спринта смирилась со своей не лучшей формой. Светлана начала гонку в пятом десятке и не имела никаких шансов на медали, тем не менее она смогла навязать борьбу. Неплохой ход и точная стрельба позволили отыграть за два круга 19 позиций.

На первой стойке же Светлана не смогла отработать на ноль. Россиянка допустила один промах, потеряла четыре позиции, но уменьшила на пару секунд своё отставание. Последний рубеж стал для Мироновой настоящим ужасом, россиянка не попала ни по одной мишени. Как итог – вернула почти все отыгранные позиции, хотя ход сегодня у Мироновой был неплох.

Олимпийской чемпионкой в гонке преследования стала норвежка Марте Рёйселанд, которая допустила всего один промах и от второго места оторвалась более чем на полторы минуты. Эльвира Эберг стала второй, а Тириль Экхофф за счёт шикарного ускорения на последнем круге сумела вырвать свою бронзовую награду Олимпиады-2022.